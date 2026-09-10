Descoperirea care poate schimba energia viitorului: O baterie inspirată de Edison se încarcă în câteva secunde
Postat la: 10.09.2026 |
Bateria lui Edison revine în forță. Cercetătorii au creat o versiune care se încarcă în câteva secunde și rezistă la peste 12.000 de cicluri.
Un model de baterie concepută în urmă cu mai bine de un secol de Thomas Edison primește o nouă șansă datorită nanotehnologiei. O echipă internațională de cercetători a dezvoltat o versiune modernizată a bateriei nichel-fier care se poate încărca în doar câteva secunde și poate rezista la peste 12.000 de cicluri de încărcare.
Rezultatele studiului au fost publicate în august 2025, în revista Small, iar cercetătorii susțin că tehnologia ar putea avea aplicații importante în domeniul stocării energiei, chiar dacă, în prezent, nu poate rivaliza cu bateriile litiu-ion în ceea ce privește capacitatea totală de stocare.
O idee veche de peste 120 de ani, readusă în laborator
Bateria nichel-fier a fost brevetată de Thomas Edison în 1901. Inventatorul american urmărea să obțină o alternativă mai fiabilă și mai ieftină la bateriile plumb-acid și spera ca aceasta să contribuie la creșterea autonomiei primelor automobile electrice.
Tehnologia nu a reușit însă să se impună. Motoarele cu ardere internă au dominat rapid piața auto, iar bateriile lui Edison au rămas în plan secund.
Mai bine de un secol mai târziu, cercetătorii au revenit asupra conceptului și au încercat să-i valorifice avantajele folosind instrumente moderne de nanotehnologie.
„Oamenii se gândesc adesea la instrumentele nanotehnologice moderne ca fiind complicate și de înaltă tehnologie, dar abordarea noastră este surprinzător de simplă și directă", a declarat Maher El-Kady, coautor al studiului și cercetător la UCLA. „Doar amestecăm ingrediente comune, aplicăm etape ușoare de încălzire și folosim materii prime disponibile pe scară largă."
Nanoclusterii care accelerează reacțiile
Pentru noua baterie, cercetătorii au pornit și de la un model întâlnit în natură. Ei au studiat modul în care anumite proteine contribuie la formarea oaselor, prin organizarea unor compuși pe bază de calciu.
Echipa a încercat să adapteze acest principiu pentru a forma grupări extrem de mici de nichel și fier. Scopul a fost creșterea suprafeței disponibile pentru reacțiile chimice din interiorul bateriei.
Cercetătorii au combinat proteine derivate din vaci cu oxid de grafen, un material bidimensional extrem de subțire. Amestecul a fost apoi încălzit la temperaturi ridicate, proces prin care proteinele s-au carbonizat, iar micile grupări metalice au fost integrate în material.
Unele dintre aceste nanoclustere au avut un diametru de aproximativ 5 nanometri, în timp ce altele au fost atât de mici încât au ajuns la dimensiunea unui singur atom.
Materialul rezultat are forma unui aerogel, cu un volum format în proporție de aproximativ 99% din aer, potrivit Popular Mechanics.
Dimensiunea extrem de redusă a particulelor crește considerabil suprafața disponibilă pentru reacțiile electrochimice. Astfel, o proporție mai mare dintre atomi poate participa la reacțiile care au loc în timpul încărcării și descărcării.
„Pe măsură ce trecem de la particule mai mari la aceste nanoclustere extrem de mici, suprafața devine dramatic mai mare", a explicat El-Kady. „Când particulele sunt atât de mici, aproape fiecare atom poate participa la reacție. Așadar, încărcarea și descărcarea se întâmplă mult mai repede."
Nu înlocuiește încă bateriile litiu-ion
Deși performanțele sunt impresionante, noua baterie nu poate depăși în prezent bateriile litiu-ion în ceea ce privește capacitatea generală de stocare. Din acest motiv, cercetătorii nu o văd neapărat ca pe un înlocuitor direct pentru bateriile utilizate în prezent în mașinile electrice și în dispozitivele electronice.
În schimb, tehnologia ar putea fi utilă în alte domenii, în special pentru stocarea energiei produse din surse regenerabile.
Bateriile nichel-fier ar putea fi folosite pentru păstrarea energiei generate în exces în timpul zilei, care să fie utilizată ulterior, inclusiv pe timpul nopții. O altă posibilă aplicație este alimentarea de rezervă a centrelor de date, al căror consum de energie crește rapid.
Bateriile litiu-ion rămân foarte eficiente pentru stocarea pe termen scurt, însă au și probleme legate de siguranță. În anumite condiții, acestea pot intra în „fugă termică", un proces de încălzire necontrolată care poate provoca fum, incendii sau, în cazuri extreme, explozii.
O alternativă studiată în prezent este reprezentată de bateriile fier-aer, care folosesc un proces bazat pe oxidarea și reducerea fierului, însă acestea sunt în general mai lente la încărcare și descărcare și au o eficiență energetică mai redusă.
Următoarea provocare, producția la scară largă
Pentru ca bateria inspirată de invenția lui Edison să ajungă la utilizare comercială, cercetătorii trebuie să rezolve însă o problemă esențială: producția la scară largă.
Echipa condusă de El-Kady lucrează în prezent la îmbunătățirea procesului de fabricare a nanoclusterelor și caută materiale care să poată înlocui proteinele derivate din vaci. Printre variantele analizate se numără polimerii naturali, mai ușor de procurat și de utilizat la scară industrială.
La mai mult de un an de la publicarea studiului inițial, cercetătorii nu au publicat încă lucrări suplimentare dedicate acestei tehnologii. În paralel, alte tipuri de baterii, inclusiv cele pe bază de zinc, continuă să atragă atenția datorită costurilor reduse.
Deocamdată, nu există o tehnologie care să fi câștigat definitiv cursa pentru viitorul stocării energiei. Bateria imaginată de Edison în urmă cu peste 120 de ani ar putea primi însă o a doua șansă, de această dată nu neapărat pentru automobile, ci pentru una dintre cele mai mari provocări energetice ale prezentului: stocarea eficientă și sigură a energiei.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Japonia folosește lupi-roboți în lupta împotriva urșilor: 13 morți și 200 de răniți în 2025. Peste 14.600 de animale au fost capturate și eutanasiate într-un an
În Japonia, conviețuirea cu urșii a provocat anul trecut nu mai puțin de 13 morți și 200 de raniți. Pentru a atenu ...
-
Breșă de securitate fără precedent: Agenții AI au învățat cum să comunice în secret și încalcă autorizațiile oferite de oameni
Agenti AI dezvoltati de OpenAI ar fi folosit cel putin alte 10 site-uri pentru a comunica intre ei fara autorizatie, dup ...
-
Ce este adevarat din "lipirea oaselor" cu adeziv din stridii promovata de chinezi. Dr George Dinache: "Trebuie să privim cu multă rezervă astfel de anunțuri senzaționaliste"
Chinezii promit revoluție și in medicina moderna daca in cea tradiționala sunt deja cunoscuți in intreaga lume. În ...
-
Marele mister de la Nicula: Icoana Maicii Domnului, una dintre cele mai venerate din România, originală sau nu? Concluzia specialiștilor răstoarnă o dispută veche de decenii
Una dintre cele mai vechi și aprinse dispute din jurul Manastirii Nicula primește o concluzie surprinzatoare. Icoana fac ...
-
Efectul direct al scumpirii petrolului asupra prețurilor din România: Cu cât se vor scumpi, de fapt, motorina și benzina, după ce petrolul a trecut de 100 de dolari
Prețul petrolului Brent a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul escaladarii conflictului dintre ...
-
Cercetătorii au demisionat de la Anthropic și provoacă o undă de șoc: Specia umană dispare până în 2030! Reacții virulente la cel mai înalt nivel din Senatul SUA
La doar o zi dupa ce trei cercetatori de la Anthropic au avertizat ca inteligenta artificiala ar putea duce la dispariti ...
-
Prețul gazelor a explodat și atinge cote istorice în România: Facturile românilor vor crește puternic
Pretul gazelor a sarit la inceputul acestei luni de 360 lei/MWh, cel mai mare nivel inregistrat in istorie in aceasta pe ...
-
Război pentru o bucată de pământ. Doi frați au fost rupți în bătaie cu ranga: „Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort"
Un conflict izbucnit de la un teren agricol s-a transformat intr-o agresiune violenta in comuna Plugari, județul Iași. D ...
-
Vitamina B12 și cancerul: ce arată studiile despre legătura surprinzătoare dintre ele
Vitamina B12 este esențiala pentru organism, insa cercetarile recente scot la iveala o relație surprinzatoare intre nive ...
-
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Dupa ce doua avioane au lovit World Trade Center din New York, pe 11 septembrie 2001, Administrația Federala a Aviației ...
-
Luna s-ai format în doar câteva ore. Noi simulări detaliază impactul dintre Pământ și protoplaneta Theia
Luna s-ar fi putut forma in cateva ore in urma impactului gigantic dintre Pamant si o protoplaneta de dimensiunea lui Ma ...
-
Elon Musk i-a spus fostei iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil"
Elon Musk provoaca „deliberat diviziune" prin intermediul platformei sale de socializare X, iar consecințele pot f ...
-
Românii, cei mai creduli dintre cititorii care își iau informațiile de pe internet. Mai puțin de 20% verifică dacă ce citesc e adevărat
Romanii verifica informațiile gasite pe internet intr-o proporție mult mai mica decat media europeana, doar 18,2% dintre ...
-
Metroul din București riscă să se oprească din 16 septembrie: Metrorex a rămas fără bani pentru salarii. „Nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge"
Metrorex se confrunta cu un blocaj financiar care pune in pericol plata la termen a salariilor, iar sindicaliștii averti ...
-
Chat GPT - Astra a rezolvat o problema veche de 90 de ani in 88 de ore, aproape o ora pentru fiecare an scurs. Ecuațiile Navier-Stokes sunt propuse la Premiului Mileniului
OpenAI Inc. a publicat acest conținut pe 8 septembrie 2026 și se refera la o soluție la problema existenței și ...
-
Directorul general al Nvidia despre Chat GPT Astra: "AGI a sosit!”
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a scris pe X, intr-o postare scurta: „From ChatGPT to o1 to Astra in 4 ...
-
Secretul ascuns timp de 25 de ani după atacurile din 11 Septembrie: Primăria New York a știut că aerul de la Ground Zero era toxic
La aproape 25 de ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat ...
-
Începe marele proces în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra: Acuzații de acțiuni împotriva ordinii constituționale
Procesul in dosarul in care fostul mercenar Horatiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu si ...
-
Ucraina vrea să legalizeze pornografia, pentru a finanța războiul: Au aflat cât câștigă ucrainencele pe OnlyFans și parlamentarii au avut un șoc
În timp ce Ucraina cauta noi surse de venituri pentru a-și susține efortul de razboi, un proiect de lege iși propu ...
-
Avertisment sumbru din interiorul industriei AI: "Ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului"
Jacob Coxon, un cercetator britanic in varsta de 27 de ani, a anunțat ca demisioneaza de la compania Anthropic și parase ...
-
Yuval Harari: „Construim zei și ne așteptăm să ne fie sclavi". Autorul „Sapiens" crede că AI va primi controlul sistemului financiar mondial
Yuval Noah Harari avertizeaza ca inteligența artificiala ar putea produce o transformare fara precedent in societate, nu ...
-
Profețiile profesorului Jiang: Avertisment sumbru pentru 2027 - Război prelungit, revolte uriașe și o criză globală
Jiang Xueqin, academicianul chinez supranumit pe rețelele sociale „Nostradamusul Chinei", nu e deloc optimist in p ...
-
Mărturie „horror" după șase zile la Spitalul Floreasca - Jurnalista Adina Popescu: „Am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat"
Jurnalista Adina Popescu a relatat experiența pe care spune ca a trait-o in timpul unei internari de șase zile la Spital ...
-
România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional mediu conform rezultatelor PISA din 2025. În 2026 e și mai rău!
Peste jumatate dintre elevii romani de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de baza la Matematica, iar la Citire procentul a aj ...
-
Experimentul care a zguduit lumea științifică: Pot fi morții înviați?
Un experiment spectaculos realizat pe porci ii obliga pe cercetatori sa regandeasca una dintre cele mai vechi certitudin ...
-
Ce urmărește Beijingul: China pompează 54 de miliarde de dolari în bănci și companii de asigurări
China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari in trei banci de stat si cinci companii de asigurari, intr-o noua ...
-
Scădere record a rezervelor valutare ale Japoniei: Tokyo a cheltuit zeci de miliarde pentru salvarea yenului
Rezervele valutare ale Japoniei au inregistrat in august cea mai mare scadere de cand Ministerul de Finante a inceput sa ...
-
Secretul de sub Paris și Berlin: stațiile de metrou care funcționează impecabil de un secol, dar niciun călător nu a coborât vreodată pe peronul lor
Sub strazile din Paris și Berlin se ascund stații de metrou complet conservate, dar nefolosite de calatori. Unele au dev ...
-
Cât de mult contează ziua în care te operezi. Studiul care ridică multe semne de întrebare
Persoanele care trec printr-o operație in ziua de vineri ar putea avea un risc puțin mai ridicat de complicații sau dece ...
-
Un agent de inteligență artificială a făcut o plată reală în Franța. AI-ul a trecut de la recomandări la cumpărături
Un agent de inteligența artificiala a inițiat o plata reala in Franța, intr-un test realizat de Revolut impreuna cu Visa ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu