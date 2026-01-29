BNR face politică și devine un soldat credincios în slujba guvernului Bolojan
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Iată ce a transmis ieri economistul șef al BNR, unul dintre protejații matusalemicului guvernator Isărescu, omul care stă pe același scaun de 36 de ani (record mondial absolut!):
„Din punct de vedere obiectiv, România îndeplinea în 2015 toate criteriile de la Maastricht, așadar și-ar fi putut depune candidatura pentru aderarea la zona euro, dacă și-ar fi continuat conduita fiscală responsabilă. Guvernul de atunci și toate guvernele care i-au urmat au ales, în schimb, să privilegieze creșterea economică în ritmuri cât mai mari, cu orice cost (sacrificând echilibrele macroeconomice)."
Evident că în 2015 Valentin Lazea, căci despre el este vorba, era tot la BNR, ascuns sub pulpana călduroasă a lui Isărescu, pulpană căptușită cu cele mai mari salarii din săraca Românie. De fapt, Lazea nu s-a mai sculat din fotoliile călduroase de la BNR de vreo 25 de ani.
În aceeași zi, la Berlin (unde altundeva?) Ilie Bolojan, obiectul adulației băncii centrale s-a trezit vorbind și el despre obiectivul trecerii la moneda euro. Evident că Lazea s-a făcut că nu vede faptul că Bolojan s-a dus la Berlin să cheltuie un împrumut uriaș de 17 miliarde de euro de care țara nu avea nevoie în situația financiară catastrofală în care ne-au adus politicile de cheltuire a banului public pentru cumpărarea zâmbetelor de la Paris și Berlin, politici binecuvântate și de Lazea și de Isărescu de zeci de ani.
Dar hai să vedem ce își doresc Bolojan și Isărescu (tutorele vorbărețului Lazea) pentru România. În anul în care a apărut moneda comună euro) situația economică la nivel european era următoarea în țările foste socialiste: Polonia 41% din media UE-15, Cehia 62%, Ungaria 53%, Slovacia 47%, Estonia 40%, Lituania 39%, Letonia 35%, România 27%, Bulgaria 26%.
Dintre aceste state, unele au trecut la euro (statele baltice, Slovacia, Bulgaria, Croația), alegând politicile descrise ca fiind potrivite de către noul lăudător al lui Bolojan, trimisul lui Isărescu la TV, Valentin Lazea. Hai să vedem unde ne aflăm acum, după ultimele date complete, cele din 2024: Polonia 78% din media UE, Cehia 91%, Ungaria 76%, Slovacia 75%, Estonia 79%, Lituania 87%, Letonia 68%, România 77%, Bulgaria 66%.
Deci, dacă l-am fi ascultat pe Lazea din 2026 și am fi adoptat politicile pe care au mers bulgarii, astăzi am fi fost în poziția unor state precum Bulgaria (ultimii din UE la toate capitolele), Slovacia, Letonia (state depășite de România), sau Estonia, Lituania - state ajunse cam la nivelul nostru. Asta nemaivorbind de Grecia, care, la adoptarea euro, avea un PIB/locuitor triplu față de România și care a ajuns astăzi pe la nivelul Bulgariei (adică pe penultima poziție în Europa).
Dar poate estul Europei, ca de altfel tot ce e lipsit de lux și opulență îi cam pute nasului fin al lui Lazea. Ne putem uita așadar și ce se întâmplă prin Vest: În 2002, Germania și Italia erau cam pe la media europeană (100% germanii și 98% italienii), iar azi Germania este la 116% și Italia tot la 98%. Mai simplu spus: moneda comună a favorizat statele nordice și germanice și le-a îngropat pe cele sudice, mediteraneene.
Ei, dar hăi să vedem și efectul asupra omului de rând, aspect care se vede mai puțin din fotoliul căptușit lunar cu multe mii de euro de la BNR. Să ne uităm la consumul individual real al populației din 2024: Cehia 82% din media europeană, Polonia 85%, Ungaria 73%, Estonia 74%, Lituania 88%, Letonia 72%, Slovacia 77%, România 86% și Bulgaria 73%!
Deci, oameni buni, să fie clar cam ce vă dorește Isărescu (prin trâmbița lui, Valentin Lazea) și Ilie Bolojan, noul său aliat: scădere economică și consum individual real mult mai mic. Politica lui Bolojan are ca obiectiv adoptarea euro și o politică anti-capitalistă. Politica lui Bolojan are ca unic obiectiv să ne aducă la nivelul Bulgariei.
Întrebare pentru echipa de zgomote Bolojan-Isărescu (Lazea): de ce să fim ca Bulgaria sau Slovacia când putem să fim ca Polonia și Cehia? Sau ca România. Doar pentru a ne uita admirativ la salariile în euro ale angajaților BNR?
Petrișor Peiu
