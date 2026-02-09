Masoneria e cartier e abonată la banii statului. Mulți politicieni, oameni de afaceri si interlopi fac parte din Loja de la cârciumă
Postat la: 09.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Restaurantul cunoscut în trecut sub numele „Bârlogul lupilor", redenumit ulterior „Le Blanc", apare în mai multe investigații jurnalistice și declarații publice drept un spațiu informal de întâlnire pentru oameni din administrație, politică și mediul de afaceri. Localul este deținut de o societate în care acționar este soția lui Ion Cornel-Petruț, alături de un partener de afaceri, Daniel Grecu.
Potrivit mai multor relatări publice, în jurul lui Ion Cornel-Petruț s-ar fi format un grup de interese implicat în proiecte imobiliare și afaceri desfășurate în Sectorul 6 și în județul Ilfov. Ion Cornel-Petruț a declarat că nu se consideră apropiat de niciun grup politic și că firmele familiei nu au mai avut în ultimii ani contracte cu instituții publice, scrie Bugetul.ro.
Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș, a comentat relațiile din acea perioadă și finanțările politice: „A fost donator la PDL în perioada aceea. Chiar nu ştiu, erau alţii care încasau banii în perioada aia, PDL sector 6 - că aţi făcut atunci mese pentru pensionari- dar erau achitate toate, să ştiţi. Dar să ştiţi că se făceau la toate cârciumile din sectorul 6."
Jurnalista Roxana Garaiman a documentat relațiile din jurul restaurantului și existența unei loje masonice care ar fi funcționat timp de aproximativ 15 ani într-un spațiu anexă al localului.
Roxana Garaiman a oferit detalii despre descoperirile făcute. „Chiar într-o o încăpere anexă a restaurantului a fostului restaurant „Bârlogul lupilor" din Sectorul 6 a funcționat timp de 15 ani o lojă masonică, care se numea Călugăreni numărul 176. Componența acestei loje alcătuită din zeci de decidenții ai administrației locale, dar și centrale, care include trei primari de sector. Din același sector 6. Este vorba despre Cristian Poteraș. Este vorba despre succesorul și prietenul lui Rareș Mănescu și despre Gabriel Mutu, care a preluat mandatul în anul 2016. Toți trei au fost membri ai acestei obscure loje masonice."
„Călugăreni 176 nu domnule, au fost doar nişte discuţii..."
Reporter: „Deci nu mergeaţi acolo la Templu?"
Cristian Poteraş: „Nu, domnule, n-am înţeles această mişcare şi n-am accesat."
Potrivit jurnalistei, loja ar fi inclus persoane din administrația locală și din partide politice: „Am identificat directori de la foști directori de la administrația piețelor, din directori din primărie ă inclusi, vicepreședinți ai PNL și care făceau parte din din structura partidelor politice."
Generalul în rezervă Eugen Gheorghe, fost director în Direcția Generală a Vămilor și consilier local PDL, este menționat ca venerabil al lojei. El a refuzat să comenteze: „În legătură cu masoneria nu am ce să comentez".
Firma TFT Invest, preluată ulterior de Eugen Gheorghe, ar fi fost controlată anterior prin interpuși de Rareș Mănescu, Ramona Mănescu și Cristian Poteraș. Acționarii menționați public au fost Paraschiva Tudor, mătușa Ramonei Mănescu, și Lucian Viorel Grecu, vărul soției lui Poteraș.
Compania a primit timp de mai mulți ani contracte de la Administrația Școlilor Sector 6 și de la Direcția de Asistență Socială, instituții aflate în subordinea primăriei de sector.
Roxana Garaiman a descris structura lojei ca fiind un spațiu comun pentru persoane din mai multe partide politice:
„Cuprindea membri ai tuturor partidelor politice care aveau în comun în general interese în zona sectorului 6 politice de afaceri administrative. În momentul în care i-am chestionat în legătură cu activitatea în această lojă, majoritatea au minimalizat ă că au fost doar înscriși, dar nu prea au participat că și dacă au participat, nu înseamnă nimic."
Un alt fost venerabil al lojei, Codruț Semănaru, a respins ideea unor discuții politice sau economice în acest cadru:
„Acolo este o zonă de interes în care se regăsesc mai multe personaje."
Reporter: „De exemplu, Poteraș."
Codruţ Semănaru: „Astea sunt vremuri dinainte să aparţin eu la acest ordin."
Reporter: „Aţi fost venerabil într-o anumită perioada."
Codruţ Semănaru: „Da, corect. Sub nicio formă nu am avut interacţiuni de genul ăsta. Nu sunt eu persoana care vă poate devoala, indiferent de apartenența mea, eu nu am stat la anumite mese."
Contracte de catering și reacția administrației actuale
În mandatul fostului primar Gabriel Mutu, compania Le Blanc Ballroom, cunoscută anterior ca Grota Lupilor Activ SRL, a primit două contracte directe pentru servicii de catering destinate unităților de învățământ.
Ulterior, aceeași firmă a obținut contracte de peste 9 milioane de lei în programul „Școala după școală", inclusiv în mandatul ultimului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu.
Contractul a fost reziliat în 2023, după apariția unor probleme legate de igienă și de cantitatea alimentelor livrate.
Primarul general Ciprian Ciucu a declarat în 2024:
„Cred că în primul an sau al doilea an de mandat erau tot oamenii vechi. Eu n-am controlat pentru că am în delegație atribuțiile."
Reporter: „Cine a câștigat?"
Ciprian Ciucu: „Nici n-am știut când au făcut procedura de achiziție. Nici oamenii ăia nu mai sunt astăzi, niciunul dintre ei. Când am aflat de calitatea proastă a mâncării, l-am chemat pe viceprimar și i-am zis oprește cumva contractul ăsta că îmbolnăvim copiii."
Restaurantul a fost menționat și în mai multe dosare penale sau incidente publice. Potrivit DNA, fostul director Unifarm Adrian Ionel ar fi solicitat mită în această locație, în valoare de 760.000 de euro.
Senatorul Marius Isăilă ar fi cerut unor ofițeri MAI să verifice dacă mașina sa era monitorizată. De asemenea, în local au fost văzute frecvent persoane din structurile de ordine publică și informații, inclusiv Adrian Bărăscu și Gelu Olteanu.
În anul 2020, restaurantul a fost locul unei altercații între membri ai clanurilor Duduianu și Vasiloi.
Anaser Duduianu a declarat:
„Au sărit pe frate-meo, ce i-au făcut, toţi restaurantul în legătură cu domnul Salam. La restaurantul lor acolo unde s-a întâmplat fapta asta."
În același conflict, Ștefan Duduianu, cunoscut ca Aramis, a fost condamnat după o tentativă de agresiune asupra lui Florin Salam.
Ulterior, între grupările implicate au apărut tensiuni și amenințări.
Anaser Duduianu a afirmat:
„Tu nu eşti mă Cornel, tu eşti Magiunică, Tu eşti tismănar...Tu pui lumea să mă ameninţe că sunt sifon şi că mă bagi la puşcărie că ai foarte mulţi bani, ca ai plătit 100.000 pe un câine şi pui toţi interlopii să mă sune ca să mă amelioreze, că stric imaginea de masonerie, că vrei să ajungi şef de masonerie."
