Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, își încheie mandatul în România

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, își încheie mandatul în România. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, fără nicio altă explicație.

„Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit luni, 11 ianuarie 2021, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman, în vizită de rămas-bun", anunță MAE într-un comunicat remis presei luni. Ministrul Bogdan Aurescu a transmis aprecierea părții române „pentru implicarea dinamică în dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral" din partea ambasadorului Zuckerman. MAE face și un inventar al faptelor ambasadorului în scurta sa activitate în România:

Dezvoltarea componentei economice și de energie a Parteneriatului Strategic - prin încheierea unui Acord interguvernamental în domeniul energiei nucleare civile; avansarea în identificarea de surse de finanțare pentru proiecte cu caracter strategic în acest domeniu sau proiectele majore de interconectare regională, precum Rail2Sea și ViaCarpathia; cooperarea în domeniul apărării și securității, inclusiv prin semnarea unei Foi de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării între România și Statele Unite pe o perioadă de 10 ani, care formalizează prioritățile strategice bilaterale și asigură cadrul pentru dezvoltarea capacităților și nivelului de pregătire militară.

„Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat necesitatea ca dialogul bilateral să continue în același ritm susținut pentru fructificarea oportunităților existente, exprimând convingerea că noua administrație americană va susține aprofundarea în continuare a Parteneriatului Strategic cu România, ținând cont că acest obiectiv se bucură de sprijin bi-partizan. Șeful diplomației române a evidențiat că România rămâne, la rândul său, ferm angajată în avansarea obiectivului consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA, unul dintre pilonii fundamentali ai politicii externe a României, și extinderii prezenței și investițiilor SUA în relația bilaterală cu România, pe toate palierele - militar, politic, economic, tehnologic și altele", transmite MAE.

În anul 2021 se aniversează 10 ani de la adoptarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii și de la intrarea în vigoare a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, aceste momente oferind o oportunitate în plus pentru dezvoltarea și aprofundarea relației bilaterale, mai spune MAE.

Totodată, ministrul român de externe Bogdan Aurescu a evocat importanța continuării cooperării bilaterale pentru obținerea de progrese concrete privind accederea României în programul Visa Waiver. A evidențiat, în acest sens, necesitatea ca activitatea grupului de lucru bilateral pe acest subiect, care a fost agreat de către ministrul Bogdan Aurescu cu secretarul de stat al SUA, cu prilejul vizitei efectuate la Washington DC în octombrie 2020, să continue.

Adrian Zuckerman, nu doar un ambasador.

Adrian Zuckerman a emigrat din România împreună cu familia, pe când avea doar 9 ani, suficient cât să-și amintească foarte bine experiența românească și momentul plecării din țară, pe care a redat-o în discursul său susținut la audierile din iunie trecut în Comisia de relații externe a Senatului american. Zuckerman l-a înlocuit pe Hans Klemm, care și-a încheiat mandatul de ambasador în decembrie trecut.

La audierea sa din 20 iunie 2019 în comisia de relații externe a Senatului american, Zuckerman a venit însoțit de fiica sa, Natalie, căreia a spus că i-a transmis moștenirea românească a familiei. El a relatat despre momentul părăsirii României și despre foamea, frigul, sărăcia și umilințele îndurate de părinții săi, Emil și Aura, din partea regimului comunist. Tatăl, cu rezultate recunoscute internațional în cercetarea epilepsiei, iar mama cu cercetări în domeniul endocrinologiei. Părinților săi le-au fost confiscate proprietățile și au fost decăzuți din funcțiile academice după ce au făcut cerere de emigrare ca să-i asigure copilului Adrian un viitor mai bun.

Au plecat din țară cu hainele de pe ei, pentru că nu li s-a permis să ia altceva, și cu două batoane de salam, și acelea procurate cu greu. La momentul audierii din Senatul american, Zuckerman a relatat, cu vocea gâtuită de emoție, și despre momentul căderii comunismului în România, pe care a spus că l-a urmărit cu sufletul la gură în decembrie 1989, "o zi la care am sperat întotdeauna, dar nu am crezut că voi trăi să o mai văd vreodată". De asemenea, a spus că părinții săi „au apreciat valorile americane" și au avut permanent credința că doar „prin muncă grea" poți avea un viitor mai bun" și au prețuit importanța acordată în spațiul american „libertății de exprimare" și „respectul maxim acordat libertății și drepturilor individuale".

„S-au asigurat că voi ști mereu și că îmi voi aminti să apreciez și să trăiesc după aceste principii pentru care ei au luptat din greu", a spus el. „Dacă voi fi confirmat, voi continua oferirea sprijinului pentru eforturile notabile împotriva corupției din România", a mai declarat el în cadrul acelorași audieri. „Lupta împotriva corupției și sprijinirea independenței judiciare sunt vitale pentru prosperitatea și siguranța României pe termen lung", a mai spus el. Adrian Zuckerman are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în drept este obținută la New York Law School (1983).