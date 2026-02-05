Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică

Postat la: 05.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică

Cei care-l urmăreau pana acum pe jurnalistul Liviu Alexa in scris - un excelent ziarist de investigatii, dar si romancier - vor avea o surpriza să afle ca atunci cand nu scrie, cand nu-i mai incap cuvintele-n foaie, ele se astern în pictură și-și găsesc culoare. Uneori vitriolant! "Să fie lumină!", vrea și Alexa să strige prin lucrarile sale, după câte orori a văzut și le-a consemnat in presa main. Si asa a căzut primul înger. In blugi, cu telefon mobil. Restul nu e cancan, ci e la Muzeul de Artă din Cluj.

"Nu am studiat pictura la universitate, dar am studiat oamenii, douăzeci și șapte de ani, prin dosare, prin surse, prin documente, am vǎzut rǎul din oameni în toate formele. La un moment dat, ce vedeam nu mai încăpea în cuvinte. Nu pentru că n-aș fi găsit cuvintele potrivite, sunt chiar talentat la scris, ci pentru că unele lucruri, când le articulezi prea clar, devin suportabile. Și nu voiam să fie suportabile. De aia zic: pictez ce nu pot scrie. Tabloul nu judecă – pune în fața ta o viziune, a autorului, și te lasă singur cu ea.
Expoziția se numește 'Noi suntem Apocalipsa', pentru a sparge ipocrizia acestui mit cǎlduț şi anume cǎ va veni ceva rǎu, pedepsitor, care ne va izbǎvi de rǎu prin rǎu şi le va potopi pe toate. Așteptăm dezastrul ca și cum ar veni din afară – o cometă, un război, un extraterestru, dar apocalipsa nu mai vine. Nici nu are cum sǎ vină, cǎci ea se întâmplă. Noi o facem, zi de zi, prin tot ce alegem să ignorăm, să tolerăm, să consumăm, să postăm, să distrugem
Îngerii mei poartă trening și se uită plictisiți în telefon. Madona mea e un emoji mâzgǎlit ba cu un abțibild, ba cu un like. Sacrul nu a dispărut din lumea noastrǎ, dar l-am dezbrǎcat de mister, nu ne mai e teamǎ de el, l-am băgat în buzunar, l-am pus pe silent. De aia, nu cer spectatorilor să fie de acord cu mine, mulți poate se vor isteriza, vor zice cǎ sunt obraznic sau blasfemic. Tot ce sper de la arta mea e sǎ nu vǎ simțiți în regulǎ când o priviți. Nu pictez ca să decorez pereți, ci ca să îți tulbur liniștea cǎlduțǎ în care te îmbǎiezi mental zi de zi." (Liviu Alexa) Amanunte AICI.

 

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică

Postat la: 05.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Cei care-l urmăreau pana acum pe jurnalistul Liviu Alexa in scris - un excelent ziarist de investigatii, dar si romancier - vor avea o surpriza să afle ca atunci cand nu scrie, cand nu-i mai incap cuvintele-n foaie, ele se astern în pictură și-și găsesc culoare. Uneori vitriolant! "Să fie lumină!", vrea și Alexa să strige prin lucrarile sale, după câte orori a văzut și le-a consemnat in presa main. Si asa a căzut primul înger. In blugi, cu telefon mobil. Restul nu e cancan, ci e la Muzeul de Artă din Cluj.

"Nu am studiat pictura la universitate, dar am studiat oamenii, douăzeci și șapte de ani, prin dosare, prin surse, prin documente, am vǎzut rǎul din oameni în toate formele. La un moment dat, ce vedeam nu mai încăpea în cuvinte. Nu pentru că n-aș fi găsit cuvintele potrivite, sunt chiar talentat la scris, ci pentru că unele lucruri, când le articulezi prea clar, devin suportabile. Și nu voiam să fie suportabile. De aia zic: pictez ce nu pot scrie. Tabloul nu judecă – pune în fața ta o viziune, a autorului, și te lasă singur cu ea.
Expoziția se numește 'Noi suntem Apocalipsa', pentru a sparge ipocrizia acestui mit cǎlduț şi anume cǎ va veni ceva rǎu, pedepsitor, care ne va izbǎvi de rǎu prin rǎu şi le va potopi pe toate. Așteptăm dezastrul ca și cum ar veni din afară – o cometă, un război, un extraterestru, dar apocalipsa nu mai vine. Nici nu are cum sǎ vină, cǎci ea se întâmplă. Noi o facem, zi de zi, prin tot ce alegem să ignorăm, să tolerăm, să consumăm, să postăm, să distrugem
Îngerii mei poartă trening și se uită plictisiți în telefon. Madona mea e un emoji mâzgǎlit ba cu un abțibild, ba cu un like. Sacrul nu a dispărut din lumea noastrǎ, dar l-am dezbrǎcat de mister, nu ne mai e teamǎ de el, l-am băgat în buzunar, l-am pus pe silent. De aia, nu cer spectatorilor să fie de acord cu mine, mulți poate se vor isteriza, vor zice cǎ sunt obraznic sau blasfemic. Tot ce sper de la arta mea e sǎ nu vǎ simțiți în regulǎ când o priviți. Nu pictez ca să decorez pereți, ci ca să îți tulbur liniștea cǎlduțǎ în care te îmbǎiezi mental zi de zi." (Liviu Alexa) Amanunte AICI.

 

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE