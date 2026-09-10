Noi cetățeni români au depus jurământul la București. Ceremonie organizată de Autoritatea Națională pentru Cetățenie

Evenimentul a fost găzduit de Camera de Comerț și Industrie din București și a fost organizat în contextul celebrării Zilei Limbii Române, cu accent pe identitatea națională și patrimoniul cultural românesc.

La ceremonie au participat reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, membri ai corpului diplomatic acreditat la București, reprezentanți ai unor autorități publice centrale și județene, ai structurilor de ordine publică și justiție, precum și invitați din mediul academic și de afaceri.

Cetățenia română, între statut juridic și identitate

Ceremonia a fost deschisă de Ana Claudia Țapardel, vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat și cu atribuții de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie.

În discursul său, aceasta a pus accent pe rolul limbii române ca element al identității naționale și pe semnificația dobândirii cetățeniei.

„Cetățenia română nu reprezintă doar dobândirea unui statut juridic, ci asumarea unei legături profunde cu România, cu istoria, cultura și valorile sale", a transmis conducerea ANC în cadrul ceremoniei.

Instituția susține că profesionalismul, respectarea procedurilor și aplicarea strictă a legislației rămân principiile care guvernează activitatea sa. Potrivit comunicatului, dosarele aflate în analiză, inclusiv solicitări înregistrate în anul 2023, au trecut prin etapele de verificare și avizare prevăzute de cadrul legal.

Mesaj din partea Administrației Prezidențiale

În cadrul evenimentului, Ana-Maria Geană, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a transmis mesajul oficial al Președintelui României adresat noilor cetățeni.

Mesajul a evidențiat importanța respectării valorilor democratice, a statului de drept și a principiilor care definesc parcursul european al României.

Noii cetățeni au fost îndemnați să păstreze legătura cu limba, istoria și tradițiile românești și să contribuie, prin activitatea profesională și civică, la consolidarea imaginii României în exterior.

Momentul central al ceremoniei a fost depunerea Jurământului de Credință față de România, etapă care finalizează procedura de dobândire sau redobândire a cetățeniei pentru persoanele vizate.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie afirmă că astfel de ceremonii urmăresc, dincolo de componenta juridică, consolidarea legăturilor dintre statul român și persoanele care dobândesc cetățenia și asumă apartenența la comunitatea națională.