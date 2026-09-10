Moment istoric în lumea medicală: O femeie a născut un copil dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Povestea tragică din spatele procedurii

O femeie din Grecia în vârstă de 54 de ani a născut un copil conceput dintr-un embrion congelat timp de 22 de ani. Nașterea vine la scurt timp după ce femeia și-a pierdut fiul de 21 de ani, conceput prin aceeași metodă.

O nouă viață după cea mai grea pierdere

Christina Rapti-Tzelepi a născut o fetiță, la mai puțin de un an de la moartea fiului său, în vârstă de 21 de ani.

Atât fiul său cât și fiica au fost concepuți prin aceeași procedură de fertilizare in vitro, potrivit Mediafax.

Această naștere are o semnificație specială

„Pentru Christina Rapti-Tzelepi, această naștere are o semnificație emoțională foarte specială", a declarat miercuri medicul său ginecolog Konstantinos Pantos, de la o clinică privată din Atena.

Embrionul care a așteptat două decenii

„În 2004, după un transfer de embrioni, ea a născut un băiat perfect sănătos la prima încercare", a explicat el.

Dar, în octombrie 2025, fiul ei a murit într-un accident de mașină la vârsta de 21 de ani, potrivit aceleiași surse.

Același lot de embrioni folosit pentru nașterea fiului său

Miercuri, femeia a născut o fetiță după transferul realizat în decembrie anul trecut al unui embrion din același lot de embrioni congelați folosit pentru nașterea fiului ei, a declarat medicul.

Christina Rapti-Tzelepi are 54 de ani, vârsta maximă permisă în Grecia pentru fertilizarea in vitro (FIV).

„A fost atât durere, cât și bucurie, dar totul s-a stins în această dimineață când am ținut miracolul în brațe", a declarat dna Rapti-Tzelepi pentru un post public de televiziune local.

Soțul ei a explicat că familia a făcut parte dintr-o „adevărată cursă contra cronometru" pentru a duce sarcina la termen. El a cerut eliminarea limitei de vârstă naționale pentru FIV.

„Femeile în vârstă posedă o capacitate neprețuită de a oferi iubire și stabilitate mature, conștiente și necondiționate, pe care nicio statistică nu o poate măsura pe deplin", a declarat el într-un comunicat de presă.