Epstein îi cerea intr-un email unui teoretician cosmolog să manipuleze masele scriind un articol ca experiențele extrasenzioriale nu există în realitate

Într-un email din 26 Februarie 2018, Epstein îl roagă pe Lawrence Krauss (fizician teoretician și cosmolog) să scrie un articol din care să reiasă că tot ceea ce numim experiențe dincolo de corpul fizic, tot ceea ce numim experiențe spirituale reprezintă doar ficțiuni, fără nicio bază reală.

Lawrence Krauss este autorul unui manifest prin care le cere tuturor oamenilor de știință să fie „atei militanți"!... Epstein insista ca marea masă a oamenilor, publicul general să creadă că nu există experiențe extrasenzoriale, să ni se inoculeze convingerea că tot ceea ce numim "experiențe spirituale" reprezintă doar ceva fictiv, ireal. Același Epstein, însă, în sute de email-uri discuta în detaliu cu alți oameni de știință - culmea - chiar despre experiențe extrasenzoriale, vedere la distanță, telepatie, telekinezie etc.!

Faptul că orice om de pe Pământ poate acum afla realitatea despre preocupările celor din Dosarele Epstein ar trebui să funcționeze ca un ceas deșteptător. Am fost crescuți și forțați să trăim toată viața într-o societate falsă, într-o bulă materialistă iluzorie, în vreme ce creatorii acestei bule trăiesc bine-mersi în afara ei, se țin de orgii sexuale și de alte activități demonice. Și ne controlează cum vor bazându-se tocmai pe ignoranța noastră. Ignoranță pe care tot ei o generează și o stimulează zilnic.

Sunt și detalii despre cum funcționează în mod absolut malefic această rețea a lor și mai ales despre cum obțin puteri și cunoștințe extrasenzoriale folosind metodele și căile specifice magiei negre. Toate cunoștințele unei adevărate științe spirituale sunt la dispoziția noastră atunci când ne trezim din Matrix-ul materialist și când urmăm calea corectă a dezvoltării noastre spirituale.