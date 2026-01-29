Economist american avertizează că se apropie un dezastru financiar de proporții: "Criza din 2008 va părea o joacă de copii"
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Economistul american Peter Schiff avertizează că ascensiunea record a aurului și argintului nu este doar un scut împotriva inflației, ci un semnal de alarmă. Dolarul american își pierde încrederea la nivel global, inflația accelerează, iar Statele Unite se îndreaptă spre o criză economică majoră, mai severă decât cea din 2008.
„Aurul și argintul avertizează asupra unei crize mai mari care va lovi fie mai târziu în acest an, fie poate anul viitor. Ne îndreptăm către o criză a dolarului american și o criză a datoriei suverane", a declarat Schiff la emisiunea „The Claman Countdown". „Băncile centrale cumpără aur pentru a-și susține monedele. Se debarasează de dolari. Se debarasează de titluri de stat", a continuat el. „Ne îndreptăm din nou către o criză economică care va face ca criza financiară din 2008 să pară o joacă de copii."
Carrie Sheffield, analist principal în politici la Independent Women's Forum, a declarat pentru Fox News Digital miercuri că unii comentatori „caută doar vizibilitate la TV cu previziuni alarmiste" care adesea nu reflectă realitatea. Sheffield a remarcat că inflația a rămas mult mai scăzută în timpul administrației Trump decât sub administrația Biden, citând date ale Biroului de Statistică a Muncii care arată o creștere mai puternică și prețuri mai stabile în 2025.
„În timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, datele Biroului de Statistică a Muncii arată că inflația a avut o medie de 2,7%. Aceasta se compară cu 5,0% în timpul administrației Biden și doar 1,9% în primul mandat Trump. Datorită politicilor inteligente fiscale, de reglementare și energetice, America a înregistrat o creștere fenomenală a PIB-ului de 4,4% în trimestrul trei din 2025, iar Atlanta Fed a raportat o creștere de 5,4% în trimestrul patru din 2025", a spus ea.
„Din păcate, cifrele nu sunt precise. Sunt puternic distorsionate, vor fi revizuite, și multe sunt influențate de inflație", a replicat Schiff. „Inflația va fi mult mai periculoasă în următorii ani decât a fost în timpul președinției lui Biden. Asta ne spun aurul și argintul. Ele sunt un avertisment", a adăugat analistul.
„La fel ca în 2007, când piața subprime a explodat - ceva ce am prevăzut ani de zile și pe care am pariat împotriva - când s-a întâmplat, am știut că anunță o criză mai mare care a lovit anul următor. Dar comunitatea de investiții mainstream și Rezerva Federală, Ben Bernanke, au spus că subprime-ul este sub control. Nu au înțeles problema", a explicat Schiff.
„Depindem de lume. Ei ne furnizează bunurile pe care nu le producem. Ne împrumută banii pe care nu-i economisim. Trump greșește. Economia mondială nu funcționează din cauza noastră - economia noastră funcționează datorită lumii", a spus Schiff. „Avem o economie de consum bazată pe credit, disfuncțională, care se sprijină pe statutul dolarului american ca monedă de rezervă, iar lumea acum ne trage covorul de sub picioare. Dolarul va colapsa. Dolarul va fi înlocuit de aur."
Schiff a mai spus că nu va exista o limită superioară a prețului aurului, pentru că „nu există un nivel minim pentru dolar". „Cea mai mare diferență între criza pe care urmează să o avem și cea din trecut este că aceasta se va desfășura în totalitate în America. Nu va fi exportată către restul lumii. Este o criză financiară globală. Este o criză financiară americană, restul lumii va beneficia de ea", a clarificat el. „Deși a existat o anumită volatilitate globală din cauza activităților din Venezuela, Rusia și Iran, pe plan intern Statele Unite se află într-o poziție robustă și în creștere sub administrația președintelui Trump", a replicat Sheffield.
