„Factorul celui de-al Treilea Om": Fenomen misterios raportat de alpiniști, exploratori polari și supraviețuitori ai naufragiilor
Postat la: 06.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În situații de viață și de moarte, când omul este singur, epuizat și fără speranță, mulți raportează o senzație fizică intensă că cineva merge lângă ei. Nu este o halucinație vizuală, ci o prezență reconfortantă care îi ghidează, le spune să se ridice sau le arată drumul (The Third Man Factor).
Ernest Shackleton a simțit-o în Antarctica, iar supraviețuitorii tragediei de la 11 septembrie au simțit-o coborând scările din turnuri. Neurologii cred că este o strategie de ultimă instanță a creierului: pentru a te salva de singurătatea care te-ar putea ucide (prin renunțare), mintea își proiectează o „dublură" protectoare, un înger păzitor generat de propriul instinct de supraviețuire.
Denumirea fenomenului a fost inspirată de experiența legendară a lui Ernest Shackleton din 1916, în timpul expediției sale imperiale trans-antarctice. După ce nava sa a fost zdrobită de gheață, Shackleton și doi tovarăși au fost nevoiți să traverseze munții glaciari din Georgia de Sud pentru a găsi ajutor. În timpul acelui marș istovitor de 36 de ore, toți cei trei bărbați au avut sentimentul cert că alături de ei mai mergea o a patra persoană, nevăzută. Poetul T.S. Eliot a citit relatarea lui Shackleton și a imortalizat momentul în versurile sale din „The Waste Land", dând astfel naștere termenului care definește această experiență stranie.
Un alt caz celebru este cel al aviatorului Charles Lindbergh, în timpul zborului său istoric peste Oceanul Atlantic. După ore întregi de privare de somn și izolare în carlinga mică a avionului „Spirit of St. Louis", Lindbergh a început să simtă prezențe fantomatice în spatele său. El a descris aceste entități nu ca pe niște amenințări, ci ca pe niște copiloți binevoitori care îl ajutau să mențină cursul și să rămână treaz. Aceste prezențe i-au oferit sfaturi clare de navigație, ajutându-l să depășească ceața mentală indusă de oboseala extremă.
Alpinistul Frank Smythe a trăit o experiență similară în 1933, în timpul unei tentative eșuate de a cuceri Everestul. Rămas singur la o altitudine extremă, unde nivelul de oxigen era critic, Smythe a fost atât de convins că este însoțit de un partener, încât a rupt o bucată din rația sa de mâncare (o prăjitură) și s-a întors să i-o ofere. Șocul a venit abia când a realizat că nu era nimeni lângă el, moment care subliniază realismul absolut al acestei proiecții mentale.
În context urban modern, fenomenul a fost documentat în cazul lui Ron DiFrancesco, ultimul om care a reușit să iasă viu din Turnul de Sud al World Trade Center, înainte de prăbușire. DiFrancesco a povestit cum, fiind blocat de fum și foc la etajele superioare, s-a întins pe jos gata să renunțe. Atunci a simțit o prezență puternică ce l-a luat de mână și l-a ghidat prin zidul de fum, indicându-i exact pe unde să meargă pentru a găsi o scară sigură. Această intervenție inexplicabilă i-a dat forța necesară să coboare zeci de etaje.
Explicația științifică principală se bazează pe conceptul de „bicameralism" propus de psihologul Julian Jaynes. Conform acestei teorii, în momente de stres extrem care pun viața în pericol, comunicarea normală dintre emisfera stângă (logică, lingvistică) și cea dreaptă (emoțională, intuitivă) se modifică. Emisfera stângă interpretează semnalele venite din emisfera dreaptă nu ca pe propriile gânduri interne, ci ca pe o voce exterioară. Practic, te auzi pe tine însuți, dar creierul creează iluzia că altcineva îți vorbește pentru a da autoritate comenzii de supraviețuire.
Cercetătorii elvețieni au reușit să reproducă acest fenomen în laborator, confirmând baza sa neurologică. Prin stimularea electrică a unei zone specifice numită joncțiunea temporo-parietală (TPJ), care este responsabilă pentru percepția propriului corp în spațiu, ei au indus subiecților senzația că o „umbră" stă în spatele lor. Când creierul este confuz din cauza hipoxiei, epuizării sau stimulării anormale, el pierde capacitatea de a localiza exact granițele propriului corp și proiectează o copie a sinelui în exterior.
Psihologii asociază acest fenomen și cu mecanismele de „coping" (adaptare) la singurătatea extremă. Omul este o ființă fundamental socială, iar izolarea totală în fața morții este o traumă pe care mintea refuză să o proceseze. Pentru a reduce panica, creierul simulează o companie. Este o versiune adultă și funcțională a „prietenului imaginar" din copilărie, activată doar atunci când resursele interne sunt complet epuizate și este nevoie de un impuls extern pentru a continua lupta.
Caracteristica definitorie a „celui de-al treilea om" este pragmatismul. Această entitate nu apare pentru a purta conversații filozofice, ci oferă instrucțiuni scurte, clare și imperative: „Mergi la stânga", „Nu dormi", „Ridică-te". Vocea este descrisă invariabil ca fiind calmă și autoritară, lipsită de frică. Această detașare emoțională a „însoțitorului" ajută supraviețuitorul să se concentreze strict pe sarcina mecanică de a merge mai departe, ignorând durerea sau frica paralizantă.
Indiferent dacă este interpretat ca o intervenție divină sau ca o eroare de procesare a creierului, Factorul celui de-al Treilea Om demonstrează capacitatea uluitoare a ființei umane de a se agăța de viață. Este un sistem de siguranță biologic ascuns adânc în ADN-ul nostru, care se activează doar atunci când orice speranță rațională a dispărut. Ne arată că, în cele mai întunecate momente, mintea noastră are puterea de a deveni propriul nostru înger salvator, asigurându-se că, la nivel perceptual, nu suntem niciodată cu adevărat singuri.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se mai dezumflă un mit: Mașinile electrice încep să lase urme serioase în calitatea aerului
Adoptarea vehiculelor electrice in California este asociata cu reduceri masurabile ale poluarii aerului, potrivit unui n ...
-
Fizicienii au găsit modul în care materia se naște din „nimic". Practic particulele materiale apar din "particule virtuale" rezultate din coliziuni subatomice de energie
O fereastra catre modul in care materia vizibila apare din „nimicul" vidului a fost deschisa de fizicienii de la R ...
-
"Alesul" Donald Trump face un miting uriaș de rugăciune la Washington pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu". Alții cred ca el e mai degraba Anticristul VIDEO
Președintele american Donald Trump a anunțat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugaciune pentru a " ...
-
Mai rău ca Epstein: Un tată și-a otrăvit fiica de trei ani ca să scape de plata pensiei alimentare. Individul a folosit un produs pentru combaterea rozătoarelor
O fetița mica, de doar trei ani, neajutorata, dependenta de persoana care ar fi trebuit sa o protejeze, ar fi primit otr ...
-
Un general rus de la GRU a fost împușcat în Moscova chiar când ieșea din apartament. Este prim-adjunctul șefului serviciul de spionaj al Armatei
Un general rus de rang inalt a fost impușcat de mai multe ori, pe strada, in Moscova. Atacatorul, inca necunoscut, a reu ...
-
DNA dă filmul exact al infracțiunilor de care îl acuză pe Robert Negoiță: Ce obligații are primarul, pe control judiciar
Procurorii DNA dau un comunicat de presa in care explica filmul complet al infracțiunilor de care il acuza pe primarul S ...
-
Donald Trump îi parodiază pe soții Barack și Michelle Obama: Filmuleț în care apar ca niște maimuțe VIDEO
Fostul presedinte american Barack Obama si fosta Prima Doamna Michelle Obama au fost reprezentati ca maimute, intr-un mo ...
-
Scandal la vârful Davos. Președintele Forumului, sub anchetă după ce numele său a apărut de peste 60 de ori în noile dosare Epstein
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunțat joi, 5 februarie, deschiderea unei anchete interne cu pr ...
-
Cea mai nouă metodă de fraudă cibernetică: Infractorii au ajuns să cloneze cu AI vocile copiilor ca să înșele părinții sau bunicii
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment important pentru romani, dupa ce a identificat o noua metoda de ...
-
Un fost spion MI6 pentru Rusia, ipoteză în cazul Epstein: Recrutat în trecut de serviciile rusești și controlat de Kremlin, ar fi avut un „kompromat" despre Trump
Un fost spion MI6 insista ca Jeffrey Epstein a fost „recrutat de criminalitatea organizata rusa" și ca „prob ...
-
Când lumea este în haos, siguranța financiară devine esențială
Lumea traverseaza o perioada de instabilitate accentuata. Reperele de securitate se erodeaza rapid, iar chiar și ...
-
Delir în Parlament: un deputat AUR și "Stegarul dac" vor "școală de samurai și ninja" pentru a "cuceri Cerul"
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a publicat un clip video in care apare alaturi de "Stegarul Dac" intr-un dialog incoeren ...
-
(P) Sisteme de duș încastrate - uite ce trebuie să știi înainte de instalare!
Știai ca amenajarea unei bai a evoluat destul de mult in ultimii ani, iar sistemele de duș incastrate au devenit o opțiu ...
-
Epstein îi cerea intr-un email unui teoretician cosmolog să manipuleze masele scriind un articol ca experiențele extrasenzioriale nu există în realitate
Într-un email din 26 Februarie 2018, Epstein il roaga pe Lawrence Krauss (fizician teoretician și cosmolog) sa scr ...
-
Jeffrey Epstein discuta cu guru Deepak Chopra despre orgii cu fete dar si daca celulele sunt conștiente
Filosoful Deepak Chopra, descris ca unul dintre cei mai aroganti guru ai Planetei, este menționat de mii de ori in dosar ...
-
Un senator american a trimis o scrisoare cifrată CIA în care își exprimă îngrijorarea față de unele acțiuni ale agenției
Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru al Comitetului Senatului pentru Informații, i-a scris miercuri lui John Ratcliffe ...
-
DNA face percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3. Este vizat primarul Robert Negoiță și fratele său, Ionuț Negoiță
Procurorii DNA efectueaza percheziții de amploare la Primaria Sectorului 3, vizandu-l pe primarul Robert Negoița, suspec ...
-
Schimbul de mesaje tulburător dintre Epstein și o elevă româncă de liceu: Mama acesteia ar fi știut totul. Ce îi promitea miliardarul tinerei
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, ...
-
Noi dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein - Legătura cu legendarul Woody Allen
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen si Soon-Yi Previn atunci cand una dintre fiicele lor a depus dosarul de admite ...
-
Profeția finanțistului-minune: Omenirea e tot mai aproape de Războiul Capitalului
Profeția finanțistului Ray Dalio vine intr-un context geo-politic delicat. Miliardarul aflat la Dubai a vorbit despre pe ...
-
Cele mai recomandate odorizante de cameră cu uleiuri esențiale din 2026 - dintre ce soluții poți alege?
În 2026, odorizantele de camera au evoluat de la simple produse de reimprospatare la soluții bine definite, difere ...
-
Cum îți protejezi liniștea atunci când ești șofer, pe fondul unui trafic tot mai aglomerat
A conduce nu mai este de mult doar un gest mecanic, limitat la deplasarea dintr-un punct in altul. Traficul este mai den ...
-
5 motive pentru care un credit IFN te poate ajuta să alegi un cadou memorabil pentru persoana iubită
Presiunea de a alege ceva cu adevarat memorabil in materie de cadouri poate fi copleșitoare. Un cadou deosebit nu doar c ...
-
Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică
Cei care-l urmareau pana acum pe jurnalistul Liviu Alexa in scris - un excelent ziarist de investigatii, dar si romancie ...
-
Crimă învăluită în mister: Doi copii autiști și părinții lor, morți în casă, alături de animalele de companie. Ce au găsit polițiștii
O intreaga familie a fost gasita decedata, intr-o locuința din Australia, lasand in urma mai multe suspiciuni. O crima t ...
-
Testul cu mingea de tenis poate fi un indicator util al riscului de demență
Un neurolog a explicat cum acest test ar putea arata o legatura intre mainile tale și mintea ta, iar oamenii pot incerca ...
-
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!
Soția lui Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, a facut un comentariu deplasat despre viața intima a fiicei sale, ...
-
Alexandru Nazare anunță pachetul de relansare economică: "2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri ca pachetul de masuri pentru relansarea economica va fi publi ...
-
Ce specificații tehnice cer jocurile de top în 2026: ghid pentru gameri
Industria jocurilor video a intrat in 2026 intr-o noua etapa, una in care realismul vizual, lumina simulata fizic ...
-
Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad
Documentele publicate de SUA au scos la iveala un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destin ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu