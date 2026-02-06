Donald Trump îi parodiază pe soții Barack și Michelle Obama: Filmuleț în care apar ca niște maimuțe VIDEO

Fostul preşedinte american Barack Obama şi fosta Prima Doamnă Michelle Obama au fost reprezentaţi ca maimuţe, într-un montaj video postat de către actualul preşedinte Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, pe tema alegerilor prezidenţiale din 2020.

Videoclipul - postat joi seara - prezintă presupuse probe ale unor nereguli în alegerile din 2020, în care actualul preşedinte republican susţine că a obţinut o victorie şi de care susţine că a fost furat. Chiar înainte de sfârşitul clipului, timp de două secunde, apare un montaj video cu feţele soţilor Obama care râd pe corpul unor maimuţe, iar în fundal o junglă. Până vineri dimineaţa, videoclipul primise 3.500 de "like"-uri pe Truth Social.

Biroul guvernatorului democrat al Californiei Gavin Newsom, un potenţial candidat în alegerile prezidenţiale din 2028 şi unul dintre cei mai feroci critici ai actualei administraţii republicane, a denunţat postarea. Un "comportament josnic din partea preşedintelui. Fiecare republican trebuie să denunţe asta. Acum", denunţă pe X serviciul de presă al lui Newsom, care postează imaginile din viceoclip cu feţele şoţilor Obama puse pe corpuri de primate.

Ben Rhodes, un fost consilier în probleme de securitate naţională al lui Barack Obama, a protestat la rândul său. "Fie ca acest lucru să-i bântuie pe Trump şi pe susţinătorii săi, ştiind că americanii de mâine îi vor preţui pe Obama ca figuri adorate şi-l vor studia pe Trump ca pe o pată pe istoria noastră", a scris el pe X.

În ptimul an al celui de-al doilea mandat la Casa Albă, Donald Trump şi-a intensificat folosirea unor materiale vizuale hiperrealiste şi fabricate atât pe Truth Social, cât şi pe alte platforme, fie pentru a se glorifica pe sine, fie pentru a-şi ataca criticii. Anul trecut el a publicat un videoclip generat de inteligenţa artificială (AI) în care Barack Obama, primul preşedinte afroamerican din istoria Statelor Unite, este arestat în Biroul Oval, iar apoi apare după gratii într-un combinezon portocaliu.

Mai târziu el a postat un videoclip, de asemenea generat de AI, în care liderul opoziţiei democrate în Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries, care este de asemenea afroamerican, apare purtând o mustaţă falsă şi un sombrero. Liderul democrat a denunţat atunci un mesaj rasist.