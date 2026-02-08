Motivul real pentru care Elon Musk a fuzionat cele două fime ale sale: xAI cu SpaceX. Valoarea totală a trecut de 1,25 trilioane de dolari
Postat la: 08.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe lângă extinderea „luminii conștiinței către stele", așa cum a descris Musk tranzacția, aceasta creează o afacere evaluată la peste 1,25 trilioane de dolari (920 de miliarde de lire sterline), prin combinarea companiei sale de rachete cu startup-ul său de inteligență artificială. Acordul evaluează SpaceX la 1 trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde de dolari, o listare pe bursă fiind așteptată în iunie, pentru a coincide cu ziua de naștere a lui Musk și cu o aliniere planetară.
Există însă întrebări legate de acest acord, cum ar fi dacă este benefic pentru acționarii SpaceX care nu sunt Musk și dacă premisa tehnologică din spatele său poate avea succes, iar publicația The Guardian a încercat să dezvăluie motivul fuzionării printr-un explicativ. Pentru Musk, o parte esențială a rațiunii acestui acord este mutarea centrelor de date, sistemul nervos central al instrumentelor de inteligență artificială, în spațiu.
Companiile de AI sunt prea dependente de centrele de date de pe Pământ, care au cerințe energetice imense, a argumentat Musk săptămâna aceasta. Soluția, spune el, este plasarea a până la un milion de sateliți pe orbită pentru a forma centre de date vaste, alimentate cu energie solară.
Profesoara Julie McCann și profesorul Matthew Santer, codirectori ai școlii de știință a convergenței în domeniul spațiului, securității și telecomunicațiilor de la Imperial College London, spun că centrele de date alimentate solar ar putea fi o opțiune viitoare pentru companiile de AI. Totuși, există limite privind cantitatea de putere de calcul pe care o pot oferi sateliții actuali, spun ei, astfel că ar fi nevoie de „un computer distribuit la nivel planetar, compus din mulți sateliți", așa cum își imaginează Musk.
Chiar și implementarea conceptului ar putea fi afectată de calitatea conexiunii dintre dispozitivele aflate pe orbită, care vor trebui să funcționeze în tandem pentru a replica centrele de date terestre, în timp ce transmit rezultatele către Pământ.
Mai sunt și alte probleme de rezolvat, adaugă ei, inclusiv radiația solară și mentenanța. „Centrele de date de pe Pământ sunt întreținute constant - defectarea componentelor este ceva normal. Transportul componentelor în spațiu este complex și costisitor, iar ar fi nevoie de soluții inovatoare privind modul în care sunt instalate componentele."
Musk vorbește despre faptul că aceste centre de date ar adăuga anual 100 de gigawați de capacitate AI - capacitatea globală actuală a centrelor de date este de aproximativ 59 GW - astfel că viziunea sa este extrem de ambițioasă. Cel mai bogat om din lume crede că o fuziune între hardware-ul de rachete și software-ul de inteligență artificială este o combinație câștigătoare și, într-un mesaj către angajați, a spus că va crea „cel mai ambițios motor de inovație integrat vertical de pe (și din afara) Pământului".
„Această fuziune are ca scop crearea unei noi căi de a genera putere de calcul pentru AI la costuri scăzute în următorii doi-trei ani, prin reunirea celei mai importante companii de internet și explorare spațială cu cei mai buni constructori de centre de date", spune Dan Ives, analist la compania americană de servicii financiare Wedbush Securities.
Compania de inteligență artificială a lui Musk, xAI, concurează cu rivali care cheltuiesc și atrag sume uriașe pentru infrastructura - centre de date, cipuri - necesară produselor lor. Compania, care a dezvoltat instrumentul de AI Grok și deține și rețeaua socială X, ar fi consumat aproximativ 13 miliarde de dolari anul trecut și, spre deosebire de Meta, Amazon, Microsoft și Google, nu are o afacere tradițională generatoare de numerar care să-i finanțeze eforturile.
Combinarea cu SpaceX îi va oferi xAI un acces mai bun la capital și investitori, potrivit lui Ross Gerber, investitor în Tesla și SpaceX. „Musk rămâne deja fără capital pentru xAI, iar compania concurează cu firme care investesc sute de miliarde de dolari în AI. Dacă fuzionezi SpaceX și xAI, poți susține xAI, pentru că SpaceX este extrem de atractivă pentru mulți investitori", spune el.
Tehnologia SpaceX este complexă, dar afacerea este una relativ directă. Compania generează venituri din lansarea de rachete reutilizabile pentru misiuni precum plasarea de sateliți și aprovizionarea Stației Spațiale Internaționale. De asemenea, operează serviciul de internet prin satelit Starlink. SpaceX a realizat aproximativ 8 miliarde de dolari profit la venituri de 15-16 miliarde de dolari anul trecut, potrivit Reuters.
Adăugarea xAI complică narativul SpaceX, spune Michael Sobel, președinte și cofondator al Scenic Management, care cumpără participații secundare în companii private și a investit în compania de AI Anthropic.
Sobel, care discută regulat cu investitori SpaceX, spune: „Prin integrarea xAI, care are un consum lunar semnificativ de numerar, schimbi peste noapte profilul financiar al companiei. Pe piața secundară, ‘simplitatea' este de obicei recompensată. Această fuziune îi obligă pe investitori să facă mult mai multe calcule privind modul în care consumul de numerar al xAI afectează evaluarea generală a SpaceX și calendarul IPO-ului."
Există și povara suplimentară reprezentată de X, o platformă de social media aflată frecvent sub atenția autorităților de reglementare și a disputelor politice.
Cu toate acestea, adaugă Sobel, argumentul în favoarea acordului este puternic.
„Pentru un investitor pe termen lung, acest lucru asigură cel mai avansat ‘creier' de AI pentru cel mai avansat ‘corp' hardware existent. Potențialul este o entitate de 1,25 trilioane de dolari care controlează întregul lanț, de la rampa de lansare până la rețeaua neuronală."
Gerber, care a investit în achiziția inițială a X de către Musk în 2022, când platforma se numea încă Twitter, spune că salută acordul, dar este mai puțin sigur în privința acționarilor SpaceX.
„Pentru mine, ca acționar Twitter, nu aș putea fi mai fericit. Practic credeam că mi-am pierdut banii, dar acum aceștia s-au transformat în acțiuni SpaceX. Este grozav pentru mine, dar dacă aș fi acționar SpaceX, aș fi furios."
Musk deține aproximativ 44% din noua entitate extinsă SpaceX și 17% din Tesla, unde este director executiv. Este următorul pas o combinare a celor două?
Ives crede că există „o probabilitate tot mai mare" ca să fie creat un punct unic de investiție pentru afacerile lui Musk. „Musk vrea să dețină și să controleze o parte cât mai mare din ecosistemul AI și, pas cu pas, marele premiu ar putea fi combinarea SpaceX și Tesla", spune el.
Gerber crede că momentul este potrivit, având în vedere că ambele companii valorează în prezent câte 1,25 trilioane de dolari. „Acesta este momentul pentru a crea o companie de mai multe trilioane de dolari. Îl cunosc pe Elon. Se va întâmpla."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice pentru a obţine material cu care să-şi regenereze corpul
Jeffrey Epstein si-a facut teste genetice intr-o incercare aparenta de a-si utiliza propriul material genetic pentru med ...
-
NSA a detectat un spion străin care a contactat un apropiat al lui Trump. Informatia a fost ascunsă Congresului
Agenția de Securitate Naționala (NSA) a SUA a detectat in primavara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișn ...
-
Mita de la 5: Cum strângea polițistul "Pedro" șpăgile pentru șefi în toaleta primăriei fiului lui Piedone
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primaria Sectorului 5 dupa ce un polițist local, cu porecla "Pedro", ...
-
România lui Epstein. Cum alegea victimele de la noi din țară cel mai mare prădător sexual al lumii
Romania se numara printre țarile din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitațile sale ilici ...
-
Primul pacient oficial care va beneficia de vaccinul rusesc anti-cancer ENTEROMIX. Daca va fi o reusită atunci Big Pharma occidentului se va prăbuși cu intreaga industrie
ENTEROMIX este cea mai teribila lovitura pe care Rusia o poate da Occidentului. Daca vaccinul anticancer va trece testel ...
-
Războiul Anthropic cu OpenAI a trecut la alta fază iar victimele directe vor fi oamenii Planetei
Ieri, s-a intamplat ceva in Silicon Valley. La ora 9:45 dimineața, Anthropic a lansat Claude 4.6 Opus. Cincisprezece min ...
-
Nanotehnologie: Cercetătorii au dezvoltat o terapie care elimină tumorile fără a afecta țesutul sănătos
O terapie inovatoare bazata pe nanotehnologie distruge tumorile in studii preclinice, folosind chimia cancerului și prot ...
-
Cercetătorii au creat o mini-gaură de vierme în interiorul computerului cuantic al Google prin care au teleportat informatie
Experimentul computerului cuantic de la Google a testat o idee remarcabila: ca entalgementul quantic (unde particulele r ...
-
VIDEO Bogații lumii se tem tot mai mult de sfârșitul lumii: În Emiratele Arabe se construiește Arca lui Noe
Cercetatorii creeaza o Arca a lui Noe moderna, o arhiva genetica high-tech menita sa protejeze speciile amenințate și sa ...
-
Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu s-au pus de acord asupra soluției - când are loc următorul termen
Dosarul in care Calin Georgescu a fost trimis in judecata pentru propaganda legionara s-a blocat vineri, 6 februarie, la ...
-
Gafă monumentală pe o bursă crypto: Bitcoin de 44 de miliarde de dolari, trimiși accidental utilizatorilor
O greșeala operaționala fara precedent a zguduit piața criptomonedelor, dupa ce bursa sud-coreeana Bithumb a distribuit ...
-
Rolul OIREP în transferul de responsabilitate pentru ambalajele generate de producători și importatori
În prezent, problemele de mediu devin din ce in ce mai presante, astfel ca gestionarea eficienta a ambalajelor est ...
-
Curcumina – cum contribuie la sănătatea articulațiilor și la confortul mobilității tale
Sanatatea articulațiilor joaca un rol esențial in calitatea vieții tale, indiferent de varsta sau nivel de activitate. F ...
-
Se mai dezumflă un mit: Mașinile electrice încep să lase urme serioase în calitatea aerului
Adoptarea vehiculelor electrice in California este asociata cu reduceri masurabile ale poluarii aerului, potrivit unui n ...
-
Fizicienii au găsit modul în care materia se naște din „nimic". Practic particulele materiale apar din "particule virtuale" rezultate din coliziuni subatomice de energie
O fereastra catre modul in care materia vizibila apare din „nimicul" vidului a fost deschisa de fizicienii de la R ...
-
"Alesul" Donald Trump face un miting uriaș de rugăciune la Washington pentru a "dedica din nou America lui Dumnezeu". Alții cred ca el e mai degraba Anticristul VIDEO
Președintele american Donald Trump a anunțat organizarea la 17 mai, la Washington, a unui miting de rugaciune pentru a " ...
-
Mai rău ca Epstein: Un tată și-a otrăvit fiica de trei ani ca să scape de plata pensiei alimentare. Individul a folosit un produs pentru combaterea rozătoarelor
O fetița mica, de doar trei ani, neajutorata, dependenta de persoana care ar fi trebuit sa o protejeze, ar fi primit otr ...
-
Un general rus de la GRU a fost împușcat în Moscova chiar când ieșea din apartament. Este prim-adjunctul șefului serviciul de spionaj al Armatei
Un general rus de rang inalt a fost impușcat de mai multe ori, pe strada, in Moscova. Atacatorul, inca necunoscut, a reu ...
-
DNA dă filmul exact al infracțiunilor de care îl acuză pe Robert Negoiță: Ce obligații are primarul, pe control judiciar
Procurorii DNA dau un comunicat de presa in care explica filmul complet al infracțiunilor de care il acuza pe primarul S ...
-
Donald Trump îi parodiază pe soții Barack și Michelle Obama: Filmuleț în care apar ca niște maimuțe VIDEO
Fostul presedinte american Barack Obama si fosta Prima Doamna Michelle Obama au fost reprezentati ca maimute, intr-un mo ...
-
„Factorul celui de-al Treilea Om": Fenomen misterios raportat de alpiniști, exploratori polari și supraviețuitori ai naufragiilor
În situații de viața și de moarte, cand omul este singur, epuizat și fara speranța, mulți raporteaza o senzație fi ...
-
Scandal la vârful Davos. Președintele Forumului, sub anchetă după ce numele său a apărut de peste 60 de ori în noile dosare Epstein
Organizatorii Forumului Economic Mondial de la Davos au anunțat joi, 5 februarie, deschiderea unei anchete interne cu pr ...
-
Cea mai nouă metodă de fraudă cibernetică: Infractorii au ajuns să cloneze cu AI vocile copiilor ca să înșele părinții sau bunicii
Ministerul Afacerilor Interne a transmis un avertisment important pentru romani, dupa ce a identificat o noua metoda de ...
-
Un fost spion MI6 pentru Rusia, ipoteză în cazul Epstein: Recrutat în trecut de serviciile rusești și controlat de Kremlin, ar fi avut un „kompromat" despre Trump
Un fost spion MI6 insista ca Jeffrey Epstein a fost „recrutat de criminalitatea organizata rusa" și ca „prob ...
-
Când lumea este în haos, siguranța financiară devine esențială
Lumea traverseaza o perioada de instabilitate accentuata. Reperele de securitate se erodeaza rapid, iar chiar și ...
-
Delir în Parlament: un deputat AUR și "Stegarul dac" vor "școală de samurai și ninja" pentru a "cuceri Cerul"
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv a publicat un clip video in care apare alaturi de "Stegarul Dac" intr-un dialog incoeren ...
-
(P) Sisteme de duș încastrate - uite ce trebuie să știi înainte de instalare!
Știai ca amenajarea unei bai a evoluat destul de mult in ultimii ani, iar sistemele de duș incastrate au devenit o opțiu ...
-
Epstein îi cerea intr-un email unui teoretician cosmolog să manipuleze masele scriind un articol ca experiențele extrasenzioriale nu există în realitate
Într-un email din 26 Februarie 2018, Epstein il roaga pe Lawrence Krauss (fizician teoretician și cosmolog) sa scr ...
-
Jeffrey Epstein discuta cu guru Deepak Chopra despre orgii cu fete dar si daca celulele sunt conștiente
Filosoful Deepak Chopra, descris ca unul dintre cei mai aroganti guru ai Planetei, este menționat de mii de ori in dosar ...
-
Un senator american a trimis o scrisoare cifrată CIA în care își exprimă îngrijorarea față de unele acțiuni ale agenției
Senatorul Ron Wyden din Oregon, membru al Comitetului Senatului pentru Informații, i-a scris miercuri lui John Ratcliffe ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu