Prețul gazelor a explodat și atinge cote istorice în România: Facturile românilor vor crește puternic

Preţul gazelor a sărit la începutul acestei luni de 360 lei/MWh, cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă, cu excepţia anului declanşării conflictului din Ucraina, fiind de aproape 2,5 ori mai ridicat decât cel din urmă cu 7 luni, din februarie, preţ de iarnă.

Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacţionat la un preţ mediu de 359,98 lei/MWh, cu peste 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie, relatează Profit.ro.

Potrivit unei analize efectuate de operatorul de transport naţional, Transgaz, în perioada 27 februarie-7 septembrie, preţul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri (BRM) s-au majorat cu 125%.

Evoluţia este influenţată în continuare de situaţia geopolitică din Orientul Mijlociu şi de incertitudinile privind transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Un alt factor important rămâne nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporţie de aproximativ 67%, sub media ultimilor ani, de circa 83% pentru această perioadă.

De asemenea, piaţa urmăreşte atent şi evoluţia livrărilor de gaz natural lichefiat (GNL). O navă din Qatar a traversat recent Strâmtoarea Ormuz, pentru prima dată din luna iulie, iar alte nave se repoziţionează în regiune.

Cotaţiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. Pentru livrările din perioada octombrie 2026 - martie 2027, acestea se situează în prezent între aproximativ 70 şi 75,2 EUR/MWh, cele mai ridicate valori fiind înregistrate pentru începutul sezonului rece.