Nanotehnologie: Cercetătorii au dezvoltat o terapie care elimină tumorile fără a afecta țesutul sănătos
Postat la: 08.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O terapie inovatoare bazată pe nanotehnologie distruge tumorile în studii preclinice, folosind chimia cancerului și protejând țesutul sănătos.
Oamenii de știință de la Universitatea de stat din Oregon au dezvoltat un tratament experimental împotriva cancerului care distruge tumorile fără a afecta celulele sănătoase, scrie SciTechDaily. Abordarea utilizează un nanomaterial cu acțiune dublă, care exploatează chimia internă a cancerului pentru a declanșa stres oxidativ letal direct în interiorul tumorilor. Rezultatele, publicate în revista Advanced Functional Materials, indică un posibil progres major în terapia oncologică țintită, cu mai puține efecte secundare.
Cercetarea se bazează pe terapia chemodinamică (CDT), o strategie care vizează mediul acid și bogat în peroxid din celulele canceroase. Aceste condiții permit generarea de specii reactive de oxigen, care deteriorează ADN-ul, proteinele și membranele celulare din interior. Abordările convenționale produc, de regulă, o singură moleculă toxică, ceea ce le limitează eficiența în tumorile agresive sau rezistente. Din acest motiv, multe tratamente experimentale obțin doar regresii tumorale parțiale în testele preclinice.
Echipa din Oregon a creat o structură metal-organică pe bază de fier, capabilă să genereze simultan două specii distructive de oxigen. Acest mecanism dublu amplifică semnificativ stresul oxidativ, distrugând celulele canceroase și protejând țesutul normal. Testele de laborator au arătat o toxicitate ridicată asupra mai multor linii de celule canceroase, cu impact minim asupra celulelor sănătoase. În experimente pe șoareci cu cancer mamar uman, nanoagentul s-a acumulat în tumori și le-a eliminat complet.
Cercetătorii au observat regresie tumorală totală și prevenirea pe termen lung a recidivei, fără toxicitate sistemică măsurabilă. Următorul pas vizează testarea terapiei pe alte tipuri de cancer, inclusiv tumori pancreatice extrem de agresive. Validările suplimentare ar putea deschide calea către tratamente oncologice mai sigure și mai durabile, înainte de studiile clinice pe oameni.
