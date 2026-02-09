Un fenomen rar din adâncul Pământului devine piesa-cheie într-un mister geologic vechi de generații

De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din Utah a reprezentat un mister geologic care părea să sfideze legile fizicii. Acum, cercetătorii au descoperit explicația bizară din spatele acestui fenomen.

Râurile își croiesc drumul curgând în jos de-a lungul anilor. De obicei, urmează pantele și brazdele oricărui lanț muntos pe care îl întâlnesc.

Și totuși, râul Green traversează munții pentru a se întâlni cu râul Colorado. A săpat canionul Lodor, adânc de 700 de metri, care se întinde perpendicular pe lanțul muntos, scrie Science Alert.

Râul urmează acest curs de doar 8 milioane de ani. Munții au 50 de milioane de ani. Cum este posibil?

Geologul Adam Smith de la Universitatea din Glasgow a condus o echipă pentru a cerceta acest mister. Descoperirea este uluitoare: râul Green nu a trebuit să curgă deloc în sus.

În schimb, lanțul muntos a fost coborât într-un fenomen cunoscut sub numele de picurare litosferică.

O combinație de imagini seismice și modelare sofisticată a datelor a ajutat echipa să ajungă la această concluzie.

„Alte râuri din Munții Uinta oferă dovezi că înălțimea munților s-a schimbat în ultimele câteva milioane de ani", scriu Smith și echipa sa.

Datele sugerează că rădăcina Munților Uinta a devenit atât de grea încât a „picurat" în manta lichidă a Pământului. Este vorba despre o bucată densă de minerale la baza litosferei.

Acest lucru ar fi tras temporar lanțul muntos în jos. Astfel râul Green și-a putut croi cursul improbabil.

Ulterior, Munții Uinta au crescut cu 400 de metri în jurul râului. S-a format canionul pe care îl avem astăzi.

Imagistica seismică citește dispersia vibrațiilor seismice pe măsură ce traversează Pământul. În Munții Uinta, imaginile au revelat o bucată rece, rotundă, la aproximativ 200 de kilometri sub suprafață.

Aceasta este probabil picătura în cauză.

Scoarța de sub acești munți este mult mai subțire decât te-ai aștepta în mod normal. Acest lucru este o dovadă în plus că picătura a smuls straturile inferioare.

Odată ce picătura s-a desprins de litosferă în urmă cu aproximativ 2-5 milioane de ani, lanțul muntos a putut să se ridice. Până atunci, râul Green se stabilise definitiv.

Canionul Lodor rămăsese acolo. Râul Green devenise un afluent al râului Colorado.

„Fuziunea râurilor Green și Colorado cu milioane de ani în urmă a modificat diviziunea continentală a Americii de Nord", explică Smith.

Evenimentul a creat linia care separă râurile care se varsă în Pacific de cele care se varsă în Atlantic. A creat noi limite de habitat pentru fauna sălbatică. Acestea au influențat evoluția speciilor.

Descoperirea rezolvă un puzzle geologic vechi de peste un secol. Demonstrează că munții nu sunt formațiuni statice, ci se pot ridica și coborî dramatic.

Fenomenul picurării litosferice a mai fost observat și în alte zone ale lumii. Sub Midwestul SUA, oamenii de știință au descoperit recent un fenomen similar.