Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"

Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune că seamănă perfect cu președintele rus, Vladimir Putin.

"Senzațional. Imaginea de mai jos e a diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați așa un pic să vedeți chestiune și mai tare :

- imaginea vine din 'Dictionaire Infernal', publicat în 1818 (ilustrațiile au fost făcute atunci de Louis le Breton). Nu e făcută acum deloc, e veche !

- Bael este un diavol care este responsabil de 'direcția cardinală EST' (conform "Livre des Espretiz")

- Bael are sub comanda 66 legiuni de demoni. Rusia - dacă însumăm toate oblasturile, krais etc din federație are 65", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Demonul Baal (Bael) este unul dintre primii și cei mai importanți Șapte Prinți ai Iadului, conducător peste 66 de legiuni de demoni.

Baal a fost zeul agriculturii și al fertilității în regatul Canaan (unde era cunoscut și sub numele „Hadad"). Apoi imaginea zeului s-a schimbat. A ajuns să fie reprezentat în cărțile creștine ca unul dintre primii îngeri căzuți și unul dintre cei mai puternici demoni ai Infernului.

În Cheia mai mica a lui Solomon (cartea Ars Goetia), demonul Bael sau Baal este unul dintre cei 72 de demoni conducatori ai Iadului. Guvernează regiunea de est și conduce o armată formată din 66 de legiuni de demoni.

Bael (uneori ortografiat Bael, Bael sau Ba'al) este un demon, primul rege major al Iadului.

În timp, zeul Baal a ajuns să reprezinte un amalgam între zeități locale și zeități păgâne, precreștine, care erau venerate în orașele din Asia Mica și Levant.

În primele cărți creștine, numele Baal era echivalent cu Diavolul Superior și Satana însuși.