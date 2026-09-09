Război pentru o bucată de pământ. Doi frați au fost rupți în bătaie cu ranga: „Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort"

Un conflict izbucnit de la un teren agricol s-a transformat într-o agresiune violentă în comuna Plugari, județul Iași. Doi frați susțin că au fost atacați de mai mulți membri ai unei familii cu care aveau un litigiu legat de lucrările agricole. Unul dintre ei a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași și a fost operat la cap. Două persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit lui Nicolaie Niculică, în vârstă de 28 de ani, conflictul a început pe 2 septembrie, după ce acesta s-a deplasat la terenul pe care îl deține în zona Scobinți. Bărbatul susține că lucrările agricole efectuate pe parcela învecinată i-ar fi afectat cultura de lucernă.

„M-am dus la terenul cu lucernă pe care îl dețin în Scobinți, iar în imediata apropiere și familia Darabă are o bucată de pământ. De câte ori aceștia dau cu discul, îmi afectează cultura. I-am atras atenția lui Adrian Darabă, iar acesta a început să mă amenințe", a relatat Nicolaie Niculică, pentru publicațiile BZI și AgroTv.

Bărbatul afirmă că, după discuția cu Adrian Darabă, la fața locului ar fi ajuns alte persoane din familia acestuia. Potrivit relatării sale, unul dintre bărbați ar fi încercat să îl lovească cu o rangă.

Nicolaie Niculică spune că s-a urcat în mașină și și-a sunat fratele pentru a-i cere ajutorul. Situația ar fi escaladat, iar autoturismul său ar fi fost atacat.

„Au tăbărât cu toții pe mașina mea. Mi-au spart geamul și au început să mă lovească cu ranga până au reușit să mă scoată din mașină", a declarat acesta.

Între timp, la fața locului ar fi ajuns și fratele său, Petrea Cosmin Niculică, în vârstă de 33 de ani. Nicolaie susține că acesta ar fi fost împiedicat să plece după ce Adrian Darabă ar fi intrat cu tractorul în mașina lui.

Potrivit aceleiași relatări, cei doi frați ar fi fost apoi loviți cu obiecte contondente.

„Ca să scap din mâinile lor, m-am prefăcut mort. Mi-am băgat capul sub mașină și am stat nemișcat. Atunci au fugit. Între timp, venise și fratele meu, iar Adrian a intrat cu tractorul în mașina lui pentru a-l opri. Ulterior, l-au scos și pe el din mașină și l-au bătut cu ranga", a mai povestit bărbatul.

După ce agresorii ar fi plecat, cei doi frați au sunat la 112. Ambii au fost transportați la spital, însă starea lui Petrea Cosmin Niculică ar fi fost mai gravă. Acesta a rămas internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iași, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale la cap.

Două persoane, arestate preventiv

În urma anchetei, polițiștii au audiat persoanele implicate în conflict. Nicolaie Niculică susține că, la audierile din 7 septembrie, a aflat că Petrică Darabă și tatăl acestuia, Traian Darabă, fuseseră arestați preventiv pentru 30 de zile.

„Se vede pe filmare că eram bătuți foarte tare. Fratele meu nici nu se mai putea ridica de jos. Nu este prima dată când avem conflicte cu ei. Vrem să se facă dreptate, pentru că noi nu suntem bine, iar fratele meu este în continuare în spital", a declarat Nicolaie Niculică.

Ancheta vizează stabilirea exactă a modului în care s-a produs agresiunea și a responsabilității fiecărei persoane implicate.

Versiunea celor doi frați este respinsă de familia Darabă. Georgiana Darabă, soția lui Petrică Darabă, susține că membrii familiei sale ar fi fost, la rândul lor, agresați.

Femeia afirmă că cei doi frați ar fi intrat cu autoturismele pe terenul familiei și că ar fi lovit tractorul și mașina sa.

„Noi am fost agresați. Ei au venit cu mașina pe terenul nostru și au intrat cu mașina în tractorul nostru și în mașina mea, încercând să mă omoare. Ei ar trebui trași la răspundere pentru tentativă de omor", a declarat Georgiana Darabă.

Aceasta a respins și acuzațiile potrivit cărora membrii familiei sale i-ar fi bătut pe cei doi frați cu răngi și bâte.

Autoritățile urmează să stabilească, în cadrul anchetei penale, ce s-a întâmplat în timpul conflictului de pe teren și cine se face vinovat pentru agresiunile reclamate de cele două familii.