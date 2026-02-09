Obsesia majoră a lui Epstein: Visa la o rasă de oameni superiori prin îmbunătățirea ADN-ului

În corespondențe cu cercetători renumiți, Epstein explora idei controversate și eugeniste, de la modificarea genetică a embrionilor până la potențiale ajustări ale trăsăturilor persoanelor de culoare pentru a le face „mai inteligente".

Pentru a-și câștiga sprijinul oamenilor de știință, Epstein oferea finanțări generoase și organiza conferințe și petreceri costisitoare. În 2006, de exemplu, a adus pe insula St. Thomas personalități precum Stephen Hawking și Kip Thorne, dar discuțiile preferate ale miliardarului vizau genomul uman și posibilitatea creării de „oameni superiori".

Epstein plănuia, de asemenea, să își lase amprenta asupra rasei umane prin inseminarea mai multor femei cu propriul său ADN, conform raportărilor din 2019. În paralel, manifesta un interes bizar pentru „îmbunătățirea" libidoului femeilor, discutând cu fostul profesor de biologie Nathan Wolfe posibile „viagra feminine" și finanțarea studiilor aferente notează Futurism.

Printre oamenii de știință care au intrat în cercul său se numără Martin Nowak, profesor la Harvard, căruia Epstein i-a donat milioane pentru cercetările sale privind evoluția comportamentului uman. Corespondențele recente relevă și note amenințătoare sau criptice, inclusiv mesaje adresate Ghislainei Maxwell, partenera sa și presupusa complică în crime.

Documentele conturează imaginea unui individ care, chiar și după condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale, a căutat să transforme fanteziile sale genetice și eugeniste în realitate, mobilizând resurse uriașe și rețele intelectuale impresionante, în ciuda naturii profund controversate a ideilor sale.