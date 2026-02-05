Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Soția lui Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, a făcut un comentariu deplasat despre viața intimă a fiicei sale, Prințesa Eugenie, chiar celui care a fost condamnat pentru agresiuni sexuale, Jeffrey Epstein.

În cursul zilei de vineri, 30 ianuarie, Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente în legătură strânsă cu anchetarea răposatului Epstein. Într-un e-mail, Ferguson - fosta Ducesă de York și fosta cumnată a Regelui Charles al III-lea - a fost contactată de Epstein, în martie 2010, la doi ani după ce a fost condamnat de prostituție infantilă și solicitare de prostituate. Iar răspunsul fostei ducese a șocat cel mai mult!

„NY? (n.r. New York)", a întrebat-o Jeffrey Epstein în e-mail pe mama a două fiice, Prințesa Eugenie și Prințesa Beatrice. „Nu sunt sigură încă. O aștept pe Eugenie să se întoarcă din weekendul ei de sex!!", i-a răspuns Sarah fără nicio reținere. Cu alte cuvinte, a vorbit despre viața intimă a copilului ei cu un om acuzat pe pedofilie!

Eugenie, care are acum 35 de ani, mai avea două zile și împlinea 20 de ani când mama ei a găsit normal să facă dezvăluiri intime unui bărbat care a ajuns după gratii din cauza abuzurilor sexuale comise. Atât ea, cât și sora ei, Beatrice, de 37 de ani, au rămas cu titlurile regale, în timp ce mama lor și tatăl lor și le-au pierdut pe ale lor odată ce scandalul Epstein a explodat.

Scandalul Epstein e în plină desfășurare, numele faimoase - de la fostul președinte american Bill Clinton la actualul președinte american Donald Trump, dar și Bill Gates, Elon Musk și Richard Branson și alți miliardari - fiind menționate în repetate rânduri. Mai mult, au apărut și imagini cu toți invitații de top ai lui Epstein pe insula unde aveau loc adevărate orgii.

Ciudată e, însă, această intervenție a lui Sarah Ferguson, care nici măcar în calitate de mamă n-a cosnsiderat prudent să nu-și amestece copiii în viața faimosului pedofil. Mai mult, fosta ducesă și-a luat fiicele adolescente și le-a dus la Jeffrey Epstein ca să le cunoască și el. Nu s-a întâmplat nimic revoltător atunci, însă anturajul în care se învărtea pedofilul și propriile lui fapte ar fi trebuit să-i dea de gândit mamei regale.