Tehnologia care îți poate spiona telefonul fără ca tu să atingi ecranul. Ce țară vrea să o importe

Radiant Research Labs, un startup lansat în mai 2023, a atras atenția comunității internaționale de securitate cibernetică prin dezvoltarea unor instrumente avansate de spionaj digital care nu necesită nicio interacțiune din partea utilizatorului.

Cunoscut sub denumirea de „zero-click", acest tip de tehnologie permite accesul la telefoane și calculatoare fără ca utilizatorul să deschidă linkuri, să descarce fișiere sau să răspundă la mesaje, o performanță considerată de experți drept vârful actual al spionajului digital, potrivit Euronews.

Compania este condusă de Tal Slomka și Tzvika Moschkowitz, ambii cu experiență în structurile de elită ale serviciilor secrete israeliene și în cadrul NSO Group, compania cunoscută pentru software-ul său controversat de supraveghere. Slomka a activat în Forțele Aeriene și în Unitatea 8200, concentrându-se pe monitorizarea amenințărilor aeriene, înainte de a lucra la NSO ca manager de analiză. Moschkowitz a fost implicat în serviciile de informații ale IDF și a lucrat la Biroul prim-ministrului, iar ulterior la NSO în domeniul analizei și dezvoltării de piață.

După atacurile din 7 octombrie 2023, compania a furnizat rapid serviciilor de informații ale armatei israeliene instrumente tehnice care au facilitat localizarea unor ostatici israelieni. Potrivit surselor, Radiant a dezvoltat deja aproximativ zece tehnologii majore, multe dintre acestea fiind clasificate. Spre deosebire de alte firme din domeniu, compania susține că nu vinde software de spionaj „la cheie", concentrându-se pe crearea infrastructurii tehnice care stă la baza acestor instrumente. Reprezentanții afirmă că activitatea lor este comparabilă cu „construirea motorului unei mașini, nu a mașinii în sine", necesitând un nivel ridicat de competențe tehnice și operaționale.

Radiant subliniază că lucrează aproape exclusiv cu state democratice, în conformitate cu strategia Ministerului Apărării din Israel, ceea ce „asigură un nivel de bază al standardelor etice în utilizarea instrumentelor sale". În trecut, tehnologii cibernetice israeliene au fost exportate către Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă, precum și către țări precum Olanda, Franța, Germania, Japonia și Coreea de Sud.

Dezbaterea privind utilizarea acestor tehnologii rămâne intensă, mai ales în contextul sancțiunilor aplicate unor companii precum NSO sau Intellexa, ca urmare a acuzațiilor de abuz împotriva jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului. În același timp, administrația Trump a adoptat o poziție mai favorabilă dezvoltării capabilităților cibernetice ofensive, atunci când acestea se aliniază obiectivelor strategice.

Potrivit publicației citate, compania valorifică expertiza absolvenților unităților militare cibernetice israeliene, care de multe ori pleacă să lucreze în străinătate, în țări precum Portugalia, Spania, Grecia sau Cipru, din cauza oportunităților limitate pe plan local.