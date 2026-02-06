„Factorul celui de-al Treilea Om": Fenomen misterios raportat de alpiniști, exploratori polari și supraviețuitori ai naufragiilor

În situații de viață și de moarte, când omul este singur, epuizat și fără speranță, mulți raportează o senzație fizică intensă că cineva merge lângă ei. Nu este o halucinație vizuală, ci o prezență reconfortantă care îi ghidează, le spune să se ridice sau le arată drumul (The Third Man Factor).

Ernest Shackleton a simțit-o în Antarctica, iar supraviețuitorii tragediei de la 11 septembrie au simțit-o coborând scările din turnuri. Neurologii cred că este o strategie de ultimă instanță a creierului: pentru a te salva de singurătatea care te-ar putea ucide (prin renunțare), mintea își proiectează o „dublură" protectoare, un înger păzitor generat de propriul instinct de supraviețuire.

Denumirea fenomenului a fost inspirată de experiența legendară a lui Ernest Shackleton din 1916, în timpul expediției sale imperiale trans-antarctice. După ce nava sa a fost zdrobită de gheață, Shackleton și doi tovarăși au fost nevoiți să traverseze munții glaciari din Georgia de Sud pentru a găsi ajutor. În timpul acelui marș istovitor de 36 de ore, toți cei trei bărbați au avut sentimentul cert că alături de ei mai mergea o a patra persoană, nevăzută. Poetul T.S. Eliot a citit relatarea lui Shackleton și a imortalizat momentul în versurile sale din „The Waste Land", dând astfel naștere termenului care definește această experiență stranie.

Un alt caz celebru este cel al aviatorului Charles Lindbergh, în timpul zborului său istoric peste Oceanul Atlantic. După ore întregi de privare de somn și izolare în carlinga mică a avionului „Spirit of St. Louis", Lindbergh a început să simtă prezențe fantomatice în spatele său. El a descris aceste entități nu ca pe niște amenințări, ci ca pe niște copiloți binevoitori care îl ajutau să mențină cursul și să rămână treaz. Aceste prezențe i-au oferit sfaturi clare de navigație, ajutându-l să depășească ceața mentală indusă de oboseala extremă.

Alpinistul Frank Smythe a trăit o experiență similară în 1933, în timpul unei tentative eșuate de a cuceri Everestul. Rămas singur la o altitudine extremă, unde nivelul de oxigen era critic, Smythe a fost atât de convins că este însoțit de un partener, încât a rupt o bucată din rația sa de mâncare (o prăjitură) și s-a întors să i-o ofere. Șocul a venit abia când a realizat că nu era nimeni lângă el, moment care subliniază realismul absolut al acestei proiecții mentale.

În context urban modern, fenomenul a fost documentat în cazul lui Ron DiFrancesco, ultimul om care a reușit să iasă viu din Turnul de Sud al World Trade Center, înainte de prăbușire. DiFrancesco a povestit cum, fiind blocat de fum și foc la etajele superioare, s-a întins pe jos gata să renunțe. Atunci a simțit o prezență puternică ce l-a luat de mână și l-a ghidat prin zidul de fum, indicându-i exact pe unde să meargă pentru a găsi o scară sigură. Această intervenție inexplicabilă i-a dat forța necesară să coboare zeci de etaje.

Explicația științifică principală se bazează pe conceptul de „bicameralism" propus de psihologul Julian Jaynes. Conform acestei teorii, în momente de stres extrem care pun viața în pericol, comunicarea normală dintre emisfera stângă (logică, lingvistică) și cea dreaptă (emoțională, intuitivă) se modifică. Emisfera stângă interpretează semnalele venite din emisfera dreaptă nu ca pe propriile gânduri interne, ci ca pe o voce exterioară. Practic, te auzi pe tine însuți, dar creierul creează iluzia că altcineva îți vorbește pentru a da autoritate comenzii de supraviețuire.

Cercetătorii elvețieni au reușit să reproducă acest fenomen în laborator, confirmând baza sa neurologică. Prin stimularea electrică a unei zone specifice numită joncțiunea temporo-parietală (TPJ), care este responsabilă pentru percepția propriului corp în spațiu, ei au indus subiecților senzația că o „umbră" stă în spatele lor. Când creierul este confuz din cauza hipoxiei, epuizării sau stimulării anormale, el pierde capacitatea de a localiza exact granițele propriului corp și proiectează o copie a sinelui în exterior.

Psihologii asociază acest fenomen și cu mecanismele de „coping" (adaptare) la singurătatea extremă. Omul este o ființă fundamental socială, iar izolarea totală în fața morții este o traumă pe care mintea refuză să o proceseze. Pentru a reduce panica, creierul simulează o companie. Este o versiune adultă și funcțională a „prietenului imaginar" din copilărie, activată doar atunci când resursele interne sunt complet epuizate și este nevoie de un impuls extern pentru a continua lupta.

Caracteristica definitorie a „celui de-al treilea om" este pragmatismul. Această entitate nu apare pentru a purta conversații filozofice, ci oferă instrucțiuni scurte, clare și imperative: „Mergi la stânga", „Nu dormi", „Ridică-te". Vocea este descrisă invariabil ca fiind calmă și autoritară, lipsită de frică. Această detașare emoțională a „însoțitorului" ajută supraviețuitorul să se concentreze strict pe sarcina mecanică de a merge mai departe, ignorând durerea sau frica paralizantă.

Indiferent dacă este interpretat ca o intervenție divină sau ca o eroare de procesare a creierului, Factorul celui de-al Treilea Om demonstrează capacitatea uluitoare a ființei umane de a se agăța de viață. Este un sistem de siguranță biologic ascuns adânc în ADN-ul nostru, care se activează doar atunci când orice speranță rațională a dispărut. Ne arată că, în cele mai întunecate momente, mintea noastră are puterea de a deveni propriul nostru înger salvator, asigurându-se că, la nivel perceptual, nu suntem niciodată cu adevărat singuri.