Războiul Anthropic cu OpenAI a trecut la alta fază iar victimele directe vor fi oamenii Planetei
Postat la: 08.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ieri, s-a întâmplat ceva în Silicon Valley. La ora 9:45 dimineața, Anthropic a lansat Claude 4.6 Opus. Cincisprezece minute mai târziu (la ora 10:00 fix), OpenAI a ripostat cu GPT-5.3-Codex.
A fost o coincidență sau un război? Nu mai este vorba despre cine are un chatbot mai bun. Două filosofii foarte diferite intră în arenă. Anthropic și OpenAI construiesc spre un viitor complet diferit.
Viziunea Anthropic: să îmbunătățească capacitățile umane.
Gândiți-vă la Claude ca la un cercetător doctorand neobosit care stă lângă voi. Citește întreaga bază de coduri, brevetele, documentele legale și analizează în profunzime ceea ce găsește. Noua sa fereastră de context de 1 milion de tokenuri înseamnă că poate digera întreaga bază de cunoștințe a unei companii dintr-o singură dată.
Viziunea OpenAI: automatizarea oamenilor.
Gândiți-vă la Codex ca la o armată de ingineri pe care îi puteți folosi după bunul plac. Este cu 60% mai rapid. Remediază bug-urile cu viteza fulgerului. Nu are nevoie să înțeleagă imaginea de ansamblu - doar execută.
Aceeași tehnologie. Pariuri complet opuse pe viitor. Cineva a rulat ambele modele pentru aceeași sarcină: Remedierea unui bug de arhitectură macOS pe 4.200 de linii de cod. Claude 4.6 Opus a durat 10 minute. A fost lent. Dar a găsit probleme de siguranță a thread-urilor pe care nimeni nu i-a cerut să le caute. A gândit ca un arhitect senior și a văzut riscuri pe care brief-ul nu le-a menționat niciodată.
GPT-5.3-Codex a făcut-o în 4 minute și 14 secunde. Chirurgical. Precis. Dar a remediat exact ceea ce era defect. Nimic mai mult, nimic mai puțin. În acest test, Claude a acționat ca un strateg, în timp ce GPT a acționat ca un soldat. Acest război al agenților este pe cale să distrugă SaaS standardizat, pentru că de ce să plătești zeci de mii pe an când un agent AI îți poate construi unul personalizat pe loc?
Trecem de la „Software-as-a-Service" la „Service-as-Software". AI ESTE produsul, construit în jurul nevoilor tale în timp real. Lăsând la o parte securitatea, bariera software este mai mică și mai dificilă. Era agenților a sosit. Abilitatea care contează acum nu este scrierea de cod. Este cunoașterea modului de a dirija agenții AI pentru a le rezolva.
