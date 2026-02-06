Simularea militară care arată că NATO nu ar face față unei invazii rusești într-o țară membră. SUA nu ar respecta Articolul 5 din tratat

O simulare militară realizată de publicația germană Die Welt și Centrul german pentru jocuri de război al Universității Helmut-Schmidt arată că Rusia ar putea atinge majoritatea obiectivelor militare într-o presupusă invazie a Lituaniei în doar câteva zile, profitând de ezitarea aliaților NATO.

Exercițiul, desfășurat pentru un scenariu din octombrie 2026, presupune o criză umanitară în Kaliningrad, folosită de Kremlin ca pretext pentru o intervenție limitată în Lituania. Invadarea orașului Marijampole, nod strategic pe autostrada Via Baltica și ruta de tranzit dintre Belarus și Kaliningrad, ar permite trupelor ruse, estimate la 15.000 de soldați, să domine rapid situația în lipsa unei reacții ferme a NATO.

Simularea evidențiază probleme de coordonare aliată. Statele Unite refuză să invoce Articolul 5, Germania ezită să intervină, iar brigada germană din Lituania rămâne pasivă, în timp ce Polonia mobilizează trupele, dar nu le trimite peste graniță. Experții subliniază că percepția lipsei de voință politică a aliaților ar fi decisivă pentru succesul Moscovei. Autoritățile lituaniene resping concluziile pesimiste, susținând că serviciile de informații ar detecta din timp o invazie și avertizând că Rusia ar risca pierderea Kaliningradului în fața unei reacții NATO decisive.