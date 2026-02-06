Un fost spion MI6 pentru Rusia, ipoteză în cazul Epstein: Recrutat în trecut de serviciile rusești și controlat de Kremlin, ar fi avut un „kompromat" despre Trump

Un fost spion MI6 insistă că Jeffrey Epstein a fost „recrutat de criminalitatea organizată rusă" și că „probabil" avea material compromițător despre Trump. Christopher Steele a declarat că el crede că Epstein și, ulterior, „rușii care îl controlau" aveau materiale compromițătoare despre domnul Trump.

Christopher Steele, care a condus în trecut departamentul MI6 pentru Rusia, a declarat că cele mai recente dosare Epstein publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA arată amploarea legăturii dintre finanțistul pedofil discreditat și Rusia. Fostul spion a spus pentru LBC că surse americane au subliniat că banii lui Epstein nu păreau să provină din afaceri, ci, în schimb, posibil din Uniunea Sovietică și apoi din Rusia.

Departamentul a publicat milioane de documente, inclusiv e-mailuri și fotografii, legate de activitățile lui Epstein. Steele a declarat: „Aș spune că acest lucru merge înapoi până în anii 1970.

Sursele mele din America îmi spun că evaluarea guvernului american și a serviciilor de informații americane a fost că Epstein a fost recrutat încă din anii 1970 de figuri ale crimei organizate ruse din New York și că informațiile sale, tehnicile sale operaționale, erau folosite încă de atunci.

Așadar, acest scandal, acest caz, dacă vreți, se întinde pe parcursul a decenii." Steele a ajuns în centrul atenției pentru implicarea sa în realizarea celebrului dosar Steele.

Dosarul a fost întocmit ca material de opoziție împotriva lui Donald Trump în timpul alegerilor prezidențiale din SUA din 2016, conținând informații care includeau afirmații că guvernul rus se implica în interferențe electorale pentru a asigura victoria lui Trump și că membri ai echipei sale de campanie s-au întâlnit cu oficiali ruși.

Pe lângă acestea, există încă relatări neverificate potrivit cărora Rusia ar fi avut materiale compromițătoare despre Trump, inclusiv înregistrări cu el implicat în comportament sexual stânjenitor. Steele a spus că el crede că Epstein - și ulterior rușii care îl controlau - aveau kompromat despre Trump.

„Kompromat" este un termen rusesc pentru material compromițător adunat, adesea de un serviciu de securitate, despre politicieni sau persoane publice, cu scopul de a fi folosit pentru șantaj. „Cred că este destul de probabil, deși bănuiesc că unele dintre aceste dosare au fost distruse", a spus el.

„Unul dintre aspectele interesante este că, dacă serviciile de securitate americane știau că aceasta a fost inițial o operațiune rusească și a rămas una de-a lungul anilor, de ce au lăsat-o să continue atât de mult timp? Mi se pare misterios. Cred că au fost implicate și alte servicii de informații. Israelienii, aproape sigur.

Valoarea kompromatului care era strâns trebuie să fi fost atât de mare încât a devenit atractivă pentru mai mult decât doar serviciile de informații rusești", a declarat Steele.