Un mail al lui Epstein menționează presupusul asasinat al magnatului presei Robert Maxwell de către Mossad
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Documentele publicate de SUA au scos la iveală un email trimis de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein unui destinatar necunoscut cu privire la circumstanțele suspecte ale morții magnatului de presă Robert Maxwell, tatăl iubitei și complicei sale Ghislaine Maxwell.
Într-un email datat martie 2018 către un destinatar necunoscut, acesta citează un extras dintr-o carte dedicată legăturilor fostului deputat britanic cu agenția israeliană de spionaj Mossad.
Oficial, Robert Maxwell a murit după ce a căzut de pe iahtul său de lux Lady Ghislaine, în largul Insulelor Canare, în noiembrie 1991.
La scurt timp după moartea acestuia, a ieșit la iveală că acesta delapidase aproximativ 450 de milioane de lire sterline din fondul de pensii al Mirror Group Newspapers pentru a-și finanța afacerile aflate în faliment.
Într-un email, Epstein a citat din cartea „Asasinarea lui Robert Maxwell: Super-spionul Israelului" de Gordon Thomas și Martin Dillon (2002), care susține că acesta ar fi fost lichidat de Mossad.
„I-a amenințat că, dacă nu-i dau 400 de milioane de lire sterline pentru a-și salva imperiul ce se năruia, va dezvălui tot ce făcuse pentru ei."
În acea perioadă, magnatul avea acces la Downing Street-ul lui Margaret Thatcher, la Casa Albă a lui Ronald Reagan, la Kremlin și la coridoarele puterii din întreaga Europa, se arată în citat.
„Maxwell a transmis toate secretele pe care le-a aflat Mossadului din Tel Aviv. La rândul lor, aceștia i-au tolerat excesele, vanitățile și apetitul insațiabil pentru un stil de viață luxos și femei."
„Le-a spus agenților pe cine ar trebui să vizeze și cum ar trebui să o facă. S-a auto-proclamat ambasador neoficial al Israelului în Blocul Sovietic."
Maxwell, care, potrivit versiunii oficiale privind cauza morții sale, s-a înecat după ce a suferit un atac de cord, a avut parte practic de funeralii de stat pe Muntele Măslinilor din Ierusalim.
La slujbă au participat înalți demnitari israelieni, inclusiv prim-ministrul Yitzhak Shamir și președintele Chaim Herzog, care i-au adus omagii.
Shamir a declarat că Maxwell „a făcut mai mult pentru Israel decât se poate spune astăzi".
Autorii cărții au scris despre presupusul rol al Mossadului în moartea lui Maxwell și au adus dovezi bine documentate.
Decizia de a-l elimina ar fi fost luată după ultimatumul dat acesta israelienilor, care se temeau că sănătatea sa mintală se deteriora pe fondul dependenței de droguri.
Conform autorilor cărții, o echipă de asasini formată din patru oameni a fost trimisă în Insulele Canare, în timp ce Maxwell, în vârstă de 68 de ani, a fost atras acolo cu promisiunea de a primi banii ceruți pentru a păstra tăcerea.
După ce au blocat toate comunicațiile de pe iaht, asasini în costume de scafandru au ajuns cu o barcă și au urcat la bord pentru ceea ce Maxwell credea că va fi o întâlnire ultrasecretă pentru a discuta despre plată.
În schimb, aceștia l-ar fi atacat și i-ar fi injectat o mică doză de „agent neurotoxic" pentru a-l imobiliza înainte de a-l coborî în apă.
„În acea noapte rece, problemele Mossadului cu Robert Maxwell se terminaseră", a declarat autorilor cărții Victor Ostrovsky, un fost agent al Mossad.
Epstein ar fi lucrat pentru Robert Maxwell în anii 1980, ajutându-l să ascundă bani. Fostul asociat al lui Epstein, Steven Hoffenberg, a susținut că le-a făcut cunoștință celor doi în anii 1980.
Ghislaine s-a mutat la New York cu puțin timp înainte de moartea tatălui ei. Jurnalele de zbor din acel an arată că a deja călătorea cu Epstein la acea vreme. După încheierea relației romantice dintre ei, aceasta a devenit complicea finanțatorului în rețeaua lui de trafic sexual.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Corina Tarniță vorbește despre legătura cu Jeffrey Epstein. Recunoaște că a comunicat cu el: "Regret profund că l-am cunoscut"
Corina Tarnița a facut primele declarații, pentru presa din SUA, despre legatura pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein. Nu ...
-
Lovitură grea pentru patronul Realitatea Plus - PCAB reia ancheta în cazul pretinselor falsuri privind preluarea Romprest de către fiul lui Maricel Păcuraru
Curtea de Apel București a stabilit, marți, definitiv, redeschiderea urmaririi penale intr-un dosar in care sunt vizați ...
-
China încercuiește Africa pentru a-și asigura dominația navală
China inconjoara Africa cu porturi strategice care pot deservi navele sale de razboi, ca parte a strategiei sale de exti ...
-
Un nou virus amenință lumea cu o pandemie: Simptomele bolii, mortalitate de 75%, fără vaccin și tratament
Profesorul de boli infecțioase Allen Cheng de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia, trage un semnal de alarm ...
-
Descoperire spectaculoasă în Munții Apuseni. Canadienii anunță că au găsit cantități impresionante de metale rare care pot fi exploatate
Compania canadiana Leading Edge Materials anunța identificarea unor resurse potențiale semnificative de uraniu, aur, cob ...
-
Escrocherie fără precedent: 59 de românce cu copii, inventate cu AI, au încasat ilegal 1,4 milioane de euro din bani publici în Italia
O escrocherie de proporții, bazata pe identitați false create cu inteligența artificiala, a fost descoperita in sudul It ...
-
UE respinge vehement acuzațiile SUA cu privire la alegerile din România și alte țări: "Nonsens! Pur absurd. O prostie pură"
Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor din SUA acuza Comisia Europeana de interferente in alegerile din mai multe t ...
-
Cipuri în creierul porumbeilor: un startup rus testează „biodrone" controlate de la distanță
Startup-ul rus Neiry Group dezvolta porumbei cu cipuri implantate in creier, pe care ii prezinta drept „biodrone" ...
-
În ianuarie, Europa a majorat cu 25% achizițiile de gaz rusesc. Motivul îl reprezintă temperaturile scăzute și reducerea livrărilor de GNL din SUA.
Potrivit datelor Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport al Gazelor (ENTSOG), Federația Rusa a livrat un ...
-
Rusia și China au un program comun de construire a unei Stații Științifice pe Lună
Au fost facute publice noi detalii despre unul dintre cele mai ample programe spațiale ale Rusiei: o serie intreaga de e ...
-
Cercetătorii israelieni și americani au dezvoltat un „pancreas artificial" care ar putea elimina nevoia injecţiilor zilnice cu insulină
Oamenii de stiinta din Israel si Statele Unite au dezvoltat un „implant viu" care actioneaza ca un pancreas artifi ...
-
După interzicera lui Tolstoi și Dostoievski, Zaharova a propus Kievului să interzică și Tabelul lui Mendeleev
În lupta lui impotriva a tot ceea ce este rusesc, regimul de la Kiev ar trebui sa mearga pana la finalul logic și ...
-
Despre cum teoriile conspirației au ajuns să devină realități în cel mult șase luni. Și totuși, o mare masă de oameni înca mai crede ca e autonomă și democrată
E ciudat cum funcționeaza lumea: uneori, ceea ce ieri era etichetat drept „teorie conspiraționista" ajunge maine s ...
-
Neurologii dezvăluie că Gen Z e prima generație din istorie mai puțin inteligentă decât părinții săi
Generația Z a devenit prima generație din istorie care este mai puțin inteligenta decat parinții sai, iar un expert a de ...
-
Mesajele uluitoare dintre Jeffrey Epstein și un artist din Tulcea. Cine este Ion Nicola, românul care s-a ocupat de vilele groazei
Dosarul Jeffrey Epstein, uriașul scandal de trafic de persoane, scoate la suprafața o prezența romaneasca neașteptata. U ...
-
Fostul primar Tudorache, de la Sectorul 1, rămâne cu diamantele de două milioane de euro, deși nu le poate justifica. Decizia ICCJ este definitivă
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins luni, 2 februarie 2026, contestația formulata de Agenția Nați ...
-
AI a învățat să vorbească într-o limbă nouă fără să fie programată să o facă. Cei de la Google se bâlbâie în explicații
Google a recunoscut ca unul dintre sistemele sale de inteligența artificiala a manifestat capacitați lingvistice neaștep ...
-
Jeffrey Epstein își masca plățile către victimele românce drept „cheltuieli pentru combustibil"
Documente publicate de Departamentul de Stat al Statelor Unite scot la lumina o serie de referințe la Romania in dosarul ...
-
Alimentele ultraprocesate "seamănă" mai degrabă cu țigările decât cu fructele sau legumele, susțin cercetători americani
Un raport realizat de cercetatori din Statele Unite avertizeaza asupra impactului major pe care il au alimentele ultrapr ...
-
Apocalipsa lui Nibiru - Vine "Distrugătorul" din Biblia Kolbrin - "Oamenilor li se vor da puteri ciudate și multe mașini minunate vor apărea"
Biblia Kolbrin este un text vechi de 3600 de ani, de ințelepciune, imbinand tradiții egiptene și celtice, strans legat d ...
-
Elon Musk dă o nouă lovitură: SpaceX a achiziționat xAI și produce o companie de peste un trilion de dolari
Scrisoarea lui Elon Musk data publicului pe reteaua X a produs furori pe piata de business tech. Practic, Space X achizi ...
-
Noua politică a Apocalipsei AI: CEO-ul Anthropic pare să se teamă cel mai mult de oameni și nu de roboți!
Autor: John Herrman, New York Magazine Primele saptamani din 2026 au marcat inca o schimbare in narațiunile populare des ...
-
Jeffrey Epstein către Peter Thiel: „După cum știi, îi reprezint pe Rothschilds”
Jeffrey Epstein e prezentat ca un simplu pervers, cu petreceri extravagante, cel mult un proxenet pentru vedete, de la c ...
-
Youval Harari despre agentii AI care discută liber pe Moltbook: "Inteligența Artificială stăpânește limbajul. Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de Inteligența Artificială!"
Youval Harari, ideologul Forumului Economic Mondial, face un comentariu pe Facebook despre noua "isterie" legata de Inte ...
-
Ceva invizibil dă găuri în galaxia noastră și nimeni nu știe ce e și de ce
Un "glonț cosmic" invizibil pare ca strapunge Calea Lactee, lasand o gaura zimțata. Evenimentul i-a pus pe astronomi sa ...
-
Operatiunea "Disclosure": Se pregătește un scenariu de amenințare globală pentru a introduce Noua Ordine Mondială?!
În ultimii ani, dar mai ales in ultimele luni, presa tabloida și canalele alternative din zona misterelor au impin ...
-
Aliatul lui Trump și miliardarul din domeniul tehnologiei, Peter Thiel, aduce avertismentul despre Antihrist la Paris
Miliardarul din domeniul tehnologiei și susținator timpuriu al lui Trump, Peter Thiel, iși aduce seria de prelegeri Anti ...
-
xAI, compania lui Elon Musk, caută oameni care să „crească" inteligența artificială. Ce presupune jobul de îngrijitor pentru Grok și ce salariu oferă
xAI, startup-ul de inteligența artificiala fondat de Elon Musk, a publicat un anunț de angajare neobișnuit. Nu doar titl ...
-
Scene de groază la o farmacie din București: Un bărbat înjunghiat a intrat să ceară disperat ajutorul farmacistelor
Un barbat strain a provocat scene de groaza la o farmacie Doctor Max aflata in Sectorul 5, din București. Barbatul in va ...
-
Dosarul Epstein: Fotografiile care șochează cu fratele Regelui Charles. Fostul prinț este surprins îngenuncheat peste o femeie neidentificată
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, apare in noi fotografii din dosarele Epstein, publicate pe 30 ianua ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu