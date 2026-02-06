Se mai dezumflă un mit: Mașinile electrice încep să lase urme serioase în calitatea aerului

Adoptarea vehiculelor electrice în California este asociată cu reduceri măsurabile ale poluării aerului, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Keck School of Medicine of USC. Însă vine cu un efect advers care este neasteptat de nociv.

Analiza arată că, între 2019 și 2023, cartierele care au înregistrat creșteri ale numărului de vehicule cu emisii zero (ZEV) au beneficiat de scăderi ale nivelurilor de particule poluante, in special PM 2.5, dar in acelasi timp s-au redus considerabil cotele de de dioxid de carbon si dioxid de azot. Daca in ceea ce priveste limita de dioxid de carbon lucrurile sunt discutabile, in ceea ce priveste dioxidul de azot chestiunea e destul de grava, acsta fiind un bun ingrasamant pentru plante.

De fapt atat scaderea dioxidului de azot, combinat cu cel de carbon, dauneaza cresterii plantelor si se intra in cercul vicios ca acolo unde scad plantele nu se produce suficient oxigen. Asa ca implicit, acei guru care vorbesc despre incalzirea globala si green deal se lauda doar cu efectele asa zis poluante dar nu iau in consideratie efectele adverse. Sigur ca vorbim de concentratii legate de niveluri nocive pentru oameni, dar nu le putem disocia de cele benefice pentru plante. Concret, pentru fiecare 200 de vehicule ZEV adăugate într-un cartier, concentrațiile de au scăzut, în medie, cu 1,1%.