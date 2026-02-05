Alexandru Nazare anunță pachetul de relansare economică: "2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că pachetul de măsuri pentru relansarea economică va fi publicat joi, după finalizarea consultărilor cu mediul de afaceri. Documentul vizează o schimbare de strategie: trecerea de la un model economic bazat pe consum la unul centrat pe investiții și valoare adăugată.

Nazare a precizat că, în ultimele săptămâni, au avut loc discuții extinse cu reprezentanți ai principalelor organizații patronale și ai investitorilor, pentru ca viitorul program să răspundă nevoilor reale ale economiei.

„Este esențial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat", a transmis ministrul, menționând dialogul cu organizații precum Concordia, Romanian Business Leaders, AmCham România și Foreign Investors Council.

Potrivit ministrului, „2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României și mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiții masive și valoare adăugată - acesta este mesajul central transmis în toate discuțiile tehnice recente". Nazare subliniază că „România are nevoie de o direcție strategică pe termen lung, de un cadru predictibil și responsabil care să stimuleze investițiile, competitivitatea și crearea de locuri de muncă durabile".

Alexandru Nazare a precizat că documentul final va fi făcut public joi, după definitivarea ultimelor detalii, și va intra în procedură de transparență decizională.

„Vom publica în transparență pachetul de măsuri pentru relansare, rezultat atât din contribuția partenerilor din coaliția de guvernare, cât și din dialogul cu mediul de afaceri. Este un pachet pentru România și un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern", a declarat ministrul.

Oficialul și-a exprimat încrederea că măsurile vor fi bine primite de antreprenori și a anunțat că Guvernul va continua consultările și după publicarea documentului, pe baza feedbackului primit din partea mediului privat.