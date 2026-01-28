Șeful Agenției de Securitate Cibernetică a SUA a încărcat accidental date sensibile într-un dialog public cu ChatGPT

Șefa interimară a Agenției pentru Protecția Securității Cibernetice și a Infrastructurii din SUA (CISA), Madhu Gommumukkala, a încărcat documente confidențiale într-un dialog public cu ChatGPT, informează Politico, pe surse.

Gottumukkala este în prezent cel mai înalt oficial politic la CISA, o agenție însărcinată cu securizarea rețelelor federale împotriva hackerilor sofisticați, susținuți de state, proveniți din națiuni adversari, inclusiv Rusia și China. Incidentul a avut loc în vara anului 2025. Printre datele încărcate nu existau documente secrete, dar existau materiale marcate "doar pentru uz oficial".

Greșeala aparentă a lui Madhu Gottumukkala a fost deosebit de notabilă deoarece directorul interimar al Agenției pentru Securitatea Cibernetică și Infrastructură a solicitat permisiunea specială de la Biroul Directorului de Informații CISA pentru a folosi popularul instrument AI la scurt timp după sosirea la agenție în luna mai, au declarat trei dintre oficiali. Aplicația a fost blocată pentru alți angajați DHS la acea vreme.

Departamentul pentru Securitate Internă, căruia CISA este subordonat, a lansat o anchetă asupra incidentului. Rezultatele sale sunt necunoscute.

Dialogurile din ChatGPT sunt publice implicit - dacă utilizatorul nu le-a șters, oricine le poate deschide printr-un link direct. Chiar și după ștergere, dialogurile arhivate pot fi vizualizate de specialiștii OpenAI pentru instruire suplimentară în ChatGPT. CISA, printre altele, este responsabilă pentru securizarea rețelelor critice împotriva atacurilor hackerilor din partea unor adversari precum Rusia și China.