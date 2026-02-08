Mita de la 5: Cum strângea polițistul "Pedro" șpăgile pentru șefi în toaleta primăriei fiului lui Piedone

Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla "Pedro", a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajații Primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu rezidențial.

Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiți de polițistul local au fost "distribuiți" ulterior către șefi din Primărie. Trei oficiali din Primăria Sectorului 5 au fost reținuți în acest caz: Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5 (nepot al lui Cristian Popescu Piedone), Robert Mihai Bașca - arhitectul-șef și Florin Chioran - director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5. La realizarea anchetei, procurorii au folosit investigatori sub acoperire, dar și suspecți implicați în această schemă de corupție, care au acceptat să colaboreze.

În referatul de arestare trimis în instanță de DNA, se arată că, în luna noiembrie 2024, reprezentanții unei firme, parte a unui dezvoltator imobiliar, au depus la Primăria Sectorului 5 o cerere pentru efectuarea, în data de 12 noiembrie 2024, a recepției unui ansamblu rezidențial, format din două corpuri, construit pe strada Înclinată, nr. 12, în condițiile în care lucrările fuseseră finalizate cu o lună în urmă. Firma a primit un răspuns din partea Direcției Generale de Poliție Locală - Direcția de Control - Serviciul Disciplină în Construcții, în care se preciza faptul că funcționarii nu se pot prezenta la procedura de recepție întrucât sunt aglomerați.

Un reprezentant al firmei, C.G, s-a deplasat la sediul Primăriei Sectorului 5 și a discutat cu I.P. zis "Pedro", polițist local la Serviciul Disciplina în Construcții din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, pe care îl cunoștea din anul 2023, spun anchetatorii. "Am discutat în sala mare de la recepție, ocazie cu care i-am arătat adresa pe care am primit-o, spunându-i că suntem disperați și că trebuie neapărat să facem recepția fiind presați de antecontractele de vânzare cumpărare pe care societatea le semnase cu clienții pentru apartamentele din acele imobile", a declarat C.G. în fața procurorilor, potrivit sursei citate.

Polițistul i-a confirmat că sunt foarte aglomerați și că va fi necesară reprogramarea datei recepției, deși acest fapt punea societatea în dificultate, mai ales că fuseseră deja notificate și alte instituții cu privire la data stabilită, pe 12 noiembrie 2024. Conform referatului de arestare, la ieșirea din sediul Primăriei, polițistul i-a spus lui C.G. că "ar trebui să știe cum stă treaba când vine vorba de recepții" și i-a pretins suma de 24.000 euro. A doua zi, reprezentantul firmei a venit din nou la Primărie și i-a spus lui I.P. că nu poate să îi dea decât suma de 18.000 euro, iar polițistul i-a comunicat că "trebuie vorbească și el mai departe".

"Am ieșit împreună din sediul Primăriei Sectorului 5 și, în fața acesteia, când eram doar noi doi, I.P. mi-a spus 'doar știi cum e procedura', iar eu, nelămurit fiind, i-am spus să-mi zică concret despre ce e vorba. Atunci I.P. mi-a spus că recepția, plus certificatul de atestare a edificării, ne costă 24.000 euro. Eu am rămas șocat, iar el mi-a spus să nu mă grăbesc și să merg să vorbesc la birou cu superiorul meu. Am mers la birou, dar nu am avut curaj să îi spun superiorului meu. Am luat totuși decizia să umblu la banii pe care îi aveam din partea societății pentru plata taxelor, a amenzilor, a impozitelor, avizelor și a altor cheltuieli ale societății. Precizez că aveam în casă în numerar o sumă cuprinsă între 100.000 - 120.000 de lei, din care acopeream aceste cheltuieli, cu mențiunea că depuneam documente justificative la contabilitate și discutam cu administratorul fiecare sumă cheltuită. Într-un termen rapid de una-două zile, m-am deplasat din nou la sediul Primăriei, unde am discutat cu polițistul local, căruia i-am spus că nu pot să îi ofer mai mult de 18.000 euro, având în vedere că aceasta era suma pe care eu o aveam disponibilă în acele momente acasă. Din câte îmi aduc aminte, I.P. mi-a spus: 'lasă-mă să mă gândesc' sau 'să vorbesc'. Impresia mea de la acel moment era că urma să ia și el o decizie și probabil ca și mine a avut nevoie de un timp de gândire", a relatat C.G.

În ziua următoare, C.G îl sună pe polițist și îi spune că se grăbește cu recepția, apoi a mers din nou la Primărie, unde I.P. i-a zis că este în regulă suma suma de 18.000 de euro, dar că banii trebuie să-i dea la finalul recepției imobilelor.

"În ziua stabilită pentru recepție, a venit însoțit de o doamnă colegă de-a sa, tot polițist local. Cei doi au constatat că îndeplinim condițiile pentru semnarea procesului-verbal de recepție, procedura derulându-se la imobilele din strada Înclinată nr. 12, unde avem și un birou de vânzări. Inițial, polițiștii locali au făcut verificări la exteriorul clădirilor, iar ulterior, în biroul de vânzări, au verificat documentația. Estimez că totul a durat în jur de o oră, o oră și treizeci de minute. Până la acel moment, există posibilitatea ca procesul-verbal de recepție să fi fost semnat de către reprezentantul IGSU. Împreună cu cei doi polițiști locali am coborât din birou, colega lui I.P. s-a dus la mașina lor, iar acesta m-a însoțit la mașina mea, unde aveam suma de 18.000 euro, echivalent în lei, respectiv suma de 90.000 lei. Banii i-am dat în mașina mea, într-o pungă de plastic și de diferite cupiuri. După ce a primit cei 90.000 lei, I.P. mi-a spus că vom ține legătura și că 'se rezolvă', referindu-se la semnarea procesului-verbal de recepție și la eliberarea certificatului de atestare a edificării", a relatat reprezentantul firmei.

Peste câteva zile, polițistul local i-a dat la sediul Primăriei Sectorului 5 procesul-verbal de recepție, iar peste o săptămână și certificatul de atestare a edificării. Ulterior, C.G. îi mărturisește superiorului său că a dat o mită de 18.000 de euro unui polițist, pentru că altfel nu avea cum să justifice cheltuirea acelei sume. Superiorul "a rămas perplex" la această veste și a început să-l bănuiască pe C.G. că și-a însușit suma respectivă, se mai arată în referatul procurorilor. C.G. face un denunț la DNA, iar procurorii apelează la un investigator sub acoperire, care îl contactează pe I.P. . Investigatorul se va da drept reprezentant al companiei mamă a firmei. Pe 11 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc în zona Sebastian din Capitală, I.P. fiind îmbrăcat în uniforma de polițist. Investigatorul i-a spus polițistului că are o doleanță din partea șefilor săi, respectiv de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remiși, cu ocazia recepției lucrărilor finalizate în cursul anului 2024.

"În acel moment, polițistul i-a răspuns investigatorului că 'nu dezgropăm morții', iar apoi a adăugat că lui 'nu prea îi plac astea', dând semne evidente de neliniște, motiv pentru care a fost încurajat de către investigator să iasă din mașină în vederea conferirii de încredere pentru continuarea discuției. Ulterior, cei doi au coborât și au mers circa 10 metri (...) unde au continuat discuția. Investigatorul i-a transmis că este la curent cu faptul că I.P. trebuia să primească 24.000 de euro și că vrea să stabilească dacă a primit mai puțin, însă cel din urmă a evitat să răspundă concret, dar a confirmat faptul că a primit mai puțini bani, rostind, voalat, următoarea frază: 'n-a fost ce spui tu, dar las-o așa'. Mai mult, în momentul în care investigatorul a insistat spunând că este conștient că a existat un precedent în altă parte și că I.P. ar fi primit mai puțin decât trebuia, cel din urmă a aprobat spunând 'tu știi mai bine', după care a insistat să încheie discuția motivând că 'e primul lor contact și trebuie să-și câștige încrederea'. I.P a mai replicat că dorește să încheie discuția, rostind următoarele fraze: 'noi să fim sănătoși', 'nu-mi plac discuțiile astea' și 'în oala acoperită nu cad gunoaie' și imediat după și-au luat la revedere (...) Pe parcursul discuției, au fost anumite momente în care polițistul l-a atins pe brațul drept și spate într-o manieră aparent prietenească, însă intenția a fost de a verifica dacă are tehnică de supraveghere asupra sa', se arată în referatul procurorilor.

În aceeași zi, polițistul îi trimite investigatorului un mesaj pe Whatsapp, care conținea un document legat de un teren de pe Șoseaua Alexandriei, cu o suprafață de 6.226 mp, având aprobată o autorizație de construcție a unui proiect imobiliar, cu 197 de apartamente, în valoare de 3.300.000 euro. Pe 19 noiembrie 2025, cei doi se întâlnesc din nou în zona Prelungirea Ghencea din Capitală pentru a vorbi despre acel teren, însă discuția va aluneca către cei 18.000 de euro dați anterior ca mită. Convorbirea a fost interceptată de procurori.

"La un moment dat, a fost redeschis subiectul dezbătut la ultima întâlnire, legat de doleanța dezvoltatorului imobiliar, de a stabili cu exactitate cuantumul banilor care i-au fost remiși lui I.P. În acest sens, investigatorul i-a spus că dezvoltatorul imobiliar pentru care lucrează dorește să știe dacă 'l-a ars sau nu l-a ars' omul care trebuia să se ocupe de bani, moment în care I.P. a zis că 'Da', iar investigatorul l-a întrebat iarăși "L-a ars?" și el a răspuns din nou că 'Da'. Această discuție a continuat prin a-l întreba pe I.P. dacă el a cerut '24', ocazie cu care acesta și-a scos telefonul din buzunar, a tastat, în aplicația calculator, numărul '18.000', i-a întins telefonul să citească, adăugând că 'atâta a venit la mine'. Investigatorul l-a întrebat mai departe dacă atât a cerut, iar el a răspuns negativ, moment în care, pentru a se asigura că a înțeles corect, investigatorul a insistat prin sintagma 'I-ai cerut 24?', iar I.P. a dat din cap în semn afirmativ. (...) Investigatorul l-a asigurat că, dacă dorește ca greșeala să fie reparată, poate să-i spună și se va rezolva, I.P. răspunzând: 'eu să fiu sănătos și voi să fiți sănătoși că avem de treabă'", mai spun procurorii.

Anchetatorii îl pun sub acuzare pe polițist pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, iar la audieri acesta recunoaște totul. El mărturisește că, din cei 90.000 de lei, a oprit 20.000 lei, iar restul i-a dat lui Florin Chioran, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Poliție Locală a Sectorului 5, pentru ca acesta să semneze adresa către Direcția de Impozite și Taxe Locale, documentul prin care se fiscalizează imobilele-corpurile A și B, proprietatea firmei amintite. Polițistul I.P. acceptă să colaboreze DNA și se întâlnește de mai multe ori cu Florin Chioran, având asupra lui tehnică de înregistrare a convorbirilor, dar și suma de 6.000 de euro, "diferența" de bani pentru șpaga din noiembrie 2024.

Astfel, pe 16 decembrie 2025, polițistul intră în biroul lui Florin Chioran și îi spune acestuia din urmă că s-a întâlnit cu reprezentanții companiei mamă, care au venit și i-au adus diferența de 6.000 de euro, spunându-i că nu vor să rămână datori față de cei din cadrul Poliției Locale. În continuare, polițistul a introdus mâna în buzunar, de unde a scos suma de 6.000 euro în bancnote de câte 100 de euro, întrebându-l pe Florin Chioran cum să facă, iar cel din urmă s-a gândit un pic și a spus că nu știe ce să facă, dacă să-i zică și "lu' ăla" de asta. Florin Chioran i-a spus să împartă banii, iar polițistul presupune că prin exprimarea "ăla" s-a referit la administratorul public al Sectorului 3, respectiv Iulian Cârlogea, arată anchetatorii.

Polițistul a declarat că, după ce Florin Chioran i-a zis să împartă banii în două, a început să numere bancnotele, sens în care a numărat prima dată 3.000 de euro, pe care i-a înmânat lui Chioran, după care a numărat diferența care a rămas la el. Însă, din rapiditate și pe fondul emoțiilor, a făcut o greșeală de numărare în sensul că i-a predat lui Chioran 3.100 de euro, iar la el a rămas suma de 2.900 de euro, pe care a restituit-o organelor de urmărire penală.

După împărțirea banilor, Chioran îi spune polițistului că a "oprit o altă lucrare" la mapă. Era vorba de recepția unui imobil de locuințe de 11 etaje pe strada Nuțu Ion, nr. 2, și îl roagă să-l contacteze pe reprezentantul dezvoltatorului imobiliar. Polițistul le-a spus anchetatorilor că, pentru recepția acelui imobil, probabil dezvoltatorul îi va da o sumă de bani lui Iulian Cârlogea - administratorul public al Primăriei Sectorului 5. Pe 13 ianuarie 2026, polițistul și o colegă se deplasează pe strada Nuțu Ion, nr. 2, pentru a efectua recepția imobilului și se întâlnesc cu fiul dezvoltatorului. Polițiștii constată că blocul are mai multe probleme, legate de culoarea fațadei, lipsa autorizației pentru branșamentul la gaze și o altă problemă a SAS-urilor tehnice. În aceste condiții, recepția nu s-a putut efectua, arată anchetatorii.

După acest episod, dezvoltatorul imobiliar își trimite un reprezentant pentru a "rezolva" cumva problema și îi promite polițistului suma de 2.000 de euro. Pe 19 ianuarie 2026, a avut loc o întâlnire supravegheată în mediul ambiental între polițist, fiul și reprezentantul dezvoltatorului imobiliar, în cursul căreia "Pedro" primește suma de 10.000 de lei. Interlocutorii îi spun polițistului că, pentru efectuarea recepției imobilului situat din str. Nuțu Ion, dezvoltatorul ar fi promis unei persoane suma de 40.000 de euro, din care i-ar fi dat suma de 20.000 de euro, urmând ca la intabularea imobilului să i se remită și restul de 20.000 de euro, rolul persoanei care ar fi primit banii în acest circuit fiind de a se ocupa "de tot", invocând "ISU, ISC, primărie".

Procurorii obțin autorizație în instanță și îi pun sub supraveghere pe dezvoltatorul imobiliar și fiul acestuia. Pe 22 ianuarie 2026, cei doi poartă o discuție în care fiul îi spune tatălui său că a încheiat cu procesul-verbal de recepție, însă urmează a se întâlni cu A.R.A. și cu arhitectul-șef de la Primăria Sectorului 5, în vederea tranșării problemei edificării, întrucât sunt necesare planuri cadastrale pe fiecare nivel al imobilului, dar și pentru a discuta problema nomenclatorului imobilului, discuția cu arhitectul-șef părând a fi intermediată de A.R.A., se mai arată în referatul anchetatorilor. Potrivit documentului amintit, în aceeași zi, polițistul se întâlnește la Primărie cu intermediarul A.R.A., iar acesta din urmă abordează subiectul recepției imobilului din strada sergent Nuțu Ion, spunându-i polițistului că a dat mai multe sume de bani unor funcționari din cadrul Primăriei. Pentru a nu fi înregistrați de camerele de supraveghere, cei doi merg într-o toaletă din Primărie, unde polițistul primește un plic în care se afla suma de 2.000 de euro. Plicul cu bani a fost înmânat procurorilor, fiind probă la dosar.