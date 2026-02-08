România lui Epstein. Cum alegea victimele de la noi din țară cel mai mare prădător sexual al lumii

România se numără printre țările din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitățile sale ilicite și imorale, de natură sexuală. Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de peste 800 de ori în documentele publicate de Departamentul de Justiție din Statele Unite, inclusiv pentru transferuri de bani.

Sunt schimburi de e-mailuri cu o româncă, cadru universitar stabilit în Statele Unite, Corina Tarniță, în care se discută despre transferuri de bani și tinere studente. Într-unul dintre e-mailuri, românca îi transmitea lui Epstein, prin asistentul său, informații despre două fete care ar fi studente la Universitatea din Iași. Conform informațiilor din documentele publicate, în e-mailurile lui Epstein ar exista aproape 400 de mesaje către sau dinspre Corina Tarniță.

Într-un alt schimb de e-mailuri, o româncă i se plânge lui Epstein că nu poate cumpăra din Statele Unite anticoncepționale în baza unei rețete eliberate în România și îl roagă să i le procure. Într-un alt schimb de e-mailuri, prădătorul sexual se interesează de numele unei românce - întreabă destinatarul dacă a găsit-o. Într-o altă corespondență desecretizată se vorbește despre o româncă interesată să își găsească un loc de muncă în Londra. Și numele unui fotomodel român, despre care presa mondenă scrie că ar fi avut o relație cu milionarul pedofil, apare în documentele făcute publice.

Relevantă este și discuția dintre Epstein cu o victimă din România, care, la începutul interacțiunii, era elevă de liceu. În cadrul schimbului de e-mailuri dintre cei doi se poate observa modul de operare al miliardarului: le promitea victimelor cariere în Occident, le trimitea bani, le expedia camere prin servicii de curierat pentru ca acestea să își facă poze și, în unele situații, colabora chiar cu părinții lor.

Problemele din România, în special sărăcia, au făcut ca unele victime din țara noastră să fie vulnerabile în fața unui prădător sexual precum Jeffrey Epstein. Racolarea din țări precum România poate fi înțeleasă prin prisma vulnerabilităților structurale și a psihologiei deciziei sub presiune. Când cineva trăiește cu insecuritate financiară, conflicte familiale sau lipsă de perspective, promisiunile de 'job', călătorie, modelling sau sprijin devin mai persuasive.

Totodată, prădătorii apelează la diverse stratageme. Recrutorii folosesc adesea 'dovadă socială', în ideea că 'alte fete au reușit', tehnica 'piciorul în ușă' - cereri mici, apoi tot mai mari și ambiguitate intenționată, ca victima să poată să spună 'probabil e OK'. În plus, distanța culturală și lingvistică și lipsa unei rețele de sprijin în străinătate cresc dependența de recrutor. Nu e vorba despre 'naivitate', ci despre o combinație de speranță, constrângeri și manipulare bine calibrată.

Potrivit organizațiilor internaționale precum GRETA (Consiliul Europei), România este o destinație unde persoane din țări mai bogate profită de vulnerabilitatea economică a unor tinere. Aceste rapoarte subliniază că astfel de practici alimentează o piață unde consimțământul este adesea obținut prin mijloace abuzive.

De-a lungul timpului, diverse vedete internaționale au fost suspectate că au apelat la servicii sexuale pe teritoriul României, ori prin intermediul unor proxeneți români. Cel mai recent scandal face referire la Jean-Claude Van Damme, acuzat că a beneficiat de astfel de „servicii" prin intermediul „Kasta Morrely".