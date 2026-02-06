Cea mai nouă metodă de fraudă cibernetică: Infractorii au ajuns să cloneze cu AI vocile copiilor ca să înșele părinții sau bunicii

Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment important pentru români, după ce a identificat o nouă metodă de fraudă. Infractorii cibernetici au ajuns să se folosească de inteligența artificială pentru clonarea vocii persoanelor apropiate.

Escrocii obțin câteva secunde de înregistrare audio de pe rețelele sociale și creează apeluri telefonice în care pretind că au avut un accident sau o urgență gravă. Și cer bani urgent în numele rudelor.

„Nu este real, este o voce falsă. Și totuși... sună exact ca el/ea. „Am avut un accident..." „Ajută-mă, te rog! Am nevoie de bani. Acum, stop. Respiră. Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea celor dragi, folosind doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale", au transmis reprezentanții MAI pe Facebook.

„Scenariul e mereu unul de panică: accident ori altă urgență „care nu suportă amânare". Ce vor? Bani. Rapid. Fără să te lase să gândești. Ce faci dacă primești un apel de acest tip? Închizi imediat, suni persoana care îți cere ajutorul, de multe ori, cineva foarte drag, pe numărul cunoscut. Nu trimiți bani, nu oferi date personale sau bancare. Stabiliți o întrebare de verificare în familie", recomandă poliția.