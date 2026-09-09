Luna s-ai format în doar câteva ore. Noi simulări detaliază impactul dintre Pământ și protoplaneta Theia
Postat la: 09.09.2026 |
Luna s-ar fi putut forma în câteva ore în urma impactului gigantic dintre Pământ şi o protoplanetă de dimensiunea lui Marte, la începutul istoriei Sistemului Solar, conform unei lucrări ştiinţifice susţinută de derularea unor simulări pe calculator, ce a fost publicată la 1 septembrie în The Astrophysical Journal Letters.
Teoria provine din noi simulări care iau în considerare modul în care temperatura internă a protoplanetelor tinere le-a afectat proprietăţile geologice şi, prin urmare, coliziunile prin care au trecut.
Acest scenariu al unui impact gigantic a devenit principala teorie despre cum s-a format Luna, datorită în special muncii depuse de planetaristul Robin Canup. Din 2001, ea a efectuat şi a rafinat numeroase simulări pe computer care descriu cum un corp de dimensiunea lui Marte, ce a fost numit Theia, s-a ciocnit la un unghi exact potrivit pentru a arunca resturi pe orbita în jurul proto-Pământului.
Acum, alţi cercetători se alătură acţiunii. Adeene Denton de la Southwest Research Institute (San Antonio, Texas) a condus o echipă care a efectuat unele dintre cele mai detaliate simulări ale coliziunii de până acum, luând în considerare mai multe dintre proprietăţile geologice ale lumilor care se ciocnesc.
„Modelele au evoluat pentru a include rezistenţa materialului, un aspect cu adevărat important atunci când studiezi coliziunile dintre corpuri mai mici, cum ar fi asteroizii, sau pentru lucrarea mea anterioară despre formarea sistemului Pluto-Charon", explică Denton într-un comunicat. „Nu eram siguri dacă ar conta sau nu pentru Lună. Când am făcut simulările, am descoperit că, de fapt, contează destul de mult".
Conform cercetărilor, corpurile mai calde sunt mai fragile decât cele mai reci. După formarea planetelor, acestea erau încă fierbinţi în interior, ceea ce le-ar fi afectat rezistenţa materialului. Având în vedere că impactul care a format Luna a avut loc la scurt timp după formarea Sistemului Solar, acest lucru ar fi afectat coliziunea cu Theia - dar în ce măsură depinde de momentul exact în care a avut loc coliziunea şi de cât de mult se răcise Theia.
În acest impact gigantic, protoplaneta Theia a fost complet distrusă. În timp ce o mare parte din ceea ce a mai rămas din miezul de fier spart al Theiei s-a scufundat în Pământ, un inel mare de resturi s-a adunat în jurul Pământului şi din el s-a format Luna.
Principalul efect al creşterii temperaturii în zonele exterioare ale Theiei, la câteva sute de kilometri, a fost acela că i-ar fi afectat capacitatea de a se deforma la impact şi de a absorbi impulsul coliziunii. Acest lucru, la rândul său, ar fi afectat modul în care resturile au fost împrăştiate în jurul Pământului pentru a forma Luna. Prin urmare, prin includerea diferitelor temperaturi şi rezistenţe ale materialelor în simulări, echipa lui Denton a putut obţine o imagine mai clară asupra modului în care s-a desfăşurat coliziunea şi formarea rezultată a Lunii noastre.
Simulările anterioare au arătat două scenarii posibile. Unul este acela că inelul de resturi a rămas în zonă o perioadă substanţială de timp, permiţând Lunii să se acumuleze treptat din el. Celălalt scenariu, descris pentru prima dată în simulările conduse de NASA în 2022, implică faptul că Luna s-a format din aceste resturi în câteva ore. Acum, modelele derulate de Denton pot susţine această posibilitate surprinzătoare.
Dacă Theia ar fi fost mai rece, adică impactul s-ar fi produs puţin mai târziu în istoria Sistemului Solar, probabil la 100 până la 150 de milioane de ani după naşterea planetelor, atunci inelul de resturi s-ar fi format în aşa fel încât Luna s-ar fi acumulat treptat. Şi pentru că ar fi fost mai puternic, o parte mai mare din Theia ar fi supravieţuit intactă pentru a se contopi cu Pământul.
Pe de altă parte, o Theia mai caldă care ar fi lovit Pământul la mai puţin de 60 de milioane de ani după formarea planetelor, ar crea un scenariu în care Luna s-ar putea forma foarte repede, în timp ce Theia însăşi ar fi fost distrusă.
„În funcţie de cât de fierbinţi sunt Pământul şi Theia înainte de coliziune, impactul poate distruge Theia şi produce acest disc masiv de resturi care în cele din urmă formează Luna", a spus Denton. „Dar când am folosit aceiaşi parametri ca modelarea originală a impactului - până la structurile de temperatură egală din interiorul ambelor corpuri - în aproximativ cinci ore, a apărut o Lună intactă".
„Aceste rezultate noi, surprinzătoare şi interesante, implică o potenţială legătură între proprietăţile fizice ale Lunii de astăzi, inclusiv, probabil, conţinutul său volatil, şi starea termică a Pământului şi a Theiei în momentul impactului gigantic", a declarat Robin Canup (Southwest Research Institute), care nu a fost implicat în acest studiu. „Acest lucru, la rândul său, ar putea ajuta oamenii de ştiinţă să determine mai bine când a avut loc evenimentul care a format Luna".
În ambele scenarii, Luna pare să fie formată în mare parte din materialul mantalei Theiei, amestecată cu doar o mică parte din mantaua Pământului. Această ultimă descoperire este surprinzătoare, având în vedere asemănările dintre compoziţia Lunii şi mantaua Pământului. Cu toate acestea, cercetările au arătat că există în mod clar mai multe detalii, deoarece, în ciuda asemănărilor, există şi unele diferenţe enigmatice în nivelurile de izotopi care nu pot fi explicate cu uşurinţă prin simulările actuale, inclusiv cea a lui Denton.
Simulările ar putea avea repercusiuni în căutarea exolunilor. Dacă Luna s-ar fi format în câteva ore, atunci căutarea discurilor care formează exoluni în jurul unor exoplanete terestre ar putea fi o încercare fără succes, deoarece astfel de discuri ar avea o durată de viaţă foarte scurtă. Discurile care formează sateliţi în jurul unor exoplanete gigantice gazoase ar fi însă o altă chestiune, deoarece aceste discuri nu se formează în urma impacturilor, ci mai degrabă din materialul rămas după formarea acelor planete.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Război pentru o bucată de pământ. Doi frați au fost rupți în bătaie cu ranga: „Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort"
Un conflict izbucnit de la un teren agricol s-a transformat intr-o agresiune violenta in comuna Plugari, județul Iași. D ...
-
Vitamina B12 și cancerul: ce arată studiile despre legătura surprinzătoare dintre ele
Vitamina B12 este esențiala pentru organism, insa cercetarile recente scot la iveala o relație surprinzatoare intre nive ...
-
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Dupa ce doua avioane au lovit World Trade Center din New York, pe 11 septembrie 2001, Administrația Federala a Aviației ...
-
Elon Musk i-a spus fostei iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de războiul civil"
Elon Musk provoaca „deliberat diviziune" prin intermediul platformei sale de socializare X, iar consecințele pot f ...
-
Românii, cei mai creduli dintre cititorii care își iau informațiile de pe internet. Mai puțin de 20% verifică dacă ce citesc e adevărat
Romanii verifica informațiile gasite pe internet intr-o proporție mult mai mica decat media europeana, doar 18,2% dintre ...
-
Metroul din București riscă să se oprească din 16 septembrie: Metrorex a rămas fără bani pentru salarii. „Nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge"
Metrorex se confrunta cu un blocaj financiar care pune in pericol plata la termen a salariilor, iar sindicaliștii averti ...
-
Chat GPT - Astra a rezolvat o problema veche de 90 de ani in 88 de ore, aproape o ora pentru fiecare an scurs. Ecuațiile Navier-Stokes sunt propuse la Premiului Mileniului
OpenAI Inc. a publicat acest conținut pe 8 septembrie 2026 și se refera la o soluție la problema existenței și ...
-
Directorul general al Nvidia despre Chat GPT Astra: "AGI a sosit!”
Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a scris pe X, intr-o postare scurta: „From ChatGPT to o1 to Astra in 4 ...
-
Secretul ascuns timp de 25 de ani după atacurile din 11 Septembrie: Primăria New York a știut că aerul de la Ground Zero era toxic
La aproape 25 de ani de la tragicele evenimente din 11 septembrie, primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a anunțat ...
-
Începe marele proces în care sunt judecați Călin Georgescu și Horațiu Potra: Acuzații de acțiuni împotriva ordinii constituționale
Procesul in dosarul in care fostul mercenar Horatiu Potra, fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu si ...
-
Ucraina vrea să legalizeze pornografia, pentru a finanța războiul: Au aflat cât câștigă ucrainencele pe OnlyFans și parlamentarii au avut un șoc
În timp ce Ucraina cauta noi surse de venituri pentru a-și susține efortul de razboi, un proiect de lege iși propu ...
-
Avertisment sumbru din interiorul industriei AI: "Ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului"
Jacob Coxon, un cercetator britanic in varsta de 27 de ani, a anunțat ca demisioneaza de la compania Anthropic și parase ...
-
Yuval Harari: „Construim zei și ne așteptăm să ne fie sclavi". Autorul „Sapiens" crede că AI va primi controlul sistemului financiar mondial
Yuval Noah Harari avertizeaza ca inteligența artificiala ar putea produce o transformare fara precedent in societate, nu ...
-
Profețiile profesorului Jiang: Avertisment sumbru pentru 2027 - Război prelungit, revolte uriașe și o criză globală
Jiang Xueqin, academicianul chinez supranumit pe rețelele sociale „Nostradamusul Chinei", nu e deloc optimist in p ...
-
Mărturie „horror" după șase zile la Spitalul Floreasca - Jurnalista Adina Popescu: „Am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat"
Jurnalista Adina Popescu a relatat experiența pe care spune ca a trait-o in timpul unei internari de șase zile la Spital ...
-
România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional mediu conform rezultatelor PISA din 2025. În 2026 e și mai rău!
Peste jumatate dintre elevii romani de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de baza la Matematica, iar la Citire procentul a aj ...
-
Experimentul care a zguduit lumea științifică: Pot fi morții înviați?
Un experiment spectaculos realizat pe porci ii obliga pe cercetatori sa regandeasca una dintre cele mai vechi certitudin ...
-
Ce urmărește Beijingul: China pompează 54 de miliarde de dolari în bănci și companii de asigurări
China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari in trei banci de stat si cinci companii de asigurari, intr-o noua ...
-
Scădere record a rezervelor valutare ale Japoniei: Tokyo a cheltuit zeci de miliarde pentru salvarea yenului
Rezervele valutare ale Japoniei au inregistrat in august cea mai mare scadere de cand Ministerul de Finante a inceput sa ...
-
Secretul de sub Paris și Berlin: stațiile de metrou care funcționează impecabil de un secol, dar niciun călător nu a coborât vreodată pe peronul lor
Sub strazile din Paris și Berlin se ascund stații de metrou complet conservate, dar nefolosite de calatori. Unele au dev ...
-
Cât de mult contează ziua în care te operezi. Studiul care ridică multe semne de întrebare
Persoanele care trec printr-o operație in ziua de vineri ar putea avea un risc puțin mai ridicat de complicații sau dece ...
-
Un agent de inteligență artificială a făcut o plată reală în Franța. AI-ul a trecut de la recomandări la cumpărături
Un agent de inteligența artificiala a inițiat o plata reala in Franța, intr-un test realizat de Revolut impreuna cu Visa ...
-
Trump, o nouă declarație care a scandalizat lumea: cui îi spune că îi aparține Luna, satelitul natural al Pământului
Donald Trump a provocat un val de reacții pe rețelele sociale dupa ce a susținut pe platforma Truth Social ca Luna aparț ...
-
Creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, o zi cu semnificație aparte: Tradiții, obiceiuri și superstiții din bătrâni, legate de această zi
Crestinii sarbatoresc, marti, Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica, zi care marcheaza inceputul culesului viil ...
-
Șeful cercetării de la ChatGPT avertizează întreaga omenire: Nimeni nu este pregătit pentru aceste mașini extrem de inteligente
Cercetatorul-șef al OpenAI, Jakub Pachocki, a cerut „prudența extrema" in privința dezvoltarii accelerate a inteli ...
-
Vaca Muerta devine centrul mondial pentru construcția uriașelor centre de date: Noua regiune care atrage coloșii din industria Inteligenței Artificiale
Patagonia atrage un interes tot mai mare din partea investitorilor care cauta amplasamente pentru centre de date de mari ...
-
România e pa! Renault mută producția noului model Dacia în Slovenia: Se schimbă total strategia și vor să dea o lovitură în Europa
Marca low-cost Dacia, parte a grupului Renault, incearca sa caștige mai mult teren pe piața mașinilor electrice cu o nou ...
-
Asta e tot ceea ce a reușit Bolojan - România, prinsă în capcana stagflației: "Toată creșterea aparentă a economiei este prețul mărit de fapt plus taxele impuse"
Economia Romaniei se confrunta cu stagflația, o combinație intre stagnarea activitații economice și inflația ridicata, i ...
-
Rusia desfăşoară temutele rachete Oreshinik în Belarus. La Kiev e panică generală
Brigada 101 Rachete a Rusiei, echipata cu sistemul de rachete balistice cu raza intermediara de acțiune Oreshnik, este d ...
-
Hidroelectrica scumpește energia pentru consumatorii casnici: Se ajunge la 0,515 lei pe kilowatt-oră față de 0,45 de lei cât este acum
Hidroelectrica, cel mai mare producator și furnizor de pe piața, crește prețul cu 13 la suta din cauza problemelor provo ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu