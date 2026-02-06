Un general rus de la GRU a fost împușcat în Moscova chiar când ieșea din apartament. Este prim-adjunctul șefului serviciul de spionaj al Armatei

Un general rus de rang înalt a fost împușcat de mai multe ori, pe stradă, în Moscova. Atacatorul, încă necunoscut, a reușit să fugă după ce a deschis focul. Victima este Vladimir Alexeev, prim-adjunctul șefului GRU, temutul serviciu de spionaj al Armatei Ruse, potrivit presei ruse.

Generalul a avut un rol important în organizarea și declanșarea războiului din Ucraina, în negocierile care au încheiat rebeliunea lui Evgheni Prigojin, dar și în pregătirea tentativei de asasinat asupra lui Serghei Skripal, în Marea Britanie. Este vizat de sancțiuni din partea SUA și Uniunii Europene.

Potrivit procuraturii ruse, „o persoană încă neidentificată a tras mai multe focuri de armă asupra unui bărbat și a fugit de la locul faptei." Generalul a fost internat într-un spital din Moscova, dar starea sa nu a fost raportată oficial. O sursă RT din cadrul forțelor de ordine relatează că generalul este în stare gravă. Canalele Telegram Mash și Baza, care sunt apropiate forțelor de securitate, susțin că generalul a fost împușcat în spate.

Potrivit Baza, generalul a fost împușcat pe casa scării, când ieșea din apartamentul său aflat într-un bloc de pe șoseaua Volokolamskoe din nord-vestul Moscovei. A fost deschis un dosar penal în baza unor articole privind tentativă de omor și trafic ilegal de arme de foc, scrie publicația de opoziție Meduza.

Vladimir Alekseev, născut în regiunea Vinița a Ucrainei, deține funcția de prim-adjunct al șefului GRU din 2011. Articolele din presă l-au numit unul dintre principalii supraveghetori ai tuturor unităților de „voluntari" care participă la războiul din Ucraina. În iunie 2023, Alexeev, împreună cu ministrul adjunct al Apărării rus, Iunus-Bek Evkurov, a participat la negocieri cu Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, în timpul revoltei mercenarilor.

În decembrie 2016, SUA au impus sancțiuni împotriva lui Alexeev în legătură cu atacuri cibernetice care vizau influențarea alegerilor prezidențiale din SUA. În 2019, adjunctul șefului GRU a fost sancționat de Uniunea Europeană în legătură cu otrăvirea soților Skripali la Salisbury.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) consideră că Alexeev este responsabil, printre altele, pentru „organizarea pregătirii datelor inițiale pentru atacuri cu rachete și aeriene pe teritoriul ucrainean" și „legalizarea prezenței rusești în teritoriile ocupate prin organizarea așa-numitelor referendumuri". Șeful lui Alexeev conduce delegația rusă care participă la negocierile cu SUA și Ucraina din Abu Dhabi.