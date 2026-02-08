NSA a detectat un spion străin care a contactat un apropiat al lui Trump. Informatia a fost ascunsă Congresului
Postat la: 08.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Agenția de Securitate Națională (NSA) a SUA a detectat în primăvara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișnuit între un individ asociat cu serviciile străine de informații și o persoană apropiată lui Donald Trump. Informația a fosdt publicată în exclusivitate de ziarul britanic de stânga The Guardian, care citează avocatului unui avertizor de integritate informat despre existența acestui apel telefonic suspect.
Informația extrem de sensibilă, care a agitat Washingtonul în ultima săptămână, a fost adusă la cunoștința directorului național de informații (DNI), Tulsi Gabbard, o loială a președintelui Trump. Dar Gabbard e acuzată de avocatul Andrew Bakaj că, în loc să permită oficialilor NSA să distribuie informația mai departe, a dus o copie fizică a raportului direct șefului de cabinet al președintelui, Susie Wiles.
La o zi după întâlnirea cu șefa de cabinet a lui Trump, Gabbard a ordonat NSA să nu publice raportul de informații. În schimb, ea a instruit oficialii NSA să transmită detaliile clasificate direct către biroul ei. Detaliile acestui schimb de mesaje între Tulsi Gabbard și NSA au fost oferite direct publicației The Guardian și nu au mai fost relatate anterior. Nici faptul că șefa de cabinet Wiles a primit acest raport nu a fost cunoscut până acum.
Un purtător de cuvânt al lui Tulsi Gabbard a declarat pentru The Guardian că "Această poveste este falsă. Fiecare acțiune întreprinsă de Gabbard a fost pe deplin în limitele autorității sale legale și statutare, iar aceste încercări motivate politic de a manipula informații strict clasificate subminează activitatea esențială de securitate națională depusă zilnic de mari americani din comunitatea de informații".
Pe 17 aprilie 2025, un avertizor de integritate a contactat biroul Inspectorului General, susținând că Gabbard a blocat expedierea de rutină a unor informații strict clasificate, conform avocatului Bakaj. Avertizorul a depus o plângere oficială privind acțiunile lui Gabbard pe 21 mai 2025. Timp de opt luni, raportul de informații a fost ținut sub cheie, chiar și după ce avertizorul a insistat ca detaliile să fie dezvăluite comisiilor de informații din Congres.
Un oficial din instituția condusă de Tulsi Gabbard a respins plângerea depusă de avertizorul de integritate la finalul unei perioade de revizuire de 14 zile, scriind într-o scrisoare din 6 iunie adresată avertizorului că „Inspectorul General nu a putut determina dacă acuzațiile par credibile". Scrisoarea stipula că avertizorul își poate prezenta îngrijorările Congresului doar după ce primește îndrumări de la DNI despre cum să procedeze, având în vedere natura extrem de sensibilă a plângerii.
Instituția condusă de Gabbard, loiala lui Trump, a recunoscut public existența scrisorii marți, într-o scrisoare adresată parlamentarilor, la o zi după ce Wall Street Journal a relatat în premieră că există o astfel de plângere secretizată.
Avocatul avertizorului de integritate a declarat pentru The Guardian că Tulsi Gabbard a invocat diverse motive pentru întârzierea partajării informațiilor, inclusiv clasificarea „top secret" a plângerii, închiderea guvernului din toamnă (shutdown) și eșecul Inspectorului General de a o notifica pe Gabbard despre cerințele de raportare.
Doi avocați și doi foști profesioniști din serviciile de informații care au revizuit detaliile incidentului au identificat ceea ce ei consideră a fi o serie de anomalii procedurale care ridică întrebări despre gestionarea informațiilor naționale de către Gabbard și despre dezvăluirea avertizorului, care a fost raportată Inspectorului General ca fiind o chestiune de „maximă îngrijorare".
Membrii „Grupului celor Opt" (Gang of Eight) - lideri ai Senatului și Camerei Reprezentanților care au acces la informații clasificate de la ramura executivă - au primit marți seară o versiune puternic cenzurată a plângerii avertizorului de integritate. Aceștia nu s-au pus de acord cu privire la legalitatea conduitei lui Gabbard sau la credibilitatea plângerii.
Doi parlamentari republicani au respins credibilitatea plângerii și au susținut conduita lui Gabbard, inclusiv senatorul de Arkansas, Tom Cotton, care a declarat pe X că „DNI a luat măsurile necesare pentru a se asigura că materialul a fost gestionat și transmis corespunzător, în conformitate cu legea".
În schimb, democrații au ridicat semne de întrebare privind întârzierea. „Legea este clară: când un avertizor depune o plângere și vrea să o aducă în fața Congresului, agenția are 21 de zile să o transmită", a declarat senatorul Mark Warner, democratul cu cel mai înalt rang din comisia de informații a Senatului. „Această plângere a fost emisă în mai. Nu am primit-o până în februarie." Warner a adăugat că întârzierea de luni de zile reflectă un efort de a „îngropa plângerea".
Conținutul plângerii avertizorului este încă în mare parte necunoscut. Avocatul Bakaj a declarat că biroul lui Gabbard a cenzurat mare parte din plângerea eliberată membrilor comisiei de informații marți, invocând privilegiul executiv. „Nu cunosc conținutul plângerii, dar prin exercitarea privilegiului executiv, aceștia semnalează că implică acțiuni prezidențiale", a spus el.
Membrii Grupului celor Opt au contactat NSA pentru a solicita informațiile de bază pe care avertizorul susține că Gabbard le-a blocat. Parlamentarii pot face solicitări de rutină pentru informații clasificate direct de la agenții precum NSA, ocolind implicarea ODNI sau a biroului Inspectorului General.
