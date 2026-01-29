Un virus mortal pentru care nu există vaccin se răspândește masiv. Specialiștii se tem de o epidemie majoră

Cazurile de virus Nipah din India au declanșat alerte regionale, în timp ce autoritățile monitorizează o boală mortală, fără vaccin disponibil. Autoritățile sanitare din Asia sunt în stare de alertă sporită după ce India a confirmat noi cazuri de virus Nipah.

Boala rară, dar extrem de letală, a determinat introducerea controalelor în aeroporturi și a măsurilor de supraveghere de urgență în mai multe țări. Oficialii afirmă că focarul este, deocamdată, ținut sub control, însă istoricul virusului determină sistemele de sănătate să rămână prudente.

Virusul Nipah este o boală zoonotică, transmisă de la animale la oameni, în principal prin lilieci frugivori și porci. Oamenii se pot infecta prin contact direct cu animale infectate, alimente contaminate sau fluide corporale. Virusul se poate transmite și de la om la om, ceea ce face focarele dificil de controlat. Simptomele apar, de regulă, după o perioadă de incubație de patru până la paisprezece zile. Primele semne includ febră ridicată, dureri de cap, greață, vărsături și dificultăți de respirație. În cazurile grave, infecția poate evolua către pneumonie sau encefalită, o inflamație periculoasă a creierului care poate provoca convulsii, confuzie și comă.

Organizația Mondială a Sănătății clasifică virusul Nipah drept agent patogen cu prioritate ridicată, deoarece nu există un vaccin aprobat sau un tratament specific. Rata de mortalitate variază între 40% și 75%, fiind semnificativ mai mare decât în cazul multor epidemii virale recente.

Virusul Nipah a fost identificat pentru prima dată în 1998, în timpul unui focar apărut în rândul crescătorilor de porci din Malaezia. De atunci, cazuri au fost raportate frecvent în Asia de Sud și de Sud-Est, inclusiv în India, Bangladesh și Filipine. India a înregistrat primul caz de Nipah în 2001, în statul Bengalul de Vest. Focare majore au avut loc și în Kerala, unde virusul a provocat mai multe decese în 2018 și în anii următori. În Bangladesh, aparițiile repetate au fost asociate cu consumul de sevă crudă de palmier de curmal, contaminată de lilieci frugivori.

Oficialii din domeniul sănătății din India au anunțat că aproape 200 de persoane care au intrat în contact apropiat cu pacienții infectați au fost testate, fără a fi identificate cazuri suplimentare. Supravegherea intensificată și testarea rapidă în laborator au contribuit la prevenirea răspândirii virusului.

Între timp, țări precum Thailanda, Vietnam și Indonezia au intensificat controalele în aeroporturi pentru pasagerii sosiți din India. Autoritățile subliniază că situația este sub control, însă monitorizarea continuă rămâne esențială din cauza potențialului epidemic al virusului.

Virusul Nipah (NiV) provoacă o gamă variată de manifestări, de la infecții asimptomatice la boli respiratorii acute și encefalită fatală. Simptomele apar de regulă după o perioadă de incubație de 4 până la 14 zile, deși au fost raportate cazuri cu o incubație de până la 45 de zile.

În prima fază, pacienții prezintă adesea semne nespecifice:

Febră ridicată și dureri de cap.

Mialgie (dureri musculare).

Vărsături și dureri în gât.

Complicații Respiratorii

Mulți pacienți dezvoltă probleme pulmonare, care pot preceda sau însoți semnele neurologice:

Tuse și dificultăți de respirație.

Pneumonie atipică.

Sindrom de detresă respiratorie acută în cazurile severe.

Simptome Neurologice (Encefalită Acută)

Pe măsură ce boala progresează (adesea în decurs de 24-48 de ore), pot apărea: