Schimbare majoră pe piețele americane: Investitorii de pe Wall Street se îndepărtează de AI și giganții tech
Postat la: 09.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Investitorii de pe Wall Street se îndreaptă tot mai mult către companii mai mici şi mai puţin costisitoare, în timp ce îşi reevaluează apetitul pentru risc, după ce pieţele au fost zguduite de mişcări bruşte, iar unele sectoare au suferit pierderi importante. În paralel, unele segmente bursiere au înregistrat câştiguri, pe măsură ce fluxurile de capital s-au rotit către alte zone ale pieţei, relatează Reuters.
De exemplu, indicele Dow Jones Industrial Average, gestionat de DJI, a atins un nou record vineri, în timp ce acţiunile din sectorul tehnologic continuau să scadă.
Tim Murray, strateg pe pieţe de capital la T. Rowe Price, a declarat că investiţiile care au susţinut piaţa în ultimii ani se confruntă acum cu o retragere, în timp ce investitorii caută oportunităţi mai ieftine.
Temerile legate de riscurile asociate companiilor majore din zona inteligenţei artificiale, precum Amazon.com, Microsoft şi Alphabet, au devenit un factor important, în special în contextul volatilităţii crescute şi al planurilor de investiţii masive în infrastructura de AI, care ridică semne de întrebare privind randamentul pe termen scurt.
În timp ce indicele S&P 500 (SPX) a urcat cu 1,78% vineri, iar Nasdaq 100 (NDX) cu aproape 2%, indicele Russell 2000 (RUT), care reflectă performanţa companiilor mici, a avansat cu 3,5%, depăşind toate celelalte segmente.
Unele companii din categoria "Magnificent Seven" nu au participat la creştere: de pildă, titlurile Amazon.com au scăzut puternic din cauza îngrijorărilor privind recuperarea investiţiilor de peste 200 de miliarde de dolari în infrastructura AI.
În ultimele săptămâni, investitorii au pariat pe lărgirea raliului către sectoare precum industria grea, sănătatea şi segmentul small-cap, după ani în care tehnologia a dominat piaţa americană. Simeon Hyman, strateg global la ProShares, consideră că acest început de rotaţie ar putea marca o schimbare structurală, de pe urma căreia ar beneficia şi indicii cu ponderi egale ori strategiile orientate spre creşterea dividendelor.
Astfel, numeroase companii din minerit, energie sau sectoare "defensive" apar în prim-plan, într-un moment în care multe alte active speculative se ajustează puternic.
În ultimele zile, bitcoin a oscilat accentuat, coborând temporar până la un minim al ultimelor 16 luni. Totodată, argintul a revenit în creştere, însă rămâne departe de maximele recente.
Unii analişti subliniază că volatilitatea intraday ridicată arată că investitorii încă încearcă să se repoziţioneze până când piaţa îşi găseşte echilibrul. Jim Carroll, consilier financiar la Ballast Rock Private Wealth, observă că mulţi participanţi caută refugii temporare, pe fondul semnelor de incertitudine din segmentele suprasaturate.
Persistă îndoieli majore privind capacitatea companiilor de a genera profit pe termen scurt din investiţiile în AI, în special în zona infrastructurii de calcul. Conform strategiştilor, scepticismul ar putea continua să alimenteze rotaţia investitorilor către zone ale pieţei percepute ca fiind mai puţin risipitoare şi mai diversificate economic.
Indicele iShares Expanded Technology Software (IGV), tranzacţionat pe NYSE Arca, a înregistrat o imagine similară: deşi a avut un salt de 3,5% vineri, a închis săptămâna trecută cu un minus de 9,1%.
De asemenea, sectoarele sensibile economic, energie, materiale şi industrii, au afişat câştiguri solide, cu evoluţii procentuale de două cifre în acest an, comparativ cu avansul de 1,3% al indicelui S&P 500.
Scott Chronert, strateg de piaţă pentru SUA la Citigroup, a remarcat că, în timp ce o mare parte a atenţiei publice se concentrează pe dezbaterile privind inteligenţa artificială, fluxurile de capital au început deja să se orienteze către un spectru mult mai larg de acţiuni.
Potrivit lui, investitorii aleg din ce în ce mai mult să se îndepărteze de activele familiare şi scumpe, în favoarea unor sectoare percepute ca mai stabile economic, pe fondul unei perioade marcate de turbulenţe şi reajustări bruşte.
