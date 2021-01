"Ardeau de vii si strigau dupa ajutor!" Marturia medicului de la Matei Bals care a spart geamurile pentru a ajunge la pacienti

Doctorul Catalin Apostolescu, infectionistul de la Institutul Matei Bals din Capitala care a spart geamurile pentru a putea ajunge la pacientii care strigau dupa ajutor, a povestit clipele cumplite prin care au trecut acestia.

"Am auzit un strigat. Era o voce barbateasca. Apoi am auzit alt strigat de ajutor. Era o voce feminina. Am iesit din camera de garda, dar deja pe hol era un fum foarte, foarte gros si nu am mai putut sa inaintez.Si atunci am ales varianta sa salvez oamenii care erau in balcon. Eram la vreo 8-10 metri de salonul unde a izbucnit incendiul. Sistemele de alarma au pornit imediat si noi am fost cei care am oprit curentul", a povestit medicul Catalin Apostolescu.

"La inceput nu a fost nicio explozie, dar dupa 3-4 minute s-a auzit o bubuitura. Eu iesisem deja pe balcon, acolo erau mai multi pacienti, am incercat sa deschid si alte geamuri, dar nu am putut sa le fortez, erau din termopan. Am incercat sa intru pe alta parte din cladire, iar nu am putut din cauza fumului. Intre timp, colegii incepusera sa evacueze din pacienti", a povestit medicul.

"Era zgomotul alarmei, erau tipetele pacientilor... Incercam cu disperare sa scoatem cat mai repede pacientii. Nu ne-am limitat doar la targile pompierilor. I-am scos si in paturi. Trebuia sa ne miscam cat mai repede. Au fost afectate de incendiu doua saloane, alte doua de fum", a mai spus acesta.

"Nu stiu ce s-a intamplat. Care a fost sursa nu stiu. Infirmiera a intrat in salon, focul izbucnise deja, nu a putut sa vada prea mult. Focul a izbucnit in mijlocul salonului. Erau trei paturi in acel salon, toate trei ocupate. Infirmiera care tocmai iesise din salon a auzit un strigat, s-a intors si a vazut pacientul cum ardea. A pus o patura pe el si a oprit sursa de oxigen. Nu a putut sa inainteze si sa opreasca oxigenul si la ceilalti", a mai declarat medicul Apostolescu.