Amendă uriaşă pentru turiştii care nu respectă regulile pe pârtiile din Sinaia

Decizia vine din cauza turiştilor, tot mai mult la număr, care refuză să coboare de pe munte spre sfârşitul programului de lucru al operatorilor instalaţiilor pe cablu, chiar dacă sunt informări cu privire la orele de funcţionare.

În plus, există turişti a căror viaţă nu este pusă în pericol, dar care solicită intervenţia echipajului Salvamont Sinaia la mult timp după terminarea programului de lucru al instalaţiilor pe cablu.

"Ne dorim ca iubitorii muntelui să rămână în siguranţă pe domeniul schiabil al oraşului Sinaia, de aceea am solicitat sprijinul forţelor de ordine care să îndrume oamenii pe pârtiile de schi şi să se asigure că respectă regulile sanitare stabilite prin lege. O măsură suplimentară pe care am luat-o vizează sancţionarea persoanelor care nu respectă programul de lucru al instalaţiilor de transport pe cablu şi care sfidează regulile bunului simţ. Nu tolerez exprimările de tipul "Hai că a venit taxiul!" ale celor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, care confundă serviciile de transport în comun cu cele de salvare montană", a precizat Vlad Oprea, primarul staţiunii Sinaia, într-un comunicat de presă.

Amendă vor primi şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică în golul alpin şi care nu îşi vor adapta programul de lucru în concordanţă cu programul instalaţiilor de transport pe cablu, se arată în documentul citat.