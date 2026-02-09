Americanii confirmă: urmează retragerea soldaților din Europa și înlocuirea lor cu „capacități europene"

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni la unele dintre concluziile raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri, afirmând că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit", după ce editorii documentului au avertizat că cea mai mare provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior", prin schimbarea dramatică a modului de gândire al administraţiei americane cu privire la alianţele sale, relatează The Guardian.

Whitaker a insistat că SUA nu doresc să desfiinţeze NATO sau să submineze alianţele existente, aşa cum sugerează autorii raportului, ci doar să „echilibreze" modul în care povara apărării este împărţită între diferitele ţări NATO, încurajând aliaţii europeni să „facă mai mult şi să fie capabili şi puternici, deoarece această putere este cea care garantează pacea".

„Acesta este primul lucru pe care îl resping: încercăm să întărim NATO, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcţioneze aşa cum a fost concepută, ca o alianţă de 32 de aliaţi puternici şi capabili", a declarat el.

Whitaker a mai spus că, în ceea ce priveşte comerţul, SUA doresc să conteste acordul comercial „nedrept" cu Europa, care „a dus la faptul că Europa a profitat şi a înregistrat un excedent comercial uriaş cu SUA".

Diplomatul a explicat că, în ceea ce priveşte securitatea, partenerii europeni trebuie să îşi mărească efectiv cheltuielile pentru apărare şi să demonstreze că pot „respecta" promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli ale NATO, de 5 la sută din PIB.

El a mai spus că Washingtonul este frustrat de faptul că „există multe discuţii şi puţine acţiuni" în Europa, aliaţii petrecând mai mult timp discutând problemele decât rezolvându-le.

Întrebat despre Groenlanda, el a insistat că interesul SUA pentru acest teritoriu se referă doar la asigurarea faptului că Groenlanda - fie ca parte a Danemarcei, fie ca ţară independentă în viitor - trebuie să fie capabilă să se apere de Rusia şi China.

„Chinezii au făcut două încercări, cel puţin în Groenlanda; una prin porturi, încercând să investească în porturi, şi a doua, încercând să investească în aeroport, aşa că acestea sunt probleme reale", a afirmat el. (aceste realităţi au fost puse sub semnul întrebării în repetate rânduri de oficialii danezi - n.r.).

SUA se aşteaptă ca Europa să „împărtăşească povara şi, în cele din urmă, să preia apărarea convenţională" a continentului european, a afirmat ambasadorul SUA la NATO în cadrul briefingului de lansare al Conferinţei de Securitate de la Munchen.

Ambasadorul a insistat că SUA se aşteaptă ca Europa „să se echilibreze", deoarece Washingtonul se aşteaptă ca aceasta „să devină mai puternică şi să împartă povara securităţii europene cu Statele Unite şi, în cele din urmă, să preia apărarea convenţională a continentului european, împreună cu umbrela nucleară globală a Statelor Unite", a explicat el.

Întrebat de ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, va lipsi joi de la reuniunea ministerială a NATO din această săptămână, el a răspuns că aliaţii nu ar trebui să acorde prea multă importanţă acestui fapt, întrucât „lumea este mare, iar noi (SUA - n.r.) avem un singur secretar al războiului şi un singur secretar de stat, care au multe locuri de vizitat".

El spune că subsecretarul Elbridge Colby este „persoana perfectă" pentru a vorbi despre strategia de apărare a SUA şi despre viziunea SUA asupra Europei „în acest moment şi în viitor", pentru a „vorbi despre capacităţile care ar putea fi în cele din urmă retrase din Europa şi înlocuite cu capacităţi europene".

Este de aşteptat ca în unele ţări, în special în Europa Centrală şi de Est, să se aprindă (din nou) semnale de alarmă la citirea citatelor de mai sus, notează The Guardian.

UE trebuie să „simplifice" şi să încurajeze „asumarea de riscuri", a punctat ambasadorul SUA la NATO. „Avem nevoie ca UE să simplifice. Noi numim asta dereglementare. Voi o numiţi simplificare. Indiferent cum o numiţi, va trebui să încurajaţi formarea de capital şi asumarea de riscuri", a spus el. În viziunea sa, Europa pierde prea mult talent la nivel global - inclusiv în favoarea SUA - şi trebuie să devină mai bună în valorificarea acestuia, altfel „va rămâne în urmă".

Comentariile lui Whitaker cu privire la NATO şi UE oferă o avanpremieră a ceea ce va urma să se întâmple la München în această săptămână, scrie editorul The Guardian. Aceta va fi tipul de discuţii politice şi teme care vor fi abordate în acest weekend, când experţi cheie în domeniul securităţii şi politicii externe din UE şi SUA se vor reuni la München.

Secretarul de stat american Marco Rubio, proaspăt întors de la Jocurile Olimpice din Italia, va fi cel mai înalt reprezentant al SUA la eveniment şi se aşteaptă să ţină un discurs sâmbătă.

Probabil că nu va fi la fel de combativ sau „provocator", cum a spus Whitaker, ca discursul lui JD Vance de anul trecut, dar în mod cert este de urmărit.

Whitaker s-a distanţat puţin de retorica agresivă a lui Trump, spunând că a învăţat în timpul primei administraţii Trump că „a răspunde la fiecare postare pe Truth Social sau tweet al preşedintelui Trump ar fi o muncă cu normă întreagă" şi a insistat că analiza de securitate care stă la baza strategiei americane este solidă.