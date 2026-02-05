Un senator american a trimis o scrisoare cifrată CIA în care își exprimă îngrijorarea față de unele acțiuni ale agenției

Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru al Comitetului Senatului pentru Informații, i-a scris miercuri lui John Ratcliffe pentru a-l informa despre o scrisoare clasificată anterioară în care își exprima îngrijorarea. În scurta scrisoare, Wyden nu a furnizat detalii cu privire la natura problemei.

„Vă scriu pentru a vă atrage atenția asupra unei scrisori confidențiale pe care v-am trimis-o mai devreme astăzi, în care îmi exprim îngrijorarea profundă cu privire la activitățile CIA", a scris Wyden. Potrivit NBC News, într-un e-mail, purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyons, a afirmat că legislatorii au lăudat agenția condusă de directorul John Ratcliffe și că Wyden este o excepție.

„Este ironic, dar nu surprinzător, că senatorul Wyden este nemulțumit. Este o onoare", a scris ea. Evoluția vine pe fondul unor întrebări persistente cu privire la unele dintre serviciile de informații ale administrației Trump. CIA a depus eforturi pentru a-și stabili o prezență în Venezuela după capturarea președintelui Nicolas Maduro.

Directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, căruia îi raportează Ratcliffe, se confruntă, de asemenea, cu o plângere depusă de un funcționar al serviciilor de informații, care este păstrată într-un seif la biroul inspectorului general al comunității de informații.

Potrivit unei note privind plângerea obținută de Associated Press, se susține că Gabbard a „restricționat" distribuirea unui „raport de informații strict secret" în „scopuri politice". Funcționarii din cadrul Biroului consilierului general al DNI, se adaugă, „nu au raportat o potențială infracțiune Departamentului Justiției, tot în scopuri politice".

Potrivit AP, membrii comisiilor de informații din Camera Reprezentanților și Senat au primit această notă, iar copii ale plângerii urmează să fie trimise parlamentarilor în această săptămână.

Biroul lui Wyden dispune de un portal prin care denunțătorii pot depune plângeri.

Biroul lui Gabbard a declarat că plângerea este „nefondată și motivată politic".

Purtătoarea de cuvânt a lui Gabbard, Olivia Coleman, a declarat anterior pentru Daily Beast: „Acuzațiile informatorului împotriva DNI Gabbard NU AU FOST considerate credibile, ceea ce este exact ceea ce IC IG a comunicat Congresului. Literalmente, oricine poate depune o „acuzație de încălcare a legii". Asta nu înseamnă că este adevărată."

Între timp, Gabbard se află în prima linie a eforturilor lui Trump de a încerca să demonstreze că alegerile prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut în mod corect, au fost trucate împotriva lui, după ce a apărut săptămâna trecută la Centrul Electoral și Operațional al Comitatului Fulton din Georgia, în timpul unei descinderi a FBI.

„Prezența mea a fost solicitată de președinte și s-a realizat în temeiul autorității mele legale extinse de a coordona, integra și analiza informațiile legate de securitatea alegerilor, inclusiv contrainformații (CI), influențe străine și alte influențe maligne și securitatea cibernetică", le-a spus ea luni lui Wyden și altor legiuitori.

Cu toate acestea, Trump a declarat pentru NBC News într-un interviu difuzat miercuri seara că „nu știe" de ce ea se afla acolo, până la urmă.