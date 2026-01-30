Roiurile AI

Ați observat și dumneavoastră explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne învață istorie, care fac portrete mai mult sau mai puțin fidele ale unor personalități, și care au, mai toate, cel puțin zeci, dacă nu sute de mii de urmăritori? Acesta e războiul hibrid.

Există, pe de o parte, mii de conturi care induc sentimentul "ce bine era odată", care stimulează anti-occidentalismul sau care nuanțează acțiunile Rusiei. Sunt mii și mii de grupuri care nu fac decât să semene subversiune, să răscolească nemulțumiri, să însămânțeze resentimente și să adâncească faliile dintre noi.

Există, pe de altă parte, conturi care se străduiesc să mențină încrederea în națiune și în instituții, de pildă în președintele țării, contracarând propaganda care îl desființează pentru orice gest.

Ei bine, toată această nebunie e întreținută, de ambele părți, prin intermediul unor agenți dotați cu inteligență artificială, iar tehnica se numește "AI agent swarm" (roiuri de agenți AI).

Sunt agenți semi-autonomi creați în rețea, care pot să-și facă propria cercetare, care caută informații pe o temă, scriu postări elaborate, apoi studiază reacțiile și își adaptează postările în funcție de aceste reacții, pentru a se ține de obiectivul care le-a fost fixat. Neantul care se auto-creează.

Iar urmăritorii lor sunt, în majoritate, tot conturi false, tot invenții, tot boți. Neantul care se reproduce.

Cam acolo suntem și n-avem nici o șansă să câștigăm, adică să ne menținem sănătatea mintală și pacea socială, doar cu decența sau cu rațiunea.

Faptele nu mai au putere în fața acestor roiuri de agenți AI. Dacă spui un adevăr sau reamintești că altfel s-au petrecut lucrurile e ca și cum ai da cu piciorul într-un mușuroi de furnici. Mușuroiul nu dispare, ci se reorganizează pentru supraviețuire. Eventual, furnicile se mai și urcă pe tine, ca să fugi.

Toate aceste roiuri care ne încețoșează mințile nu au limită. Poți raporta oricâte, poți închide oricâte, poți lansa altele, care să le combată, dar nu vei face decât să sporești subversiunea.

Iar soluțiile, oricum parțiale, nu pot fi aplicate decât offline, în descoperirea oamenilor și a entităților care au banii și știința de a face acest rău general. În găsirea și trimiterea lor în judecată. De aceea miza serviciilor secrete și a justiției e cu atât mai mare.

Mihnea Măruță