Australia are atât de multă energie solară încât vrea să le ofere tuturor electricitate gratuită cat timp e Soarele pe cer!

Guvernul australian lansează un program care ar împărți beneficiile energiei solare, oferind electricitate complet gratuită plătitorilor de tarife în mijlocul zilei, când soarele strălucește cel mai puternic.

Australia este un loc însorit. Este oarecum cunoscută pentru asta. Este cel mai însorit continent și cea mai însorită țară din afara Orientului Mijlociu/Africii, cu un potențial extins de energie fotovoltaică pe întreg teritoriul său, scrie publicația Electrek.

Recunoscând acest lucru, Australia a instalat numeroase centrale solare. Fostă națiune bazată în trecut pe cărbune (pentru care cărbunele este încă al doilea cel mai mare export), acum a trecut pe energia solară și eoliană, care au preluat rapid controlul rețelei electrice a Australiei.

Asta a redus o mare parte din emisiile climatice ale Australiei legate de electricitate ceea ce contează foarte mult pentru Australia, o țară care devine din ce în ce mai caldă și suferă tot mai multe incendii din cauza schimbărilor climatice.

Majoritatea zonelor au anumite momente ale zilei în care se consumă mai multă energie electrică decât altele. Acestea sunt denumite „ore de vârf" și, în general, au loc seara devreme, când oamenii ajung acasă de la serviciu, pornesc sistemul de încălzire, ventilație și aer condiționat, gătesc cina, spală rufe și fac alte lucruri asemenea.

Există anumite momente ale zilei când se generează mai multă electricitate, iar acest lucru este valabil mai ales în locurile expuse soarelui. La mijlocul zilei, când majoritatea oamenilor sunt la serviciu, se creează un vârf de generare. Energia produsă atunci e stocată în baterii. Iar energia eoliană ajută și ea, deoarece vântul tinde să se intensifice în orele în care energia solară scade.

Majoritatea furnizorilor de energie electrică oferă un plan „în funcție de ora de utilizare". Iar guvernul australian a decis un program „Solar Sharer", care impune comercianților cu amănuntul de energie electrică să ofere electricitate gratuită tuturor timp de cel puțin trei ore pe zi, ca recunoaștere a costului incredibil de scăzut al energiei electrice în timpul zilei, datorită energiei solare.

Schema Solar Sharer i-ar încuraja pe oameni să își planifice când să spele rufe, să folosească mașina de spălat vase, să folosească pompa piscinei sau să își încarce mașina la prânz, în loc să o facă seara.

În plus, oamenii ar putea încărca bateriile de stocare de acasă în timpul zilei și apoi să folosească acea energie electrică în orele de vârf, când tarifele sunt mai mari.

Efectul general al acestei practici este acela că va ajuta la uniformizarea consumului de energie electrică, reducând nevoia de modernizare a rețelei pentru a gestiona fluctuațiile de generare. Simpla activare a acestui comutator comportamental simplu și apoi publicarea lui pentru ca clienții să știe să utilizeze electricitatea când e ieftină ar ajuta pe toată lumea.

Această schemă se va aplica nu doar persoanelor care au panouri solare, ci și persoanelor care locuiesc în locuri unde nu pot instala panouri solare - cei care locuiesc în apartamente și în alte locuri similare. Guvernul spune că va solicita companiilor să ofere această schemă tuturor clienților, nu doar celor care au panouri solare.

Guvernul a primit unele obiecții din partea comercianților cu amănuntul de energie electrică, care consideră că nu au fost consultați cu privire la plan. Însă ministrul australian al schimbărilor climatice, Chris Bowen, a declarat că „nu își va cere scuze" dacă această schemă le va reduce marjele de profit și că „consumatorii sunt puși pe primul loc", conform datelor publicate de Australian Broadcasting Corporation .

Guvernul intenționează să implementeze schema începând din iulie anul viitor, mai întâi în Queensland, New South Wales și South Australia. Dacă va funcționa bine, alte regiuni o vor implementa începând cu 2027.