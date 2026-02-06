Mai rău ca Epstein: Un tată și-a otrăvit fiica de trei ani ca să scape de plata pensiei alimentare. Individul a folosit un produs pentru combaterea rozătoarelor

O fetiță mică, de doar trei ani, neajutorată, dependentă de persoana care ar fi trebuit să o protejeze, ar fi primit otravă chiar de la propriul tată. Acum, bărbatul în vârstă de 28 de ani se află în fața Tribunalului Regional din Landshut, regiunea Bavaria, Germania.

Ar fi încercat să-și omoare copilul din lăcomie - pentru a scăpa de plata pensiei alimentare. Procurorii îl acuză de cruzime și de tentativă de omor din motive financiare. Procesul începuse deja în octombrie 2025. Inițial, o sentință trebuia să fie pronunțată în noiembrie. Însă o judecătoare s-a îmbolnăvit, iar procedura a trebuit reluată complet de la zero. În plus, între timp, inculpatul Elias G. are un nou avocat.

În ceea ce privește faptele, afganul a păstrat tăcerea în prima zi de proces. La începutul primului proces, în 2025, el respinsese acuzațiile prin intermediul avocatului său de atunci. Actul de acuzare conturează o imagine cutremurătoare. În decembrie 2024, bărbatul ar fi introdus în gura fiicei sale mici un pachețel din folie alimentară umplut cu otravă pentru șoareci. Scopul: moartea copilului, pentru a nu mai fi nevoit să plătească pensie ca tată.

În rechizitoriu se vorbește despre o dorință nestăvilită și lipsită de scrupule de câștig - chiar cu prețul unei vieți omenești. Tatăl ar fi profitat de încrederea fiicei sale, precum și de neatenția și neputința ei.

După presupusa faptă, bărbatul a dus fetița înapoi la fosta sa parteneră, de care era despărțit. Potrivit procurorilor, el ar fi vrut astfel să îndrepte suspiciunile în mod intenționat asupra mamei. În locuința acesteia, copilul a vomitat pachețelul cu otravă, care era încă sigilat. Doar din acest motiv nu s-a produs otrăvirea. Mama a alertat imediat serviciul de urgență, iar fetița a fost dusă la spital. Copila a supraviețuit fără a rămâne cu sechele.

Substanța folosită era fosfură de aluminiu, un produs disponibil liber pentru combaterea rozătoarelor. Potrivit acuzației, tatăl ar fi planificat fapta timp de săptămâni și ar fi căutat în mod intenționat metode perfide de ucidere cu otravă. Faptul că micuța trăiește astăzi s-ar datora pur și simplu întâmplării, a subliniat procuratura. Dacă otrava ar fi apucat să se activeze în organism, fetița ar fi murit. Procesul continuă. Pentru moment, sunt programate încă cinci zile de audieri.