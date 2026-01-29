Un virus mortal pentru care nu există vaccin se răspândește masiv. Specialiștii se tem de o epidemie majoră
Postat la: 29.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Cazurile de virus Nipah din India au declanșat alerte regionale, în timp ce autoritățile monitorizează o boală mortală, fără vaccin disponibil. Autoritățile sanitare din Asia sunt în stare de alertă sporită după ce India a confirmat noi cazuri de virus Nipah.
Boala rară, dar extrem de letală, a determinat introducerea controalelor în aeroporturi și a măsurilor de supraveghere de urgență în mai multe țări. Oficialii afirmă că focarul este, deocamdată, ținut sub control, însă istoricul virusului determină sistemele de sănătate să rămână prudente.
Virusul Nipah este o boală zoonotică, transmisă de la animale la oameni, în principal prin lilieci frugivori și porci. Oamenii se pot infecta prin contact direct cu animale infectate, alimente contaminate sau fluide corporale. Virusul se poate transmite și de la om la om, ceea ce face focarele dificil de controlat. Simptomele apar, de regulă, după o perioadă de incubație de patru până la paisprezece zile. Primele semne includ febră ridicată, dureri de cap, greață, vărsături și dificultăți de respirație. În cazurile grave, infecția poate evolua către pneumonie sau encefalită, o inflamație periculoasă a creierului care poate provoca convulsii, confuzie și comă.
Organizația Mondială a Sănătății clasifică virusul Nipah drept agent patogen cu prioritate ridicată, deoarece nu există un vaccin aprobat sau un tratament specific. Rata de mortalitate variază între 40% și 75%, fiind semnificativ mai mare decât în cazul multor epidemii virale recente.
Virusul Nipah a fost identificat pentru prima dată în 1998, în timpul unui focar apărut în rândul crescătorilor de porci din Malaezia. De atunci, cazuri au fost raportate frecvent în Asia de Sud și de Sud-Est, inclusiv în India, Bangladesh și Filipine. India a înregistrat primul caz de Nipah în 2001, în statul Bengalul de Vest. Focare majore au avut loc și în Kerala, unde virusul a provocat mai multe decese în 2018 și în anii următori. În Bangladesh, aparițiile repetate au fost asociate cu consumul de sevă crudă de palmier de curmal, contaminată de lilieci frugivori.
Oficialii din domeniul sănătății din India au anunțat că aproape 200 de persoane care au intrat în contact apropiat cu pacienții infectați au fost testate, fără a fi identificate cazuri suplimentare. Supravegherea intensificată și testarea rapidă în laborator au contribuit la prevenirea răspândirii virusului.
Între timp, țări precum Thailanda, Vietnam și Indonezia au intensificat controalele în aeroporturi pentru pasagerii sosiți din India. Autoritățile subliniază că situația este sub control, însă monitorizarea continuă rămâne esențială din cauza potențialului epidemic al virusului.
Virusul Nipah (NiV) provoacă o gamă variată de manifestări, de la infecții asimptomatice la boli respiratorii acute și encefalită fatală. Simptomele apar de regulă după o perioadă de incubație de 4 până la 14 zile, deși au fost raportate cazuri cu o incubație de până la 45 de zile.
În prima fază, pacienții prezintă adesea semne nespecifice:
- Febră ridicată și dureri de cap.
- Mialgie (dureri musculare).
- Vărsături și dureri în gât.
Complicații Respiratorii
- Mulți pacienți dezvoltă probleme pulmonare, care pot preceda sau însoți semnele neurologice:
- Tuse și dificultăți de respirație.
- Pneumonie atipică.
- Sindrom de detresă respiratorie acută în cazurile severe.
Simptome Neurologice (Encefalită Acută)
Pe măsură ce boala progresează (adesea în decurs de 24-48 de ore), pot apărea:
- Amețeală și somnolență.
- Confuzie și dezorientare.
- Convulsii și crize epileptice.
- Comă, care poate surveni rapid în cazurile critice
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Pământul ar putea fi în centrul unui vid cosmic de 2 miliarde de ani-lumină
Astrofizicienii au lansat o noua ipoteza care ar putea explica de ce universul nostru local pare sa se extinda mai reped ...
-
ANTICRISTUL ȘI NOUA ORDINE MONDIALĂ: Peter Thiel versus Larry Fink
La Academia de Științe Morale și Politice din Paris, intr-o sala imbracata in lemn de nuc, cu vibrații conservatoare, Pe ...
-
Denunț penal pentru moartea a peste 500 de copii într-un cămin al statului român: "Loc de exterminare a minorilor"
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a depus joi, la Parchetul de pe ...
-
Economist american avertizează că se apropie un dezastru financiar de proporții: "Criza din 2008 va părea o joacă de copii"
Economistul american Peter Schiff avertizeaza ca ascensiunea record a aurului și argintului nu este doar un scut impotri ...
-
Sali evenimente Iasi – criterii importante pentru o experienta reusita
In Iasi, nunta incepe cu adevarat abia atunci cand ai semnat contractul pentru locatie. Pana in acel punct, totul e doar ...
-
BNR face politică și devine un soldat credincios în slujba guvernului Bolojan
Iata ce a transmis ieri economistul șef al BNR, unul dintre protejații matusalemicului guvernator Isarescu, omul care st ...
-
S-a aflat cum pot fi oprite metastazele la pacienții oncologici: Aceste "bule" duc cancerul peste tot în corp
Cercetatorii de la École de technologie supérieure (ÉTS) și Universitatea McGill susțin ca au desco ...
-
Descoperire șocantă: Mulți oameni au un parazit care trăiește în creierul lor ca-n Stargate și care le modifică starea și comportamentul
Un parazit comun care infecteaza pana la o treime din populația mondiala nu este deloc inactiv. Cercetatorii de la Unive ...
-
Șeful Agenției de Securitate Cibernetică a SUA a încărcat accidental date sensibile într-un dialog public cu ChatGPT
Șefa interimara a Agenției pentru Protecția Securitații Cibernetice și a Infrastructurii din SUA (CISA), Madhu Gommumukk ...
-
Psihologul Cristian Andrei, dus la audieri în cătușe! Ce ținea în mână, în timp ce era escortat de polițiști
Autoritațile au desfașurat, miercuri, o serie de percheziții in mai multe locații din București și din țara, intr-un dos ...
-
Băutură la negru ca pe vremea prohibiției: Şapte milioane de sticle de băuturi spirtoase au dispărut din piaţa fiscalizată în urma majorării accizelor
Asociatia patronala Spirits Romania atentioneaza ca, in 2025, cantitatea de alcool accizat a inregistrat o contractie de ...
-
Efectul Băsescu-Boc: Dezastrul demografic al unei generații din cauza austerității din 2011-2012
Generația care va intra la liceu in septembrie 2026 este cea mai mica din ultimele decenii, iar acest lucru este efectul ...
-
Fost senator francez, condamnat la patru ani de închisoare pentru că a drogat o deputată pentru a o agresa sexual
Fostul senator francez Joël Guerriau a fost condamnat la 4 ani de inchisoare, dintre care un an și jumatate cu exec ...
-
Inteligenta Artificială a creat un virus de laborator complet nou care ucide E. Coli rezistentă la antibiotice
Oamenii de știința au facut un salt important in crearea vieții artificiale folosind inteligența artificiala. Au creat u ...
-
"Bestia" s-a prăbușit cu 15.000 de litri de combustibil la bord: Cea mai mare platformă de foraj din Alaska s-a făcut una cu pământul
Un accident spectaculos a avut loc in nordul Alaskai, unde cea mai mare platforma mobila de foraj terestru s-a prabușit ...
-
Vortexul polar va lovi România în weekend: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat și cu facturi uriașe
Meteorologii monitorizeaza o modificare semnificativa a circulației aerului la nivel european, care ar putea transforma ...
-
Culisele evadării afaceristului turc din Penitenciarul Rahova. Cine i-a dat permisia criminalului
Permisiunea acordata lui Atas Abdullah, cetațean turc condamnat la aproape 23 de ani pentru omor, a scos la lumina lacun ...
-
Cum rămâi activ ca părinte și după venirea pe lume a celui mic?
Fiind parinte de nou-nascut sau bebeluș, viața ta se schimba complet. Somnul e mai scurt, programul e imprevizibil, iar ...
-
Ai cumpărat o mașină din Germania? Iată cum o aduci rapid și legal în România
Tocmai ai gasit mașina perfecta in Germania, la un preț excelent și cu dotarile dorite. Felicitari! Dar urmatorul pas es ...
-
Copil de 3 ani, mort după o banală operație de polipi: Spitalul obligat la daune după ani de anchete și procese
Dupa aproape 12 ani de anchete și procese, Justiția a decis: Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu este vinovat pent ...
-
Ce spun rușii despre arma secretă americană folosită in Venezuela
Rusia dispune de toate capacitațile și tehnologiile necesare pentru a identifica noile tipuri de armament ale statelor s ...
-
Un preot de origine română din nordul Bucovinei a fost reținut. Ucrainienii vor să îl trimită pe front
Lucratorii Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCR-SS) l-au reținut pe protoiereul Oleg Ostafiuc, preot ...
-
UE lansează W Social: o rețea socială cenzurată din start, răspuns progresist la victoria lui Elon Musk pe X
În contextul in care Uniunea Europeana, dominata de elite progresiste, recunoaște tacit infrangerea in fața platfo ...
-
După Mercosur, Ursula von der Leyen anunță „mama tuturor acordurilor comerciale" cu India
Un acord de liber schimb dintre Uniunea Europeana (UE) și India ar putea sa fie semnat marți, in cadrul unui summit gazd ...
-
Argintul e o investiție cu mult mai valoroasă pe termen lung decat aurul. În 20 de ani raportul aur-argint se va inversa pe piata resurselor
Argintul a depașit pentru prima data in istorie 100$ pe uncie. Asta inseamna 2800 euro pe kilogram. Iar creșterea este a ...
-
Rivalii lui Florian Coldea mor pe capete. Decesul discret care a complicat lucrurile între-un dosar important
În luna noiembrie a anului trecut, unul dintre oamenii cheie din dosarul lui Florian Coldea a decedat. Este vorba ...
-
ONU publică un raport foarte grav: omenirea a atins un punct de cotitură ireversibil în ceea ce privește gestionarea apei potabile
Recent, un raport al ONU a tras un semnal de alarma de-a dreptul devastator cu privire la gestionarea globala a resursel ...
-
Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori
Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali in serie ai Romaniei, fiind eliberat in anul 2020, dupa ce a comis ...
-
Un bio-internet! Creierele noastre ar putea face parte dintr-o rețea vastă și invizibilă bazată pe unde electromagnetice
Cercetarii de la Princeton au gasit dovezi ca creierul uman emite unde electromagnetice de frecvența ultra-joasa, acțion ...
-
Misterul "Soarelui Albastru" a fost rezolvat după aproape 200 de ani de la producerea evenimentului care a înspăimântat Planeta
Evenimentul din 1831, in care Soarele a aparut albastru și temperaturile globale au scazut, a fost cauzat de o erupție m ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu