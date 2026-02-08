Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari

Pe lângă extinderea „luminii conștiinței către stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creează o afacere evaluată la peste 1,25 trilioane de dolari (920 de miliarde de lire sterline), prin combinarea companiei sale de rachete cu startup-ul său de inteligență artificială. Acordul evaluează SpaceX la 1 trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde de dolari, o listare pe bursă fiind așteptată în iunie, pentru a coincide cu ziua de naștere a lui Musk și cu o aliniere planetară.

Există însă întrebări legate de acest acord, cum ar fi dacă este benefic pentru acționarii SpaceX care nu sunt Musk și dacă premisa tehnologică din spatele său poate avea succes, iar publicația The Guardian a încercat să dezvăluie motivul fuzionării printr-un explicativ. Pentru Musk, o parte esențială a rațiunii acestui acord este mutarea centrelor de date, sistemul nervos central al instrumentelor de inteligență artificială, în spațiu.

Companiile de AI sunt prea dependente de centrele de date de pe Pământ, care au cerințe energetice imense, a argumentat Musk săptămâna aceasta. Soluția, spune el, este plasarea a până la un milion de sateliți pe orbită pentru a forma centre de date vaste, alimentate cu energie solară.

Profesoara Julie McCann și profesorul Matthew Santer, codirectori ai școlii de știință a convergenței în domeniul spațiului, securității și telecomunicațiilor de la Imperial College London, spun că centrele de date alimentate solar ar putea fi o opțiune viitoare pentru companiile de AI. Totuși, există limite privind cantitatea de putere de calcul pe care o pot oferi sateliții actuali, spun ei, astfel că ar fi nevoie de „un computer distribuit la nivel planetar, compus din mulți sateliți", așa cum își imaginează Musk.

Chiar și implementarea conceptului ar putea fi afectată de calitatea conexiunii dintre dispozitivele aflate pe orbită, care vor trebui să funcționeze în tandem pentru a replica centrele de date terestre, în timp ce transmit rezultatele către Pământ.

Mai sunt și alte probleme de rezolvat, adaugă ei, inclusiv radiația solară și mentenanța. „Centrele de date de pe Pământ sunt întreținute constant - defectarea componentelor este ceva normal. Transportul componentelor în spațiu este complex și costisitor, iar ar fi nevoie de soluții inovatoare privind modul în care sunt instalate componentele."

Musk vorbește despre faptul că aceste centre de date ar adăuga anual 100 de gigawați de capacitate AI - capacitatea globală actuală a centrelor de date este de aproximativ 59 GW - astfel că viziunea sa este extrem de ambițioasă. Cel mai bogat om din lume crede că o fuziune între hardware-ul de rachete și software-ul de inteligență artificială este o combinație câștigătoare și, într-un mesaj către angajați, a spus că va crea „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe (și din afara) Pământului".

„Această fuziune are ca scop crearea unei noi căi de a genera putere de calcul pentru AI la costuri scăzute în următorii doi-trei ani, prin reunirea celei mai importante companii de internet și explorare spațială cu cei mai buni constructori de centre de date", spune Dan Ives, analist la compania americană de servicii financiare Wedbush Securities.

Compania de inteligență artificială a lui Musk, xAI, concurează cu rivali care cheltuiesc și atrag sume uriașe pentru infrastructura - centre de date, cipuri - necesară produselor lor. Compania, care a dezvoltat instrumentul de AI Grok și deține și rețeaua socială X, ar fi consumat aproximativ 13 miliarde de dolari anul trecut și, spre deosebire de Meta, Amazon, Microsoft și Google, nu are o afacere tradițională generatoare de numerar care să-i finanțeze eforturile.

Combinarea cu SpaceX îi va oferi xAI un acces mai bun la capital și investitori, potrivit lui Ross Gerber, investitor în Tesla și SpaceX. „Musk rămâne deja fără capital pentru xAI, iar compania concurează cu firme care investesc sute de miliarde de dolari în AI. Dacă fuzionezi SpaceX și xAI, poți susține xAI, pentru că SpaceX este extrem de atractivă pentru mulți investitori", spune el.

Tehnologia SpaceX este complexă, dar afacerea este una relativ directă. Compania generează venituri din lansarea de rachete reutilizabile pentru misiuni precum plasarea de sateliți și aprovizionarea Stației Spațiale Internaționale. De asemenea, operează serviciul de internet prin satelit Starlink. SpaceX a realizat aproximativ 8 miliarde de dolari profit la venituri de 15-16 miliarde de dolari anul trecut, potrivit Reuters.

Adăugarea xAI complică narativul SpaceX, spune Michael Sobel, președinte și cofondator al Scenic Management, care cumpără participații secundare în companii private și a investit în compania de AI Anthropic.

Sobel, care discută regulat cu investitori SpaceX, spune: „Prin integrarea xAI, care are un consum lunar semnificativ de numerar, schimbi peste noapte profilul financiar al companiei. Pe piața secundară, ‘simplitatea' este de obicei recompensată. Această fuziune îi obligă pe investitori să facă mult mai multe calcule privind modul în care consumul de numerar al xAI afectează evaluarea generală a SpaceX și calendarul IPO-ului."

Există și povara suplimentară reprezentată de X, o platformă de social media aflată frecvent sub atenția autorităților de reglementare și a disputelor politice.

Cu toate acestea, adaugă Sobel, argumentul în favoarea acordului este puternic.

„Pentru un investitor pe termen lung, acest lucru asigură cel mai avansat ‘creier' de AI pentru cel mai avansat ‘corp' hardware existent. Potențialul este o entitate de 1,25 trilioane de dolari care controlează întregul lanț, de la rampa de lansare până la rețeaua neuronală."

Gerber, care a investit în achiziția inițială a X de către Musk în 2022, când platforma se numea încă Twitter, spune că salută acordul, dar este mai puțin sigur în privința acționarilor SpaceX.

„Pentru mine, ca acționar Twitter, nu aș putea fi mai fericit. Practic credeam că mi-am pierdut banii, dar acum aceștia s-au transformat în acțiuni SpaceX. Este grozav pentru mine, dar dacă aș fi acționar SpaceX, aș fi furios."

Musk deține aproximativ 44% din noua entitate extinsă SpaceX și 17% din Tesla, unde este director executiv. Este următorul pas o combinare a celor două?

Ives crede că există „o probabilitate tot mai mare" ca să fie creat un punct unic de investiție pentru afacerile lui Musk. „Musk vrea să dețină și să controleze o parte cât mai mare din ecosistemul AI și, pas cu pas, marele premiu ar putea fi combinarea SpaceX și Tesla", spune el.

Gerber crede că momentul este potrivit, având în vedere că ambele companii valorează în prezent câte 1,25 trilioane de dolari. „Acesta este momentul pentru a crea o companie de mai multe trilioane de dolari. Îl cunosc pe Elon. Se va întâmpla."