Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști
Postat la: 28.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
UPDATE: „Doctorul" Cristian Andrei a fost eliberat în urmă cu puțin timp: „jocurile" practicate pentru ademenirea femeilor
Autoritățile au desfășurat, miercuri, o serie de percheziții în mai multe locații din București și din țară, într-un dosar complex care vizează presupuse abuzuri comise de psihologul Cristian Andrei mai multor paciente. Ancheta se concentrează pe acuzații de agresiune psihică și viol, dar și pe exercitarea fără drept a profesiei de psiholog.
Pe parcursul zilei, polițiștii din București au desfășurat mai multe percheziții, inclusiv la locuința medicului Cristian Andrei, acuzat de viol, înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei, iar miercuri seară acesta a fost condus în cătușe la audieri, flancat de polițiști, în timp ce mai multe femei au relatat că ar fi fost victimele unor abuzuri sexuale care ar fi început încă din 1998, la cinci ani după ce Andrei și-a obținut titlul de medic psihiatru.
Persoana vizată este Cristian Andrei, care ar fi condus ședințe de psihoterapie în care, potrivit plângerilor depuse de mai multe femei, ar fi avut comportamente inadecvate și abuzive. Surse apropiate anchetei susțin că dosarul include plângeri formulate de peste zece victime care susțin că au fost supuse unor hărțuiri și agresiuni în timpul ședințelor de terapie.
De asemenea, anchetatorii verifică dacă Cristian Andrei a desfășurat activități de psihoterapie fără să dețină atestatul necesar de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor, având specializarea doar în problemele copiilor. Încătușat și condus de polițiști, Cristian Andrei ținea în mână cartea „Psych. Povestea minții umane", gest care a părut să transmită, într-un mod subtil, un posibil mesaj legat de profesia sa sau de felul în care vedea psihicul uman.
Ancheta vizează atât aspectele legate de posibila infracțiune de înșelăciune, cât și cele privind exercitarea fără drept a unei profesii reglementate. Cercetările au fost declanșate în contextul unor sesizări potrivit cărora ședințele de psihoterapie ar fi fost folosite de suspect pentru a exploata vulnerabilitatea pacientelor și pentru a obține avantaje personale.
