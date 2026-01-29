S-a aflat cum pot fi oprite metastazele la pacienții oncologici: Aceste "bule" duc cancerul peste tot în corp

Cercetătorii de la École de technologie supérieure (ÉTS) și Universitatea McGill susțin că au descoperit cheia prin care cancerul invadează alte organe: particulele microscopice numite vezicule extracelulare. Aceste „bule" invizibile transportă informații genetice și pot transforma celulele sănătoase în celule canceroase, declanșând metastazele.

Echipa de cercetare studiază modul în care aceste particule sunt eliberate de celulele tumorale și absorbite de organele țintă, precum ficatul. Pentru a accelera înțelegerea acestui proces, oamenii de știință produc copii artificiale ale veziculelor naturale, numite lipozomi. Aceștia imită dimensiunea și conținutul bulelor naturale, permițând studierea în timp real a răspândirii cancerului și testarea unor noi tratamente.

„Cu cât lipozomii seamănă mai mult cu particulele naturale, cu atât sunt absorbiți mai eficient de celulele canceroase, ceea ce ne ajută să înțelegem cum se formează metastazele și cum le putem bloca", explică echipa, potrivit Science Alert. Obiectivul final este să crească eficiența terapiei, reducând în același timp efectele secundare.

Pe termen lung, cercetătorii speră să folosească lipozomii ca "navete" care transportă medicamente direct către celulele canceroase, inclusiv compuși naturali precum curcumina sau medicamente deja folosite în tratamente anticancer, cum este paclitaxelul. Această strategie ar putea preveni răspândirea tumorilor și ar crește șansele de supraviețuire ale pacienților.

Descoperirea oferă o perspectivă nouă în lupta împotriva metastazelor, arătând că înțelegerea „micilor mesageri" ai cancerului ar putea fi calea spre terapii mai eficiente și mai sigure.