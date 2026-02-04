Corina Tarniță vorbește despre legătura cu Jeffrey Epstein. Recunoaște că a comunicat cu el: "Regret profund că l-am cunoscut"
Postat la: 04.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Corina Tarniță a făcut primele declarații, pentru presa din SUA, despre legătura pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein. Numele profesoarei de ecologie și biologie evoluționistă de la Universitatea Princeton a apărut în documentele declasificate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.
Tarniță a făcut mai multe declarații prin intermediul Universității Princeto, citată de publicația The Daily Princetonian. Profesoara recunoaște că a ținut legătura cu Epstein între anii 2008 și 2012, în perioada în care era doctorandă la Harvard, apoi ca bursieră a Harvard Society of Fellows.
Nu a știut însă niciodată cu ce se ocupa Epstein, iar potrivit documentelor publicate nu există dovezi care să o contrazică. „Nu l-am văzut niciodată pe Epstein comportându-se nepotrivit. Toate întâlnirile față în față au avut loc în compania unor oameni de știință seniori și foarte cunoscuți", a povestit femeia.
Cei doi s-au cunoscut în 2008, pe vremea când românca era studentă doctorandă și cercetătoare în cadrul Program for Evolutionary Dynamics de la Harvard. Programul era condus de profesorul Martin Nowak, un apropiat al lui Epstein. Acesta a făcut donații consistente pentru programul pe care l-a finanțat din 2003. Tarniță mai spune că toate interacțiunile sale cu Epstein au avut loc strict în acest cadru academic și instituțional.
„Am fost prezentată lui Epstein în 2008, pe vremea când eram studentă doctorandă și apoi cercetătoare postdoctorală în cadrul Programului pentru Dinamici Evolutive de la Harvard", a explicat Tarniță.
În documentele făcute publice se vorbește despre două transferuri bancare intermediate de Corina Tarniță în 2009, către conturi din România și California. Tarniță specifică faptul că i s-a cerut să găsească și să sprijine cercetătoare tinere din România, Epstein fiind „inspirat de parcursul ei profesional".
„Mi-a cerut să ajut la o astfel de inițiativă în România, pentru care a spus că va fi un donator anonim. În aceeași perioadă, Programul a început să dezvolte o colaborare științifică cu Universitatea din Iași. În cadrul acestei relații aflate în dezvoltare, am discutat cu Universitatea din Iași ideea unui donator anonim care să sprijine femei matematiciene cu potențial excepțional", a transmis Tarniță.
Au fost selectate două matematiciene „în conformitate cu dorința exprimată a donatorului de a rămâne anonim". „Universitatea din Iași a propus candidatele, iar eu le-am evaluat pe baza potențialului lor academic. Din câte îmi amintesc, au fost selectate, în final, doar două matematiciene pentru a primi acest sprijin. Am ajutat la organizarea transferurilor de bani către aceste persoane, respectând dorința exprimată de Epstein de a rămâne anonim".
Tarniță a participat la una sau două întâlniri organizate la reședința lui Epstein din Florida. Ea spune că aceste întâlniri au avut loc în prezența unor oameni de știință cunoscuți și că aveau caracter academic. A fost invitată și la o întâlnire pe insulele private ale lui Epstein, dar a refuzat să meargă.
„Am fost invitată de profesorul Marvin Minsky de la MIT să particip la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, însă am refuzat invitația. Într-un e-mail, mi-am cerut scuze că nu pot «veni pe insulă». Regret profund că l-am cunoscut", a mai spus ea în declarația citată de presa americană.
„Interacțiunile mele cu Epstein s-au redus în mod natural pe măsură ce am părăsit Programul pentru Dinamici Evolutive și s-au încheiat după ce am început să lucrez la Princeton. În decembrie 2011, am menționat într-un mesaj că aveam anxietate legată de «situația de la Princeton», referindu-mă la procesul de recrutare pentru un post academic. Pe 16 decembrie 2011, i-am scris lui Epstein: «Vești excelente: Princeton mă vrea oficial!»".
Corina Tarniță a fost angajată la Princeton în 2013, a primit un post academic permanent în 2018 și a devenit profesor plin în 2021. „Ca majoritatea oamenilor care l-au cunoscut pe Epstein în calitate de donator pentru cercetarea științifică, sunt revoltată de faptele sale și regret că l-am întâlnit vreodată", a mai transmis Tarniță.
Publicația The Daily Princetonian arată că materialele publicate nu conțin dovezi că Tarniță ar fi avut cunoștință de traficul de minori sau de alte infracțiuni comise de Epstein. „Din nou, aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată", a mai spus românca. Corina Tărnița este o matematiciană și biolog teoretician de origine română, cu o carieră academică remarcabilă în Statele Unite. Născută în Craiova, a studiat la Colegiul Național „Frații Buzești", unde a câștigat de trei ori Olimpiada Națională de Matematică.
După liceu, a plecat în Statele Unite pentru a studia la Universitatea Harvard, unde a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică, finalizând studiile doctorale în 2009. A fost selectată în cadrul Harvard Society of Fellows, o comunitate academică ce reunește tineri cercetători de excepție.
