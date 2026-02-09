Detalii noi în cazul crimelor misterioase din Bulgaria desprinse parcă din filmele de groază: 6 morți și teorii extreme
Postat la: 09.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Un caz întunecat, cu ecouri de thriller sumbru, ține Bulgaria în stare de șoc de mai bine de o săptămână. Șase oameni au murit în împrejurări violente, două scene ale crimei se leagă prin fire încă neînțelese, iar autoritățile păstrează o tăcere care a lăsat loc unui val de speculații despre secte, pedofilie și ritualuri obscure.
Între declarații oficiale vagi, mesaje criptice de adio și imagini video parțial distruse, tragedia din zona Petrohan pare desprinsă dintr-un scenariu de film, un „Twin Peaks" balcanic în care adevărul rămâne îngropat sub munți de întrebări. Duminică, trei persoane suspectate de implicare într-o crimă triplă comisă într-un refugiu montan au fost descoperite, la rândul lor, împușcate în Munții Balcanii de Vest. Este vorba despre doi bărbați și un adolescent de 15 ani, găsiți fără viață într-o rulotă.
Descoperirea a venit la câteva zile după ce o altă crimă triplă zguduise opinia publică, pe fondul unor suspiciuni legate de sectarism și abuzuri asupra copiilor. „Ne confruntăm cu o anchetă privind o crimă fără precedent, cel puţin pentru Bulgaria", a declarat Zahari Vaskov, şeful poliţiei. Oficialul a vorbit chiar din apropierea locului unde a fost găsită rulota, la circa 80 de kilometri de cabana unde avuseseră loc primele omoruri.
Vehiculul în care au fost descoperite ultimele victime aparține unui ONG - Agenţia Naţională pentru Controlul Teritoriilor Protejate - organizație care găzduia tineri în tabere de vacanță. Împotriva acesteia fusese depusă, cu doi ani în urmă, o plângere pentru „abuzuri sexuale asupra copiilor" și existența unor „structuri paramilitare". Informația a fost confirmată de șeful interimar al Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională, Denio Denev, care a precizat că noi elemente au fost transmise parchetului.
Între timp, anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele clipe ale celor trei persoane găsite în rulotă. Șeful poliției a admis că este luată în calcul inclusiv ipoteza existenței unei comunități închise cu tendințe sectare. Cazul a izbucnit în momentul în care Ministerul de Interne bulgar a anunțat descoperirea a trei cadavre lângă un refugiu montan din apropierea pasului Petrohan. Procurorul regional din Sofia, Hristina Lulceva, a arătat că locația fusese incendiată, iar victimele prezentau răni provocate de gloanțe.
Atmosfera misterioasă a fost alimentată de declarațiile procurorului general interimar, Borislav Sarafov, care a sugerat că activitățile ONG-ului nu erau conforme cu normele morale și legale. El a vorbit despre un „Twin Peaks" bulgar, făcând trimitere la celebrul serial marcat de crime inexplicabile. Între timp, poliția a confirmat doar că bărbații găsiți în rulotă erau aceleași persoane căutate în legătură cu primele trei victime. Un detaliu macabru a scăpat din rândul oficialilor locali: unul dintre cadavre avea fața lipită de geam.
Cronologia publică a început pe 2 februarie, când trei bărbați au fost găsiți împușcați în cap în cabana Petrohan. Primarul satului Ginți, singurul martor care a vorbit deschis, a descris pozițiile corpurilor și urmele de foc de pe haine. Doi câini mari au fost găsiți morți într-o cameră separată, iar la fața locului au fost identificate două pistoale și o carabină de fabricație americană. Au apărut și controverse legate de intervenția Agenției de Securitate Națională înaintea poliției, informație negată ulterior de instituție, potrivit novinite.com.
Autoritățile au început să caute alte trei persoane, printre care proprietarul cabanei, Ivailo Kaluşev, și un adolescent de 15 ani. Înainte de descoperirea trupurilor lor, un mesaj de adio trimis de Kaluşev mamei sale a devenit public, vorbind despre epuizare, iertare și un „copil bolnav". Tăcerea instituțiilor a permis răspândirea temerilor și a teoriilor extreme. Anchetatorii ar fi recuperat imagini parțiale din interiorul cabanei. Surse citate de Ministerul de Interne afirmă că filmarea îi arăta pe cei trei bărbați împușcând câinii și aprinzând focul înainte de a ieși din cadru.
Totuși, nu s-a confirmat dacă persoanele surprinse erau chiar victimele găsite ulterior. Lipsa de informații oficiale a generat o examinare obsesivă a vieții lui Kaluşev, descris ca speolog, budist și activist de mediu. S-a vorbit despre o posibilă rețea de pedofili, dar verificările nu au găsit anchete active în acest sens. Experți psihiatri au avansat teoria unei „sinucideri melancolice prelungite", în care liderul grupului ar fi putut ucide alte persoane înainte de a-și lua viața.
După descoperirea ultimelor cadavre, autoritățile au anunțat că nu mai caută suspecți, ci doar martori. Rezultatele autopsiilor și ale expertizelor balistice întârzie, alimentând neîncrederea. Cert este că șase oameni au murit, iar nimeni nu va fi judecat. Motivele rămân neclare, iar cazul Petrohan continuă să plutească între explicația unei tragedii psihologice și cea a unui eșec grav al instituțiilor statului, conchide novinite.com.
