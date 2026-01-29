Pământul ar putea fi în centrul unui vid cosmic de 2 miliarde de ani-lumină

Astrofizicienii au lansat o nouă ipoteză care ar putea explica de ce universul nostru local pare să se extindă mai repede decât era de așteptat.

Pământul - firește, în solidar cu Sistemul Solar si Calea Lactee Calea - ar putea pluti printr-un vid cosmic colosal care se întinde pe două miliarde de ani-lumină.

Această regiune masivă conține semnificativ mai puțină materie decât restul universului, contestând direct principiul cosmologic îndelungat susținut conform căruia materia este distribuită uniform în spațiu.

Constatările sugerează că locuința noastră galactică se află într-o zonă rară, cu densitate scăzută, a cosmosului, ceea ce face ca cartierul nostru local să fie una dintre cele mai mari și mai neobișnuite structuri identificate vreodată în universul cunoscut. A

ceastă poziționare unică oferă o soluție potențială la tensiunea Hubble, dezacordul persistent dintre diferitele măsurători ale ratei de expansiune a universului.

Deoarece suntem localizați într-o regiune cu densitate scăzută, expansiunea locală ar apărea în mod natural mai rapidă observatorilor de pe Pământ, rezolvând potențial această mister cosmic fără a fi nevoie de o nouă fizică sau de teorii ale energiei exotice.

Oamenii de știință cred acum că este de 100 de ori mai probabil să locuim într-un astfel de vid decât într-o regiune cu densitate medie, o descoperire care ar putea schimba fundamental perspectiva noastră asupra consecințelor Big Bang-ului.