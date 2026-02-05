Îngerul în blugi cu mobil e la Muzeul de Artă din Cluj. Ziaristul Liviu Alexa deschide o expoziție de pictură apocaliptică

Tot ce sper de la arta mea e sǎ nu vǎ simțiți în regulǎ când o priviți. Nu pictez ca să decorez pereți, ci ca să îți tulbur liniștea cǎlduțǎ în care te îmbǎiezi mental zi de zi." (Liviu Alexa) Amanunte

Îngerii mei poartă trening și se uită plictisiți în telefon. Madona mea e un emoji mâzgǎlit ba cu un abțibild, ba cu un like. Sacrul nu a dispărut din lumea noastrǎ, dar l-am dezbrǎcat de mister, nu ne mai e teamǎ de el, l-am băgat în buzunar, l-am pus pe silent. De aia, nu cer spectatorilor să fie de acord cu mine, mulți poate se vor isteriza, vor zice cǎ sunt obraznic sau blasfemic.