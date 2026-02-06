DNA dă filmul exact al infracțiunilor de care îl acuză pe Robert Negoiță: Ce obligații are primarul, pe control judiciar

Procurorii DNA dau un comunicat de presă în care explică filmul complet al infracțiunilor de care îl acuză pe primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

În continuarea comunicatului nr. 72/I-36 din 05 februarie 2026, vă aducem la cunoştinţă faptul că procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 februarie 2026, faţă de inculpatul NEGOIŢĂ ROBERT SORIN, primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit şi abuz în serviciu.

Inculpatul NEGOIŢĂ ROBERT SORIN va depune în termen de 10 zile o cauţiune în valoare de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi faţă de suspecţii UŞURELU TANIA-GABRIELA, Directorul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, PĂTRU GHEORGHE, Directorul Adjunct al Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, CHELZA DANA-FLORINELA, Şeful Serviciului Ridicări Topografice si Avize - Direcţia Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, PETRE ADRIAN-NICOLAE, funcţionar în cadrul Direcţiei Întreţinere şi Reparaţii Drumuri, Primăria Sectorului 3, M.A.F., administrator al SC Future Business Ideas SRL şi S.C. FUTURE BUSINESS IDEAS S.R.L., toţi pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Filmul complet al infracțiunilor de care e acuzat Negoiță

În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt:

În vara anului 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitate de primar al Sectorului 3, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, dispunând construirea şi asfaltarea unei străzi de legătură situate în Sectorul 3, între Şoseaua Industriilor şi strada Soldat Gheţu Anghel, pe un teren aflat în proprietatea privată a societăţii S.C. Future Business Ideas S.R.L., fără a exista documentaţie legală necesară pentru realizarea unei investiţii publice şi fără a exista autorizaţiile şi avizele obligatorii pentru executarea lucrărilor de construire.

Prejudicu de aproape un milion de lei

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane şi ale utilajelor utilizate pentru realizarea lucrării, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit pentru societatea proprietară a terenului. În realizarea acestor activităţi, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi beneficiat de sprijinul celor patru suspecţi, funcţionari publici, care ar fi întocmit şi semnat documente şi acte administrative ce ar fi stat la baza executării lucrărilor de construire şi asfaltare a drumurilor.

În perioada noiembrie 2017 - decembrie 2025, inculpatul Negoiţă Robert Sorin, în calitatea menţionată anterior, şi-ar fi exercitat atribuţiile de serviciu cu încălcarea dispoziţiilor legale, dispunând efectuarea unor lucrări de construire pe raza Sectorului 3, pe un număr de 11 străzi, constând în reparaţii ale drumurilor existente, realizarea de drumuri noi (parţial sau integral), lucrări de pietruire, asfaltare şi amenajare de sensuri giratorii, în absenţa documentaţiilor legale necesare pentru derularea investiţiilor publice şi pentru executarea lucrărilor de construcţii.

Totodată, lucrările ar fi fost realizate fără obţinerea avizelor obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul reţelei de gaze (Transgaz), pentru intervenţii efectuate deasupra conductelor de transport gaze sau în zonele de protecţie ale acestora.

Prin aceste demersuri, inculpatul Negoiţă Robert Sorin ar fi produs un prejudiciu unităţii administrativ-teritoriale Sector 3, constând în costurile aferente materialelor utilizate, resurselor umane implicate şi utilajelor folosite la executarea lucrărilor, precum şi ar fi generat un risc semnificativ pentru siguranţa locuitorilor din zonele respective, determinat de posibilitatea afectării conductelor de gaze, pe fondul traficului greu desfăşurat pe drumurile construite în aceste condiţii.

Ce obligații are Robert Negoiță pe control judiciar

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Negoiţă Robert Sorin trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu se deplaseze la sediul Primăriei Sectorului 3 şi să nu exercite funcţia de primar al Sectorului 3 Bucureşti, în exercitarea căreia a săvârşit faptele.

Inculpatului i s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului Negoiţă Robert Sorin, respectiv celor şapte suspecţi le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 şi 309 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.