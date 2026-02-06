Delir în Parlament: un deputat AUR și "Stegarul dac" vor "școală de samurai și ninja" pentru a "cuceri Cerul"

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a publicat un clip video în care apare alături de "Stegarul Dac" într-un dialog incoerent, cu propunerea înființării unei școli de "samurai și ninja". Cei doi folosesc o serie de sintagme și formulări bombastice, specifice discursului politic populist, precum: "vom face istorie" sau "să cucerim Cerul".

"Alături de președintele Comisiei de Sport din Camera Deputaților, vom face oameni buni o mare acțiune - o școală de ninja și samurai care să nu cucerim Guvernul, ci să cucerim Cerul, dragii mei. Ăsta este proiectul pe care îl propunem", a spus Cezar Avrămuță, cunoscut drept "Stegarul dac".

"Foarte frumos spus. La vremuri de restriște, credința a salvat acest popor. Și luăm și samurai cu noi", a încheiat aprobator Paraschiv. Dialogul a avut loc în Palatul Parlamentului. "Stegarul dac" este cunoscut pentru protestele bizare, prin apariții la manifestări publice și prin obișnuința de a escalada structuri înalte. În 2025, acesta a fost internat la Spitalul Obregia și s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Ciprian Paraschiv este președinte al Comisiei pentru tineret și sport a Camerei Deputaților. El a fost fotbalist profesionist și membru al echipei de conducere a Federației Române de Fotbal în primul mandat al lui Răzvan Burleanu. De asemenea, Paraschiv este profesor universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, unde predă educație fizică și kinetoterapie. În tradiția japoneză, samuraii și ninja au nevoie de o pregătire fizică și sportivă la cel mai înalt nivel.