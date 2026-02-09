Un anticilon mobil lovește puternic România și toată Europa de Est: Temperaturi greu de suportat și revin ninsori abundente
Postat la: 09.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Meteorologii avertizează asupra unei schimbări drastice a condițiilor climatice la finalul acestei săptămâni. Un anticiclon mobil, format în zonele polare, va avansa rapid către Europa de Est, urmând să traverseze regiunea până în bazinul Mării Negre și va lovi în plin România.
Masa de presiune ridicată va antrena un front de aer rece, determinând o scădere semnificativă a temperaturilor pe întreg parcursul traiectoriei sale.
Un anticiclon mobil reprezintă o zonă de înaltă presiune atmosferică în mișcare, care în cazul actual al Europei de Est, acționează ca un vehicul pentru masele de aer polar. Centrul de presiune avansează dinspre regiunile polare și traversează Europa de Est cu o traiectorie orientată spre Marea Neagră.
Pe măsură ce se deplasează, acest sistem „împinge" în fața sa sau antrenează pe flancul estic un flux de aer rece, ceea ce duce la o scădere bruscă a temperaturilor în regiunile pe care le traversează.
Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat faptul că vremea se va răci în toată țara și vom avea "minime de -15 grade".
De asemenea, directorul ANM avertizează asupra faptului că vremea se va răci considerabil inclusiv în București.
ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei.
Începând de duminică ora 10:00, până marți, ora 20:00, va ninge, va fi polei, vântul va avea intensificări, iar vremea se va răci.
Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând cu seara zilei de luni și până marți seara, fenomenul se mută spre Oltenia, Banat și Transilvania, precum și spre zonele de munte.
Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5...10 l/mp. În zona montană și în sud-vestul României cantitățile ajung la 15 l/mp.
Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5...10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.
În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45...50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.
Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Va fi geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Aici, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade. Cele minime se vor situa în general între -15 și -5 grade.
În București, duminică, valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab. Spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40...45 km/h).
Temperatura maximă va fi de 6...8 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.
Luni, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h.
Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.
Marți, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.
