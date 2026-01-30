Roiurile AI
Postat la: 30.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ați observat și dumneavoastră explozia pe Facebook, de noi grupuri și conturi care spun povești coerente, care ne învață istorie, care fac portrete mai mult sau mai puțin fidele ale unor personalități, și care au, mai toate, cel puțin zeci, dacă nu sute de mii de urmăritori? Acesta e războiul hibrid.
Există, pe de o parte, mii de conturi care induc sentimentul "ce bine era odată", care stimulează anti-occidentalismul sau care nuanțează acțiunile Rusiei. Sunt mii și mii de grupuri care nu fac decât să semene subversiune, să răscolească nemulțumiri, să însămânțeze resentimente și să adâncească faliile dintre noi.
Există, pe de altă parte, conturi care se străduiesc să mențină încrederea în națiune și în instituții, de pildă în președintele țării, contracarând propaganda care îl desființează pentru orice gest.
Ei bine, toată această nebunie e întreținută, de ambele părți, prin intermediul unor agenți dotați cu inteligență artificială, iar tehnica se numește "AI agent swarm" (roiuri de agenți AI).
Sunt agenți semi-autonomi creați în rețea, care pot să-și facă propria cercetare, care caută informații pe o temă, scriu postări elaborate, apoi studiază reacțiile și își adaptează postările în funcție de aceste reacții, pentru a se ține de obiectivul care le-a fost fixat. Neantul care se auto-creează.
Iar urmăritorii lor sunt, în majoritate, tot conturi false, tot invenții, tot boți. Neantul care se reproduce.
Cam acolo suntem și n-avem nici o șansă să câștigăm, adică să ne menținem sănătatea mintală și pacea socială, doar cu decența sau cu rațiunea.
Faptele nu mai au putere în fața acestor roiuri de agenți AI. Dacă spui un adevăr sau reamintești că altfel s-au petrecut lucrurile e ca și cum ai da cu piciorul într-un mușuroi de furnici. Mușuroiul nu dispare, ci se reorganizează pentru supraviețuire. Eventual, furnicile se mai și urcă pe tine, ca să fugi.
Toate aceste roiuri care ne încețoșează mințile nu au limită. Poți raporta oricâte, poți închide oricâte, poți lansa altele, care să le combată, dar nu vei face decât să sporești subversiunea.
Iar soluțiile, oricum parțiale, nu pot fi aplicate decât offline, în descoperirea oamenilor și a entităților care au banii și știința de a face acest rău general. În găsirea și trimiterea lor în judecată. De aceea miza serviciilor secrete și a justiției e cu atât mai mare.
Mihnea Măruță
-
Hai să ne lămurim puțin, că aici e o schizofrenie legislativă și morală!
Daca vii cu 60.000 de euro numerar, bani frumoși, fizici, palpabili, ca ii aduci intr-un sac, intr-o sacoșa, intr-o pung ...
-
Ia-uite, domnule, că se poate!
Astazi, copilul criminal de 13 ani, care a ucis un alt copil, de 15 ani, a fost luat din familie și pus in custodia stat ...
-
Revolta populară nu poate fi ocolită: situația arată grav!
Toate datele arata ca ne apropiem de o forma de revolta populara. Suntem in ea. Revolta deja exista in sanul populației. ...
-
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină
De un timp, dupa-amiaza mea incepe ca o capitulare minora. Renunț la serialul meu preferat, la calmul aproape monahal al ...
-
Despre filme cu proști... Și despre proștii din filme...
Da' proști rau, nene, nu așa, de fațada. Congressmen - ul american Jim Jordan, șeful comisiei juridice din Camera Reprez ...
-
Europa cu două viteze a devenit realitate
Din pacate presa noastra a aflat prea tarziu ceea ce se vehicula in subteranele cancelariilor europene: Europa cu doua v ...
-
CIA CONDUCE ROMÂNIA!
În urma alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie 2024, candidatul "suveranist" Donald Trump a devenit președinte a ...
-
Costul de a nu conta
Secretarul general al NATO Mark Rutte a subliniat luni, la Bruxelles, in Parlamentul European, unde a venit sa raspunda ...
-
Coborârea vârstei pentru răspundere penală poate da undă verde pedofililor
Am asteptat cuminte sa isi expuna opiniile toti specialistii, mega expertii, para cunoscatorii, ultra priceputii in drep ...
-
Se apropie războiul cu Iranul
Grupul de atac al portavionului Abraham Lincoln a ajuns in zona de operațiuni a Comandamentului Central al SUA, a declar ...
-
Studiu de caz în 6 puncte despre eșecul Salesforce de a înlocui resursa umană cu Inteligența Artificială
Septembrie 2025: Salesforce a redus 4.000 de posturi in departamentul de asistența clienți, a declarat CEO-ul Marc Benio ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (IV)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Liber la Taiwan!
Noua strategie de aparare a SUA nu menționeaza Taiwanul, descrie importanța Europei ca fiind in scadere și considera Rus ...
-
Text doar pentru cei interesați!
În afara de discursul Președintelui Donald J. Trump, pe mine personal nu m-a interesat decat ce a avut de spus ide ...
-
Davos 2026 și sfârșitul unei ordini comode
S-a incheiat Davos 2026. Nu a fost un forum economic obișnuit, ci un moment de recalibrare geopolitica, in care s-au con ...
-
15 declarații adunate de la Davos: Premierul Belgiei e genial, iar aia cu analiza SWOT e de pus în ramă. +1 pentru Musk
În loc de introducere: „Davos este adunarea celor care au creat problemele, le-au negat, i-au atacat pe cei ...
-
Maia Sandu nu a susținut niciodată unirea cu România
Nu știu de ce s-au entuziasmat unii dupa declarațiile, de acum cateva zile, ale Maiei Sandu cu privire la unire. Președi ...
-
Tai Chi Chuan? Nu, Bolojan!
Bolojan a descoperit secretul economiei moderne: daca tai suficient, la un moment dat nu mai ramane nimic de stricat. E ...
-
Trump nu-și permite să piardă
Trump n-a cedat ca sa renunțe. A cedat ca sa revina cu o noua abordare. Se bucura unii prematur, crezand ca „Trump ...
-
Despre „spiritul de la Davos" și despre ce nu va stârni interesul legacy media și al influencerilor progresiști
Marile corporații nu se mai bazeaza azi pe inovație, pe calitate și pe productivitate (tot ce cumparam a devenit chinez ...
-
Dacă e cineva de blamat pentru eșecul României la Davos, consilierul Marius Lazurca este acela
Absența lui Nicușor Dan de la Forumul Economic Mondial de la Davos se datoreaza explicit șefului Departamentului de Poli ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (III)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Groenlanda și Mare Nostrum
Geopolitica ne invața ca imperiile thalassocratice se construiesc in jurul marilor și oceanelor. Proiecția centrata pe P ...
-
România nu mai poate menține această naivitate strategică
Putem visa in continuare. Nostalgici dupa o lume care nu mai este. Și care nici nu va mai fi. O lume utopic impachetata, ...
-
Ar fi știrea începutului de an...
Guvernul ne-a strans cureaua atat de mult incat a reușit sa inchida anul cu un deficit mai mic cu 15 miliarde lei. Care ...
-
Nicușor cel fără de țară nu merge la Davos
Multa lume (mult prea multa) protesteaza pe unde se poate ca Nicușor Dan, președintele ilegitim (in acest sens, un preșe ...
-
Istoria nu îi respectă pe cei morali
Am spus-o prima data in 2022, intr-un talk-show de noapte, la o stație de nișa. Îl prezentam. Am spus atunci, clar ...
-
Justiție după chipul și asemănarea lui Bolojan la Oradea (II)
Curtea Constituționala a amanat din nou, de data aceasta pe 11 februarie, pronunțarea hotararii asupra excepției de neco ...
-
Puterea bolojanian - nicușoristă se laudă cu accesarea unui împrumut de cca 16,68 mld euro în cadrul programului SAFE
Precizari prealabile : (i) este vorba de un imprumut, iar nu de fonduri nerambursabile; banii trebuie dați inapoi candva ...
-
Tarife pentru cei care au trimis trupe în Groenlanda!
Președintele Trump a anunțat intr-o postare pe rețelele de socializare sambata dimineața cea mai recenta strategie a sa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu