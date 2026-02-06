DNA dă filmul exact al infracțiunilor de care îl acuză pe Robert Negoiță: Ce obligații are primarul, pe control judiciar
Postat la: 06.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Procurorii DNA dau un comunicat de presă în care explică filmul complet al infracțiunilor de care îl acuză pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.
În continuarea comunicatului nr. 72/I-36 din 05 februarie 2026, vă aducem la cunoştinţă faptul că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 februarie 2026, faţă de inculpatul NEGOIŢĂ ROBERT SORIN, primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.
Interceptări DNA. Primarul Robert Negoiță: Nimeni nu e șmecher forever/ Bă, nene, sunteți nebuni la cap? Bă, se duce naibii, îți bubuie între cartiere. Se întâmplă nenorocire ca la Rahova și dai dracu de belea
Inculpatul NEGOIŢĂ ROBERT SORIN va depune în termen de 10 zile o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de suspecţii UŞURELU TANIA-GABRIELA, Directorul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, PĂTRU GHEORGHE, Directorul Adjunct al Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, CHELZA DANA-FLORINELA, Şeful Serviciului Ridicări Topografice si Avize - Direcţia Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, PETRE ADRIAN-NICOLAE, funcţionar în cadrul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL şi S.C. FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L., toţi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
Filmul complet al infracțiunilor de care e acuzat Negoiță
În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt:
În vara anului 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitate de primar al Sectorului 3, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Şoseaua Industriilor şi strada Soldat Gheţu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societăţii S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentaţie legală necesară pentru realizarea unei investiţii publice şi fără a exista autorizaţiile şi avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire.
Prejudicu de aproape un milion de lei
Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane şi ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului. În realizarea acestor activităţi, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecţi, funcţionari publici, care ar fi întocmit şi semnat documente şi acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire şi asfaltare a drumurilor.
În perioada noiembrie 2017 - decembrie 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitatea menţionată anterior, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea dispoziţiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe un număr de 11 străzi, constând în reparaţii ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parţial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare şi amenajare de sensuri giratorii, în absenţa documentaţiilor legale necesare pentru derularea investiţiilor publice şi pentru executarea lucrărilor de construcţii.
Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora.
Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate şi utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum şi ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfăşurat pe drumurile construite în aceste condiţii.
Ce obligații are Robert Negoiță pe control judiciar
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Negoiţă Robert Sorin trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să nu exercite funcţia de primar al Sectorului 3 Bucureşti, în exercitarea căreia a săvârşit faptele.
Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpatului Negoiţă Robert Sorin, respectiv celor şapte suspecţi le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi 309 din Codul de procedură penală.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Se mai dezumflă un mit: Mașinile electrice încep să lase urme serioase în calitatea aerului
Adoptarea vehiculelor electrice in California este asociata cu reduceri masurabile ale poluarii aerului, potrivit unui n ...
-
Fizicienii au găsit modul în care materia se naște din „nimic". Practic particulele materiale apar din "particule virtuale" rezultate din coliziuni subatomice de energie
O fereastra catre modul in care materia vizibila apare din „nimicul" vidului a fost deschisa de fizicienii de la R ...
-
"Alesul" Donald Trump face un miting uriaș de rugăciune la Washington pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu". Alții cred ca el e mai degraba Anticristul VIDEO
Președintele american Donald Trump a anunțat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugaciune pentru a " ...
-
Mai rău ca Epstein: Un tată și-a otrăvit fiica de trei ani ca să scape de plata pensiei alimentare. Individul a folosit un produs pentru combaterea rozătoarelor
O fetița mica, de doar trei ani, neajutorata, dependenta de persoana care ar fi trebuit sa o protejeze, ar fi primit otr ...
-
Un general rus de la GRU a fost împușcat în Moscova chiar când ieșea din apartament. Este prim-adjunctul șefului serviciul de spionaj al Armatei
Un general rus de rang inalt a fost impușcat de mai multe ori, pe strada, in Moscova. Atacatorul, inca necunoscut, a reu ...
-
Donald Trump îi parodiază pe soții Barack și Michelle Obama: Filmuleț în care apar ca niște maimuțe VIDEO
Fostul presedinte american Barack Obama si fosta Prima Doamna Michelle Obama au fost reprezentati ca maimute, intr-un mo ...
-
„Factorul celui de-al Treilea Om": Fenomen misterios raportat de alpiniști, exploratori polari și supraviețuitori ai naufragiilor
În situații de viața și de moarte, cand omul este singur, epuizat și fara speranța, mulți raporteaza o senzație fi ...
-
Scandal la vârful Davos. Președintele Forumului, sub anchetă după ce numele său a apărut de peste 60 de ori în noile dosare Epstein
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunțat joi, 5 februarie, deschiderea unei anchete interne cu pr ...
-
Cea mai nouă metodă de fraudă cibernetică: Infractorii au ajuns să cloneze cu AI vocile copiilor ca să înșele părinții sau bunicii
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment important pentru romani, dupa ce a identificat o noua metoda de ...
-
Un fost spion MI6 pentru Rusia, ipoteză în cazul Epstein: Recrutat în trecut de serviciile rusești și controlat de Kremlin, ar fi avut un „kompromat" despre Trump
Un fost spion MI6 insista ca Jeffrey Epstein a fost „recrutat de criminalitatea organizata rusa" și ca „prob ...
-
Când lumea este în haos, siguranța financiară devine esențială
Lumea traverseaza o perioada de instabilitate accentuata. Reperele de securitate se erodeaza rapid, iar chiar și ...
-
Delir în Parlament: un deputat AUR și "Stegarul dac" vor "școală de samurai și ninja" pentru a "cuceri Cerul"
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a publicat un clip video in care apare alaturi de "Stegarul Dac" intr-un dialog incoeren ...
-
(P) Sisteme de duș încastrate - uite ce trebuie să știi înainte de instalare!
Știai ca amenajarea unei bai a evoluat destul de mult in ultimii ani, iar sistemele de duș incastrate au devenit o opțiu ...
-
Epstein îi cerea intr-un email unui teoretician cosmolog să manipuleze masele scriind un articol ca experiențele extrasenzioriale nu există în realitate
Într-un email din 26 Februarie 2018, Epstein il roaga pe Lawrence Krauss (fizician teoretician și cosmolog) sa scr ...
-
Jeffrey Epstein discuta cu guru Deepak Chopra despre orgii cu fete dar si daca celulele sunt conștiente
Filosoful Deepak Chopra, descris ca unul dintre cei mai aroganti guru ai Planetei, este menționat de mii de ori in dosar ...
-
Un senator american a trimis o scrisoare cifrată CIA în care își exprimă îngrijorarea față de unele acțiuni ale agenției
Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru al Comitetului Senatului pentru Informații, i-a scris miercuri lui John Ratcliffe ...
-
DNA face percheziții de amploare la Primăria Sectorului 3. Este vizat primarul Robert Negoiță și fratele său, Ionuț Negoiță
Procurorii DNA efectueaza percheziții de amploare la Primaria Sectorului 3, vizandu-l pe primarul Robert Negoița, suspec ...
-
Schimbul de mesaje tulburător dintre Epstein și o elevă româncă de liceu: Mama acesteia ar fi știut totul. Ce îi promitea miliardarul tinerei
Departamentul de Justiție al SUA a publicat, zilele trecute, peste 3 milioane de pagini din dosarul lui Jeffrey Epstein, ...
-
Noi dezvăluiri din dosarul Jeffrey Epstein - Legătura cu legendarul Woody Allen
Jeffrey Epstein i-a ajutat pe Woody Allen si Soon-Yi Previn atunci cand una dintre fiicele lor a depus dosarul de admite ...
-
Profeția finanțistului-minune: Omenirea e tot mai aproape de Războiul Capitalului
Profeția finanțistului Ray Dalio vine intr-un context geo-politic delicat. Miliardarul aflat la Dubai a vorbit despre pe ...
-
Cele mai recomandate odorizante de cameră cu uleiuri esențiale din 2026 - dintre ce soluții poți alege?
În 2026, odorizantele de camera au evoluat de la simple produse de reimprospatare la soluții bine definite, difere ...
-
Cum îți protejezi liniștea atunci când ești șofer, pe fondul unui trafic tot mai aglomerat
A conduce nu mai este de mult doar un gest mecanic, limitat la deplasarea dintr-un punct in altul. Traficul este mai den ...
-
5 motive pentru care un credit IFN te poate ajuta să alegi un cadou memorabil pentru persoana iubită
Presiunea de a alege ceva cu adevarat memorabil in materie de cadouri poate fi copleșitoare. Un cadou deosebit nu doar c ...
-
Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică
Cei care-l urmareau pana acum pe jurnalistul Liviu Alexa in scris - un excelent ziarist de investigatii, dar si romancie ...
-
Crimă învăluită în mister: Doi copii autiști și părinții lor, morți în casă, alături de animalele de companie. Ce au găsit polițiștii
O intreaga familie a fost gasita decedata, intr-o locuința din Australia, lasand in urma mai multe suspiciuni. O crima t ...
-
Testul cu mingea de tenis poate fi un indicator util al riscului de demență
Un neurolog a explicat cum acest test ar putea arata o legatura intre mainile tale și mintea ta, iar oamenii pot incerca ...
-
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!
Soția lui Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, a facut un comentariu deplasat despre viața intima a fiicei sale, ...
-
Alexandru Nazare anunță pachetul de relansare economică: "2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri ca pachetul de masuri pentru relansarea economica va fi publi ...
-
Ce specificații tehnice cer jocurile de top în 2026: ghid pentru gameri
Industria jocurilor video a intrat in 2026 intr-o noua etapa, una in care realismul vizual, lumina simulata fizic ...
-
Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad
Documentele publicate de SUA au scos la iveala un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destin ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu